A 'Stasera c'è Cattelan' show di Lavia e Michieletto

TRENTO- Alessandro Michieletto e Daniele Lavia, schiacciatori della nazionale di De Giorgi e dell'Itas Trento Campione d'Italia, hanno svestito per una sera i panni del pallavolista ed hanno dato spettacolo nella trasmissione “Stasera c’è Cattelan” andata in onda ieri su Rai 2. I due atleti si sono presentati in modo disinvolto e simpatico scherando a lungo con l'ironico conduttore, divertendo e divertendosi, in attesa dell'esordio in campionato.