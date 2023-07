L’americano Sani chiude il roster di Verona

VERONA - Francesco Sani, schiacciatore statunitense proveniente dalla squadra universitaria dell'UC Irvine, è l’ultimo innesto per Rana Verona . Nell’ultimo anno il giovane martello classe 2002 ha ricoperto un ruolo importante all’interno della squadra americana, scendendo in campo in 103 set, inizialmente nel ruolo di schiacciatore e venendo poi impiegato anche come opposto.

Sani fa parte della selezione Under 21 della Nazionale statunitense, partecipando anche all’edizione 2021 della Pan American Cup, dove si è aggiudicato la medaglia di bronzo. Nel corso della sua carriera universitaria, Sani ha avuto modo di praticare anche il beach volley, prendendo parte nel 2021 a un torneo universitario nazionale.

«Per me è un grande onore entrare nel roster di Rana Verona, perché arrivo in una squadra che viene da una stagione importante e che ambisce a raggiungere grandi risultati - le prime parole del nuovo schiacciatore scaligero - Quello di Verona è un ambiente che conosco avendo preso parte ad alcuni ritiri estivi come aggregato negli scorsi anni, so come si lavora e il livello di attenzione anche sui dettagli. Per questo motivo è stato semplice accettare la proposta, anche perché giocare in SuperLega è un sogno che si avvera. Non vedo l’ora di ritrovare i ragazzi, di conoscere i nuovi e di cominciare questa stimolante avventura. Forza Verona!».

A roster completato, il direttore sportivo Gian Andrea Marchesi ha commentato l’inserimento dell’ultimo tassello: «Con Sani abbiamo chiuso il roster per la prossima stagione con un giocatore che conosciamo da qualche anno e che ha già avuto modo di vivere il nostro ambiente da vicino, essendosi allenato con noi per alcuni periodi. Francesco è un ragazzo giovane ma rappresenta un profilo interessante che abbiamo seguito attentamente. La nostra linea verde, dunque, si arricchisce con un elemento di qualità, che saprà ritagliarsi il suo spazio durante la stagione. Siamo felici di accoglierlo nel gruppo squadra e a nome di tutti gli do il benvenuto».