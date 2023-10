Modena doma Verona in rimonta

VERONA- La Valsa Modena vince la seconda battaglia in due giornate andando a prendersi, nell'anticipo del secondo turno di Superlega , il secondo successo consecutivo al tie break superando la Rana Verona per 2–3 (25-23; 25-17; 20-25; 23-25; 11-15) dopo essere andata sotto di due set. Decisivo l'ingresso in campo di Tommaso Rinaldi che con 18 punti (MVP dell'incontro) ha letteralmente preso per mano i suoi conducendoli alla vittoria. La squadra di Stoytchev non ha demeritato facendo registrare buone percentuali in attacco (51% complessivo), con Mozic e Amin capaci di mettere a terra 22 punti a testa.

Verona parte schierando Spirito al palleggio, Esmaeilnezhad opposto, Mozi?-Dzavoronok schiacciatori, Grozdanov-Mosca centrali con D’Amico libero. Modena comincia col sestetto composto da Bruno-Sapozhkov in diagonale principale, Juantorena-Davyskiba di banda, Brehme-Stankovi? al centro con Federici libero.

A partire meglio sono i padroni di casa, 5-8, ma Modena pareggia subito i conti con la pipe di Davyskiba, 11-11. Verona scatta di nuovo in avanti, 14-17 con l’ace di Mozi?, ma ancora si riavvicina Modena con l’ottima serie al servizio di Rinaldi che porta al 19-19. L’allungo finale è dei padroni di casa, il set si chiude 23-25. Anche nel secondo parziale Verona mette la testa avanti, 4-9. La formazione di Stoychev non si ferma, 7-14 con l’attacco di Mozi?. Modena prova a rimettersi in carreggiata, ma Verona scappa sul 15-22 poi chiude 17-25. Comincia il terzo set coi gialloblù avanti, è subito 6-0 con due muri di Sapozhkov. Il quarto muro personale nel parziale dell’opposto russo segna il 15-8. Modena resta avanti, 22-17 col vincente di Juantorena. A mettere a referto l’ultimo punto del set è Rinaldi, 25-20 e Modena accorcia le distanze. Inizia il quarto parziale e Verona va avanti, 3-8. I gialloblù accorciano le distanze, 9-11. Modena rimette il set in parità con l’ace di Sanguinetti che vale il 15-15. Verona rimette la testa avanti, ma la serie al servizio di Bruno ribalta nuovamente la situazione, 21-19. Il primo tempo di Sanguinetti vale il 25-23 e il secondo tie-break in due gare per la squadra di coach Petrella. In avvio di quinto set l’ace di Rinaldi porta Modena sul 4-3 e al cambio campo i gialloblù conducono 8-5. Verona si porta sul 10-10, ma la serie al servizio di Sapozhkov spezza l’ultimo equilibrio e Sanguinetti chiude il match sul 15-11 e 3-2 per Modena che vince il secondo tie-break in due gare.

IL TABELLINO-

RANA VERONA – VALSA GROUP MODENA 2–3 (25-23; 25-17; 20-25; 23-25; 11-15)

RANA VERONA: Spirito 3, Amin 22, Mozic 22, Dzavoronok 14, Mosca 5, Grozdanov 3, D’Amico (L), Jovovic, Truhtchev, Cortesia 4, Zanotti, Bonisoli (L). All. Stoytchev

VALSA GROUP MODENA: Bruno 3, Sapozhkov 23, Juantorena 18, Davyskiba 6, Stankovic 10, Sanguinetti 7, Federici (L), Boninfante, G. Pinali, Rinaldi 18, R. Pinali, Brehme 3, Sighinolfi, Gollini (L). All. Petrella

ARBITRI: Zanussi,Caretti

Durata set: 30’; 25’; 26’; 32’; 19’; totale: 132’

MVP: Tommaso Rinaldi (Valsa Modena)

Spettatori: 3629