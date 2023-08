Cisterna chiude il roster con Lorenzo Giani

L’allargamento della base societaria ha permesso l’ingresso di nuove forze imprenditoriali espressione del territorio che hanno fornito al progetto la stabilità necessaria per competere in Superlega. Luigi Iazzetta, imprenditore di Cisterna, è il presidente del Cisterna Volley, i vice presidenti sono Cristina Cruciani e Gianluca Donadel mentre Massimo Marini è il presidente onorario. Gli altri soci consiglieri sono: Marco Sciscione, Paolo Cruciani, Noemi D’Andrea e Marco D’Andrea e la compagine, che non è definitiva nell’attesa dell’ingresso di altri soci, è guidata dall’amministratore delegato Gianrio Falivene. Il primo appuntamento sportivo è fissato per lunedì 21 agosto, giorno in cui sono in programma le visite mediche presso il Poliambulatorio Riabilitazione Ninfa del dottor Martini a Cisterna di Latina.

LA CARRIERA-

Classe 2002 che arriva a Cisterna dopo aver giocato due stagioni in Superlega con il Vero Volley Monza (dal 2019 al 2021), una stagione nella Top Volley (2021/2022) prima dell’ultima stagione trascorsa a Brescia nella serie cadetta. Giani è un prodotto del settore giovanile del Consorzio Vero Volley, nel 2018 il palleggiatore lombardo ha conquistato lo scudetto Under 16 e il Trofeo delle Regioni, ottenendo anche il titolo di miglior palleggiatore in entrambe le finali.

LE PAROLE DI LORENZO GIANI-

«Sono molto contento che la società di Cisterna mi abbia dato fiducia, devo ammettere di essere felice di poter dare il mio contributo in un ambiente che conosco e nel quale spero di poter lasciare un’impressione diversa rispetto a quella che avevo lasciato nella precedente esperienza - chiarisce il regista di Carate Urio, un paesino sul lago di Como - La cosa che mi auguro è quella di poter lavorare in serenità e trovare un bel gruppo nel quale poter dimostrare la mia voglia di fare bene: l’obiettivo è quello di poter centrare gli obiettivi che la società s’è prefissata e coinvolgere sempre di più il pubblico che mi auguro possa seguirci sempre con maggiore passione. Per quanto riguarda me, invece, mi piacerebbe riuscire a poter dare una mano alla squadra quando e se ce ne sarà bisogno».