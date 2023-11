Il coreano Woo-jin Lee si allenerà un anno con Monza

MONZA- Il coreano Woo-jin Lee, eletto miglior schiacciatore degli ultimi Mondiali Under 19 disputati in Argentina, si allenerà per un anno con la MINT Monza agli ordini di Massimo Eccheli per completare la sua crescita umana e professionale e per affinare le qualità che già ha dimostrato in patria e nelle nazionali giovanili Il giocatore, cercato da alcune delle migliori squadre della Korean Volleyball Federation, ha preferito l'Italia considerata il Paese dove si gioca la miglior pallavolo mondiale.