Tra 24 ore scatta il Volley Mercato

BENTIVOLGIO (BOLOGNA) - Scatta domani l’evento estivo targato Lega Pallavolo Serie A che si concluderà giovedì 13 dalle 14.30 in poi con la “Presentazione Stagione e Calendari 2023/24”, trasmessa anche in diretta su YouTube. È il Volley Mercato, che vedrà i dirigenti dei 52 Club della prossima Serie A Credem Banca saranno impegnati allo Zanhotel & Meeting Centergross a Bentivoglio (Bologna) in tre giorni di aggiornamenti, corsi, assemblee, approfondimenti di ogni genere inerenti stagione in arrivo, oltre che per sistemare i tasselli mancanti nei propri roster.



L’Ufficio Tesseramenti FIPAV, trasferitosi temporaneamente a Bologna per l’occasione, aprirà diverse finestre di mercato nei primi due giorni, per un totale di oltre 11 ore di attività: mercoledì alle 17.00 scadrà il termine di tesseramento degli atleti per la SuperLega, mentre alle 18.30 quello di Serie A2 e A3. Gli atleti tesserati oltre tale scadenza potranno scendere in campo soltanto dopo la terza giornata.



Per quanto riguarda invece gli incontri di formazione e aggiornamento, martedì 11 luglio sarà dedicato al confronto tra i dirigenti di SuperLega sull’attività della Segreteria Generale, alle novità in materia di tesseramento di atleti stranieri, oltre alla formazione dei nuovi uffici stampa. Spazio anche per le Consulte di Serie A2 e Serie A3. Il giorno seguente si aprirà con una full immersion nelle novità tecniche e tecnologiche della prossima stagione in Serie A2 e A3, mentre il resto della giornata sarà dedicato ad attività di marketing, ufficio stampa e social media.



Giovedì 13 invece, l’unica attività prevista in mattinata è l’Assemblea Ordinaria, e successivamente tutte le attenzioni saranno concentrate sul main event, la “Presentazione Stagione e Calendari 2023/24”: all’interno di un grande show con ospiti e artisti, verranno mostrati in anteprima i calendari (giornata per giornata) del 79° Campionato di Serie A Credem Banca, e saranno consegnati anche premi e riconoscimenti riguardanti la scorsa annata: un ultimo sguardo alla stagione passata prima di tuffarsi ufficialmente nella prossima.





Link diretta YouTube “Presentazione Stagione e Calendari 2023/24”

https://www.youtube.com/live/UoURVaX1Djw?feature=share