Superlega: 12 protagoniste nel campionato più bello del mondo

Sarà un palcoscenico d’eccezione ad ospitare il Kick-Off della SuperLega 2023/24: il match del PalaPanini tra Valsa Group Modena e Allianz Milano sarà trasmesso questa domenica in diretta su Rai 2 a partire dalle ore 16.00 (con inizio gara fissato per le 15.45), con telecronaca di Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta.

Le parole del Presidente della Lega Volley Massimo Righi-

« Poter inaugurare il nostro campionato su Rai 2 ci riempie di orgoglio e responsabilità. Siamo infatti estremamente orgogliosi in quanto è ormai sotto gli occhi di tutti l’attenzione mediatica che la pallavolo è in grado di generare, tra gli appassionati e non solo. La scelta di trasmettere su Rai 2 la prima gara di SuperLega è stata certamente dettata dal linguaggio universale che è ormai il campo da pallavolo. Sappiamo tuttavia che tanta visibilità ci impone necessariamente un senso di responsabilità ancora superiore: in primis dobbiamo continuare a difendere i valori di sportività e rispetto che professiamo nel nostro gioco, in secondo luogo dobbiamo valorizzare questa opportunità, continuando a lavorare duramente per portare la pallavolo ancora più in alto. Ringraziamo la redazione di Rai Sport per la prestigiosa vetrina che ci ha concesso ».

Rai Sport Live, in onda su Rai 2 tutte le domeniche alle 16.00, è un nuovo format che da inizio ottobre trasmette in diretta alcuni dei più importanti eventi sportivi e alcune gare di rilievo di vari campionati.



Tante conferme, numerosi ritorni, alcuni trasferimenti e diversi volti nuovi nelle varie squadre di SuperLega Credem Banca, oltre ai tanti protagonisti delle nazionali dell’Europeo, VNL e delle Qualificazioni Olimpiche, e agli Azzurri col loro immancabile sorriso, sono pronti al debutto.

Le 12 protagoniste-

Le dodici protagoniste della SuperLega Credem Banca scaldano il motore in vista dell’esordio di domenica 22. Tra pochi giorni avrà dunque inizio la Regular Season, che decreterà le otto partecipanti ai Play Off Scudetto, e la formazione ultima classificata che retrocederà in Serie A2 Credem Banca 2024/25. Le prime otto classificate al termine del girone d’andata accedono ai Quarti di Finale di Del Monte® Coppa Italia.



Farmitalia Catania -



A 58 anni dalla sua fondazione, Farmitalia Catania approda per la prima volta in SuperLega Credem Banca. Emozione ed entusiasmo i sentimenti che guideranno la squadra in questo viaggio tanto atteso. Dopo la conquista della promozione in A2 l'approdo nella massima serie con il subentro, al posto di Vibo Valentia nella SuperLega. Un doppio salto ricco di emozioni che ha spinto la società a fare passi importanti sul mercato. Alle conferme di Zappoli e Frumuselu, determinanti nella stagione 2022/23, si sono aggiunti diversi colpi per un roster che è un mix di energia ed esperienza. Il palleggiatore Santiago Orduna, veterano della SuperLega e capitano biancoblu; Domenico Cavaccini, libero salernitano di esperienza e vicecapitano; Nemanja Masulovic, miglior centrale della Serbian Super League nella stagione 2020/21; Javad Manavinezhad, schiacciatore iraniano classe ’95, braccio armato di Farmitalia Catania; Alessandro Tondo, pronto a difendere il campo biancoblu dopo una carriera tra SuperLega e A2; Elia Bossi, centrale triestino con 7 presenze in Nazionale e una medaglia di bronzo al campionato mondiale Under 23; Luigi Randazzo, catanese di nascita che torna nella sua città, dopo aver passato gli ultimi 15 anni lontano da casa e nei top Team di SuperLega; Paul Buchegger, l’opposto austriaco che la scorsa stagione è stato l'arma in più della Tonno Callipo; Luka Basic, francese di origini balcaniche che rinforza l'attacco; Francesco Pierri, giovane libero promessa del volley italiano; Filippo Santambrogio, entusiasta di mettersi in gioco per la prima volta in SuperLega; Andrea Baldi, schiacciatore classe 2000 che arriva tra le fila biancoblu, dopo l'esperienza con Bergamo.

Cisterna Volley-



Il Cisterna Volley è la società pontina di SuperLega, unica nella regione Lazio, che ha rilevato il titolo della Top Volley. La società ha una nuova denominazione con il contestuale allargamento della base societaria e con l'ingresso di nuove forze imprenditoriali espressione del territorio: Luigi Iazzetta, imprenditore di Cisterna, è il presidente del Cisterna Volley, i vice presidenti sono Cristina Cruciani e Gianluca Donadel mentre Massimo Marini è il presidente onorario. Gli altri soci consiglieri sono: Marco Sciscione, Paolo Cruciani, Noemi D’Andrea e la compagine, che non è definitiva nell’attesa dell’ingresso di altri soci, è guidata dall’amministratore delegato Gianrio Falivene. La squadra è stata affidata a coach Guillermo Falasca, reduce dalla vittoria della CEV Challenge Cup, che avrà il compito di far emozionare una piazza che ha grande voglia di vivere le grandi emozioni della grande pallavolo. In rosa ci sono ben quattro giocatori che hanno partecipato, da protagonisti, agli ultimi campionati europei di pallavolo maschile: la banda Peric e il centrale Nedeljkovi? (Serbia), poi gli altri schiacciatori Jordi Ramon (Spagna) ed Efe Bayram (Turchia). Gli opposti sono il francese Theo Faure, già nel giro della nazionale transalpina, e l’austriaco Czerwinski. In regia c’è l’esperto Davide Saitta, così come al centro dove agiscono Daniele Mazzone e Andrea Rossi. In posto quattro troviamo il giovane martello Saverio De Santis, espressione del territorio laziale, mentre i due liberi sono Alessandro Piccinelli (da Perugia) e Saverio De Santis (da Castellana Grotte).

Cucine Lube Civitanova -



Dopo l’argento in Supercoppa e in Finale Scudetto 2022/23, i vice Campioni d’Italia della Cucine Lube affrontano l’annata n. 29 nella massima serie. Comparto tecnico confermato: Chicco Blengini al timone, Romano Giannini vice, Enrico Massaccesi, Alex Zarroli e Max Merazzi nello staff. Cinque innesti nel roster per un sestetto a trazione anteriore. Ad affiancare capitan Luciano De Cecco in regia c’è il norvegese Jakob Thelle, Player of the Year negli States ed erede di Daniele Sottile, ingaggiato da Cuneo insieme al laterale Mattia Gottardo. Rivoluzione in posto 2 con il colpo Adis Lagumdzija, ex Modena e miglior realizzatore della Regular Season, affiancato da Matheus Motzo, talento salito dalla A2. Operazioni possibili con il passaggio a Padova di Gabi Garcia e lo spostamento in banda di Ivan Zaytsev, nel reparto con Alex Nikolov, Marlon Yant e Mattia Botto. A rinforzare il muro il cavallo di ritorno Jacopo Larizza, al centro con Simone Anzani, Enrico Diamantini e Barthelemy Chinenyeze dopo la partenza di Ionut Ambrose, ora a Cagliari. In seconda linea un Fabio Balaso blindato può contare sul promettente vice Bisotto, ex Cuneo, che ha il compito di non far rimpiangere Francesco D’Amico, finito a Verona.

Allianz Milano-



One Team: Allianz Milano, One City: Milano, One Dream: Vincere. Sull’onda dello straordinario risultato della Semifinale Play Off conquistata nell’ultima stagione di Superlega Credem Banca, Allianz Milano si presenta ai nastri di partenza del prossimo campionato carica di entusiasmo. Il confermatissimo staff tecnico con coach Roberto Piazza e come secondo allenatore Nicola Daldello può contare su un roster ancora più competitivo della passata stagione. Sei i nuovi arrivi e sette le conferme per la società del presidente Lucio Fusaro. Riparte da Milano, dopo lo scudetto vinto a Trento con il titolo di MVP, uno dei giocatori di volley più titolati di tutti i tempi, il bulgaro Matey Kaziyski. Doppio colpo di mercato anche in posto due con il croato Petar Dirlic, migliore attaccante dell’ultimo campionato di SuperLega e il giovane Ferre Reggers, giocatore belga vera e propria rivelazione degli ultimi Campionati Europei. Novità anche in seconda linea con il libero Damiano Catania, vincitore delle ultime Universiadi di Chengdu in Cina, arrivato dalla Top Volley. Gli altri due nuovi volti a disposizione di coach Piazza sono giovani italiani di sicuro avvenire ovvero il palleggiatore Nicola Zonta, nelle due ultime stagioni in A3 a Fano e Andrea Innocenzi, centrale ed ex capitano della Gamma Chimica Brugherio di A3. Sette, come detto, i confermati ad iniziare dalla certezza del capitano, Matteo Piano, che disputerà così la sua settima stagione a Milano. Allianz potrà schierare poi in questo campionato due campioni continentali: Agustin Loser, campione del Sudamerica con l’Argentina e Yuki Ishikawa campione d’Asia con il suo Giappone. Confermato anche il cubano Osniel Mergarejo dopo la sua convincente stagione d’esordio in SuperLega. In regia l’Allianz Milano si affida alle mani di Paolo Porro, una delle rivelazioni positive dell’ultimo campionato, premiato dalla Lega Pallavolo Serie A come miglior Under 23. Confermatissimo ovviamente anche il centrale abruzzese Marco Vitelli, che con Porro e Catania ha vinto le Universiadi in maglia azzurra il secondo libero sarà sempre il giovanissimo Luca Colombo. Settimo uomo in campo, il pubblico dell’Allianz Cloud, pronto ad infiammarsi e a spingere la squadra in campionato, Coppa Italia e Coppa CEV.

Valsa Group Modena-



Dopo la conquista della Coppa CEV 2022/23 Modena Volley riparte con una squadra rinnovata che vuole dare fastidio alle grandi della SuperLega Credem Banca. Alla guida dei gialloblù il promettente tecnico Francesco Petrella, reduce dallo Scudetto conquistato al fianco di Angelo Lorenzetti sulla panchina di Trento. Il capitano Bruno Mossa de Rezende è la chioccia del nuovo gruppo canarino, e sulle sue orme potrà crescere il giovane talento di Mattia Boninfante. Maksim Sapozhkov, arrivato dopo un’ottima stagione con la maglia di Verona, e Giulio Pinali, in ripresa dall’infortunio subito a gennaio, sono gli opposti. Come punto di riferimento nel reparto martelli c’è la classe di Osmany Juantorena, al suo fianco i giovani ma già affermati Tommaso Rinaldi e Vlad Davyskiba, con Roberto Pinali a completare la batteria. Al centro confermati l’esperto Dragan Stankovi? e Giovanni Sanguinetti, reduce come Rinaldi dal secondo posto agli Europei, e il nuovo arrivato Anton Brehme, ormai punto fermo della nazionale tedesca; completa infine il reparto il rientrante Nicholas Sighinolfi. I liberi sono Filippo Federici, protagonista nelle ultime stagioni con la maglia di Monza, e il confermato Riccardo Gollini.

Mint Vero Volley Monza-



Per la Mint Vero Volley Monza il ritorno in Europa, dopo la vittoria della CEV Cup nel 2022, è stato la “ciliegina sulla torta” di un altro anno di successo, guidato ancora una volta da coach Massimo Eccheli. In cabina di regia giostreranno sempre il brasiliano Fernando Kreling ed il croato Petar Visic, con le conferme al centro di Gianluca Galassi, Gabriele Di Martino e del capitano, Thomas Beretta. Schiacceranno un’altra stagione per la formazione rossoblù i canadesi Stephen Maar e Arthur Szwarc, reduci dall’estate passata assieme in nazionale. Le novità arrivano dai martelli, con Eric Loeppky, schiacciatore canadese da Taranto, ed il giapponese Ran Takahashi, in arrivo da Padova. A completare il reparto degli opposti insieme a Szwarc, ecco il francese Ibrahim Lawani, anche lui la passata stagione nelle fila della squadra tarantina, mentre per quello dei centrali c’è Francesco Comparoni, negli ultimi due anni a Ravenna, in A2. I liberi saranno invece due prodotti del vivaio del Vero Volley: Marco Gaggini, rientrato a casa dopo una stagione da protagonista a Verona, sempre in SuperLega, e Flavio Morazzini, direttamente dal settore giovanile del Consorzio, talentuoso prospetto in questo ruolo. Anche per la stagione 2023/24, il club monzese ha confermato in blocco gli allenatori. Dopo gli ottimi risultati centrati nella stagione 2022/23, culminati con la vittoria dei Play Off 5° Posto nella Finale contro Perugia, vicino a coach Eccheli continueranno ad esserci i due assistenti allenatore, Giuseppe Ambrosio e Francesco Oleni.

Pallavolo Padova-



Pallavolo Padova si prepara per una nuova stagione di SuperLega e lo fa mettendo in campo la formazione più giovane di sempre. Quest’anno l’obiettivo è chiaro: costruire una squadra coesa, capace di affrontare al meglio le sfide dell’ormai prossimo campionato, con un mix tra giocatori italiani e internazionali. Molti i nuovi acquisti della stagione, lo schiacciatore cubano Cardenas Morales, l’opposto portoricano Garcia Fernandez, il libero giapponese Taniguchi e il centrale belga Plak. Ad arricchire il roster sono arrivati anche i centrali Fusaro, cresciuto all’interno del settore giovanile della società, Truocchio, lo schiacciatore Porro e il palleggiatore pisano Falaschi. Per la stagione 2023/24, proprio Falaschi guiderà la squadra di coach Cuttini nel ruolo di capitano e, con la sua esperienza, farà da catalizzatore nella crescita dei giovani del team. Le riconferme di Gardini, Zoppellari, Guzzo, Crosato, Zenger e Desmet, garantiranno continuità e stabilità alla formazione bianconera. Pallavolo Padova ha messo insieme una squadra composta da un roster di ottime prospettive, confermando ancora una volta la volontà di investire su talenti italiani e esteri, creando una squadra equilibrata e pronta a competere nel massimo campionato italiano, la SuperLega Credem Banca.

Sir Susa Vim Perugia -



Una Del Monte® Supercoppa da difendere, un Mondiale per Club in più in bacheca ed al solito tante ambizioni per la nuova Sir Susa Vim Perugia che si presenta ai nastri di partenza della stagione 2023/24 con poche, ma significative novità. La prima e probabilmente più importante riguarda la panchina dove siede il nuovo coach Angelo Lorenzetti, fresco di tricolore conquistato a Trento e già diventato beniamino del pubblico perugino. Lorenzetti, affiancato dal vice Massimiliano Giaccardi (pure lui news stagionale al pari, restando nello staff tecnico, del preparatore atletico Sebastian Carotti), trova per gran parte lo zoccolo duro della passata stagione con la conferma in maglia bianconera dei registi Simone Giannelli e Gregor Ropret, dei centrali Sebastian Solè, Roberto Russo e Flavio, degli schiacciatori Wilfredo Leon, Kamil Semeniuk ed Oleh Plotnytskyi, dell’opposto Jesus Herrera e del libero Massimo Colaci. Quattro invece i nuovi arrivi con la società del presidente Sirci che ha portato al PalaBarton l’opposto tunisino-polacco Wassim Ben Tara, classe ’96 reduce da tre stagioni in Polonia nelle file del PSG Stal Nysa, l’esperto centrale Davide Candellaro, classe ’89 proveniente da Vibo Valentia e con alle spalle una lunga militanza nei top team di SuperLega, lo schiacciatore Tim Held, figlio d’arte alla sua prima esperienza nella massima serie dopo aver fatto benissimo in A2 (ultima stagione a Bergamo) ed il libero Alessandro Toscani, pure lui proveniente da Bergamo e pure lui alla “prima” in SuperLega dopo tanti anni di cadetteria.

Gas Sales Bluenergy Piacenza-



Entusiasmo ed ambizioni sono i sentimenti che accompagnano Gas Sales Bluenergy Piacenza pronta a giocare da protagonista la stagione 2023/24, la quinta consecutiva in SuperLega per la squadra della Presidente Elisabetta Curti. Dopo un’annata sportiva più che positiva culminata con la vittoria della Del Monte Coppa Italia SuperLega e la vittoria della Finale 3° Posto che le ha garantito l’accesso alla CEV Champions League, la formazione biancorossa in estate è cambiata pochissimo. Solo tre innesti: il talentuoso e giovanissimo palleggiatore portoghese Bruno Dias, l’olandese Robbert Andringa a rinforzare la ricezione e difesa e il centrale italiano Fabio Ricci che dopo la stagione a Siena cerca un pronto riscatto in terra piacentina. La novità è rappresentata dallo staff tecnico, tutto nuovo: Andrea Anastasi è il capo coach, Antonio Valentini il suo vice e Matteo Bologna è l’assistente allenatori. Tanta esperienza anche in campo internazionale a guidare la squadra che per la prima volta nella sua storia giocherà la CEV Champions League dopo aver assaporato l’Europa la scorsa stagione con la Coppa Cev chiudendo la sua avventura in Semifinale. La squadra sarà capitanata dal campione olimpico Antoine Brizard, tre i Campioni del Mondo in roster, Leonardo Scanferla, Francesco Recine e Yuri Romanò. C’è Robertlandy Simon alla sua seconda stagione consecutiva a Piacenza, che al centro avrà la compagnia di Fabio Ricci, Edoardo Caneschi e il nazionale cubano Roamy Alonso. Tra i giocatori di palla alta l’unico volto nuovo è quello di Robbert Andringa che avrà come compagni di reparto Yuri Romanò, Fabrizio Gironi, Francesco Recine e i due brasiliani Yoandy Leal e Ricardo Lucarelli. Ad affiancare Leonardo Scanferla nel ruolo di libero il confermato Nicolò Hoffer.

Gioiella Prisma Taranto-



Al suo quarto anno consecutivo in SuperLega Credem Banca, la Gioiella Prisma Taranto, società del Presidente Tonio Bongiovanni, dopo la conferma in SuperLega con la storica salvezza conquistata a marzo, ha affidato la guida tecnica della squadra rossoblù al pugliese Vincenzo Mastrangelo, gradito ritorno a Taranto. La dirigenza ionica ha allestito una rosa competitiva per ambire a una permanenza più serena rispetto agli anni precedenti nel campionato di SuperLega. Nel roster sono confermati i pilastri al centro capitan Aimone Alletti e Giovanni Gargiulo con il libero Marco Rizzo ed il giovane schiacciatore svedese Hampus Ekstrand. Nuovi arrivi sono l’opposto azzurro Lorenzo Sala, lo schiacciatore Giacomo Raffaelli; direttamente dagli States invece figurano il centrale Jeffrey Jendryk ed il bomber opposto Kyle Russell. Da Cisterna si unisce il cubano Miguel Gutièrrez, mentre in cabina di regia ci sarà l'esperto spagnolo Angel Trinidad De Haro. Una squadra composta dal giusto mix tra giocatori esperti e giovani, come testimoniano la presenza del giovane schiacciatore Luca Paglialunga e del secondo libero tarantino Davide Luzzi, due atleti made in Puglia, che vogliono sfruttare l’esperienza tarantina come trampolino di lancio. Il tecnico Mastrangelo, alla sua prima esperienza in SuperLega dopo tanti successi in A2, potrà contare inoltre sul giovane regista Federico Bonacchi come vice di De Haro, che ha grande energia ed entusiasmo. Una sfida che lui stesso definisce “occasione della vita”, poter guidare un team pugliese, regione in cui è nato, nella massima serie italiana.

Itas Trentino -



Dopo la vittoria del quinto Scudetto della sua storia, il Club gialloblù lancia per questa stagione un nuovo corso tecnico che porta la firma dell’allenatore Fabio Soli. Il coach emiliano, reduce da due buone annate a Cisterna di Latina, potrà giocarsi la grande occasione della sua carriera contando su punti fermi come gli azzurri Lavia, Michieletto, Sbertoli e Laurenzano (che in estate ha vinto la medaglia d’argento iridata Under 21) ed il Capitano Podrascanin (che ha ereditato la fascia da Kaziyski), a cui sono stati affiancati giocatori ancora giovani ma già esperti per la SuperLega come l’opposto Rychlicki (da Perugia) ed il rientrante centrale sloveno Kozamernik. Per entrambi l’occasione di compiere un ulteriore salto di qualità, offrendo un contributo importante non solo in attacco e a muro ma anche in battuta, fondamentale che potrebbe essere nuovamente uno dei punti di forza del sestetto. Rispetto al recente passato l’Itas Trentino potrà contare su una panchina ancora più profonda, puntellata dagli arrivi di Magalini (da Verona) e Acquarone (da Santa Croce) e dalle conferme importanti di Nelli, Cavuto, Pace e D’Heer, tutti elementi che hanno giocato un ruolo fondamentale nella vittoria dell’ultimo campionato. Trento sarà ancora una volta in corsa su più fronti, tenendo conto che disputerà anche la Champions League e la Supercoppa e punterà a qualificarsi per l’ennesima Final Four di Coppa Italia della sua storia (non fallisce l’accesso all'appuntamento dal 2009).