Trento rischia il ko, poi supera Taranto al quinto

Dopo i due punti incamerati domenica scorsa a Cisterna di Latina, all’esordio in SuperLega Credem Banca 2023/24, stasera i gialloblù ne hanno ottenuti altrettanti per la propria classifica assicurandosi l’anticipo casalingo del secondo turno di regular season sulla Gioiella Prisma Taranto, nuovamente al tie break.

Il debutto stagionale di fronte al pubblico della ilT quotidiano Arena di Trento ha visto la squadra di Soli sostenere una partita molto simile a quella offerta sei giorni prima a Cisterna di Latina. Dopo un avvio bruciante, i gialloblù hanno infatti subito la verve degli avversari in battuta ed attacco, andando sotto 1-2 grazie ai colpi vincenti di Russell (28 punti personali) e alla gabbia muro-difesa impostata in maniera molto proficua dagli ospiti. Nel momento più difficile del quarto set (17-21) è bastata una serie al servizio di Michieletto ed affidare i palloni più importanti ad un redivivo Rychlicki (alla fine mvp e best scorer dei suoi con 23 punti ed il 60% a rete, condito da due muri) per riaccendere la giusta intensità. Trento ha vinto ai vantaggi quel parziale e ha dominato quello successivo, chiudendo nettamente a proprio favore il secondo tie break stagionale. Due punti utili per la classifica e cinque set di rodaggio anche in vista dell’imminente Final Four di Supercoppa Italiana, in cui va sottolineata pure la bella prova di Podrascanin: 14 punti come Lavia, alla sua centesima con il Club di via Trener.



I PROTAGONISTI-



Kamil Rychlicki (Itas Trentino)- « Siamo stati bravi a non smettere di crederci anche nel momento più difficile. Come a Cisterna abbiamo accettato di non poter giocare sempre al massimo ma siamo riusciti a venire a capo anche di questo match. È una vittoria preziosissima e che ci dà morale e convinzione nei nostri mezzi ».



Vincenzo Mastrangelo (Allenatore Gioiella Prisma Taranto)- « Loro son partiti bene e ci hanno messo pressione anche in ricezione, abbiamo subito parecchio, abbiamo fatto fatica a ricostruire in contrattacco, poi siamo stati bravissimi per gli altri 3 set; siamo sempre stati avanti, alla fine bravo Michieletto, un po’ ingenui noi. Rifletteremo su come abbiamo affrontato quel momento del match dove siamo stati a un passo dal godercela sul campo dei Campioni d’Italia. Forse lì ci è arrivato un po’ di peso, ma è stato bravo Michieletto ».

IL TABELLINO-

ITAS TRENTINO-GIOIELLA PRISMA TARANTO 3-2 (25-16, 23-25, 18-25, 26-24, 15-8)

ITAS TRENTINO: Sbertoli 4, Lavia 14, Podrascanin 14, Michieletto 19, Rychlicki 23, Kozamernik 9, Laurenzano (L); Nelli 1, Acquarone, Cavuto. N.e. D’Heer, Pace, Berger Magalini. All. Fabio Soli.

GIOIELLA PRISMA TARANTO: Lanza 12, Alletti 6, Russell 28, Gutierrez 11, Jendryk 9, Trinidad DeHaro, Rizzo (L); Raffaelli 3, Sala, Bonacchi 1. N.e. Gargiulo, Luzzi, Ekstrand, Paglialunga. All. Vincenzo Mastrangelo

ARBITRI: Vagni, Rossi

DURATA SET: 23’, 29’, 27’, 31’, 14’; Tot: 124’

Spettatori: 2.238

