Verona-Monza domani in campo per la 5a giornata

VERONA - La Superlega anticipa una gara del 5° turno. Domani, mercoledì 8 novembre, all 20.30 al al Pala AGSM Aim, impianto indisponibile nel week end, si sfideranno Rana Verona e Mint Vero Volley con diretta su Rai Sport. Si tratta dello scontro diretto n. 22 tra le due squadre, con gli scaligeri che per ora hanno doppiato i rivali vincendo 14 faccia a faccia e perdendone 7.

I padroni di casa in classifica hanno 4 punti e nel terzo match interno consecutivo devono reagire alla sconfitta al tie break con Modena e allo 0-3 incassato con Trento, mentre gli ospiti, a quota 6 in graduatoria e imbattuti in trasferta grazie ai successi con il massimo scarto centrati a Civitanova e a Modena, vogliono offrire un’altra prova di forza.

L’unico stop della Mint Vero Volley è arrivato tra le mura amiche con Perugia in tre set nel secondo turno. Se in campo sono cinque gli ex, ovvero Donovan Dzavoronok, Aleks Grozdanov e Nikola Jovovic con trascorsi in Brianza, Marco Gaggini e Stephen Maar, protagonisti di un anno all’ombra dell’Arena, nel gruppo veneto figura lo scout man Roberto Di Maio, che a Monza ha lavorato per ben quattro anni. Gianluca Galassi è sempre più vicino a un importante record personale in carriera. Con 10 offensive a segno, il centrale dei lombardi raggiungerebbe quota 1000 attacchi vincenti.

PRECEDENTI: 21 (7 successi Mint Vero Volley Monza, 14 successi Rana Verona)

EX: Donovan Dzavoronok a Monza nel 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22; Aleks Grozdanov a Monza nel 2021/22; Nikola Jovovic a Monza nel 2014/15, 2015/16, 2016/17; Marco Gaggini a Verona nel 2022/23; Stephen Maar a Verona nel 2017/18 - Allenatori: Roberto Di Maio a Monza nel 2011/12, 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15



Radostin Stoytchev (Allenatore Rana Verona)- « Domani affrontiamo Monza, che è tra le squadre più in forma del momento e l’ha dimostrato contro Civitanova e a Modena. La gara contro Trento ci ha mostrato quali sono i nostri punti deboli, che abbiamo analizzato e su cui stiamo lavorando per migliorarci. Chiaramente non è facile con una condizione fisica non ottimale come quella attuale, ma sto apprezzando il valore umano di questi ragazzi, che lavorano tutti con impegno. Il sold out dell'altro giorno mi fa piacere, ma è anche una responsabilità, perché questa gente e questa città si meritano il meglio ».

Massimo Eccheli (Allenatore Mint Vero Volley Monza)- « Quella con Verona sarà un'altra partita complicata e difficile, in un campo che aiuta molto la squadra locale. Un palazzetto che fa registrare spesso il sold-out, in quasi tutte le gare di campionato, con grande entusiasmo. Sarà un'altra battaglia che dovremo affrontare con il giusto atteggiamento, gestendoci bene perché i tempi di recupero sono ristretti. Per noi confermare una prestazione come quella di Modena sarebbe davvero molto importante. Quello che vorrei vedere a Verona sarebbe lo stesso atteggiamento, garanzia di quanto di buono è stato fatto in Emilia si possa ripetere ».

5ª GIORNATA DI ANDATA-

Mercoledì 8 novembre 2023, ore 20.30



Rana Verona – Mint Vero Volley Monza Arbitri: Goitre, Rossi