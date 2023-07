Fabian Plak rinforza Padova al centro

LE PAROLE DI FABIAN PLAK-

« Padova è una squadra importante con una grande storia. Sono molto grato alla società che mi ha dato questa opportunità: giocare nel miglior campionato del mondo è l’obiettivo di ogni giocatore e arrivarci dopo tanto tempo significa molto per me. Mi aspetto di affrontare grandi giocatori, grandi partite. Forse all’inizio ci vorrà un po’ di ambientamento, ma sono sicuro che potremo fare bene. Alcuni giocatori li ho incrociati in passato, li conosco, ma non ci ho mai giocato insieme. Non vedo l’ora di iniziare questa esperienza ed entrare in questo nuovo mondo bianconero. Mi hanno parlato benissimo sia della dell’ambiente che della città. So che i tifosi sono molto vicini alla squadra, vengono sempre in tanti alle partite e questo è un aspetto che mi carica molto. Non sono mai stato a Padova, ma ho sentito che si vive bene e che ti può dare tantissimo. Ai tifosi dico di non perdersi nemmeno una partita quest’anno perché ci divertiremo! E il loro aiuto sarà indispensabile per regalare emozioni a tutto il mondo Pallavolo Padova ».