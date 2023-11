Trento espugna Milano, Piacenza doma Cisterna

ROMA - Nelle quattro partite serali del turno infrasettimanale di Superlega da registrare il successo dell’Itas Trentino sul campo dell’Allianz Milano, che permette alla squadra di Soli di raggiungere in vetta la Sir Susa Vim Perugia , vittoriosa nel pomeriggio a Taranto, dove ha pagato l’allenatore dei pugliesi Vincenzo Mastrangelo, esonerato subito dopo la partita. Ad un punto dal tandem di testa la Gas Sales Bluenergy Piacenza, ancora priva di Romanò, che fatica e non poco per aver ragione di Ravenna. Vittorie pesanti per la Cucine Lube Civitanova in casa contro la Farmitalia Catania e per la Valsa Modena, in rimonta, su Padova.

TUTTE LE SFIDE-

ALLIANZ MILANO – ITAS TRENTINO-

L’Itas Trentino si ricorda di portare sul petto lo scudetto tricolore e all’Allianz Cloud si impone per 1-3 (22-25, 25-21, 19-25, 16-25) su Milano che, pur giocando una partita di buon livello, si deve arrendere sotto i colpi di Michieletto (20 punti), Lavia (18) e Rychlicki 18 che hanno risolto tutti i problemi della squadra di Soli.

Gli starting six non riservano sorprese; L’Allianz Milano parte con Porro in regia, in diagonale a Reggers, Ishikawa e Kaziyski schiacciatori, Piano e Loser centrali, Catania libero. l’Itas Trentino si presenta ancora una volta al completo all’appuntamento con Soli che schiera Sbertoli al palleggio, Rychlicki opposto, Lavia e Michieletto martelli in posto 4, Podrascanin e Kozamernik al centro, Laurenzano libero. L’Allianz Milano risponde con Porro in regia, in diagonale a Reggers, Ishikawa e Kaziyski schiacciatori, Piano e Loser centrali, Catania libero. L’avvio gialloblù è convincente, prima in fase di cambiopalla (5-5) e poi in quella di break point (ace di Michieletto e muro di Sbertoli su Ishikawa per l’8-6). I padroni di casa provano a riportarsi sotto (10-10) con Reggers, ma poi subiscono un nuovo passivo che passa dal contrattacco di Lavia e dall’errore a rete di Ishikawa (16-13, time out Piazza). Lo stesso giapponese, con un ace, prova a riavvicinare le due squadre (18-17), poi è Reggers a pareggiare i conti a quota 19. Allo sprint è Trento ad avere la meglio grazie ad un paio di break realizzati dei propri posto 4 azzurri, Lavia e Michieletto (25-22).

Il secondo set prosegue nel segno dell’equilibrio, con l’Allianz che scappa però via con Kaziyski e Ishikawa (entrambi a segno con un ace per il 5-7). I Campioni d’Italia riprendono gli avversari a quota 14 grazie ad un ottimo apporto di Kozamernik, ma subito dopo perdono di nuovo contatto grazie all’accelerazione di Ishikawa e alla maggiore intensità difensiva proposta dai meneghini (15-19). Trento ci crede sino al 20-23, poi deve lasciare spazio a Piano e Reggers per il 21-25 che riporta in parità le sorti del match.

La squadra di Soli riparte nel terzo set, grazie ad un Michieletto sempre molto efficace e ad un servizio chirurgico di Lavia (11-8 dopo l’iniziale 6-6). L’Allianz prova a rifarsi sotto (12-11), ma i gialloblù riescono a creare un nuovo strappo (19-15) con Michieletto assoluto protagonista, ben spalleggiato da Lavia. Il 2-1 esterno arriva già sul 25-19, con Alessandro ancora in evidenza.

I padroni di casa accusano il colpo e nel quarto parziale soffrono subito la verve gialloblù fra battuta e contrattacco. Sbertoli è molto ispirato e trascina i suoi sul 6-2, poi corretto in 8-4. Piazza avvicenda diversi effettivi nel tentativo di trovare una replica dei suoi, che con Loser al servizio risalgono sino all’11-9 (time out di Soli). Alla ripresa Trento riparte definitivamente con Rychlicki e Lavia (15-10 e 18-11) e va sul velluto sino in fondo (25-16), conseguendo i tre punti in classifica che valgono la conferma in vetta e l’imbattibilità in regular season.

I PROTAGONISTI-

Agustin Loser (Allianz Milano)- « Quella con Trento è sempre una partita difficile, lo sapevamo prima di iniziare. Abbiamo espresso un buon gioco nel primo e secondo set, meno nel terzo e nel quarto siamo un po’ mancati. Il ritmo del calendario impone di giocare ogni tre giorni e non è facile iniziare così. Loro hanno giocato meglio e hanno vinto, nulla da dire. E’ una SuperLega con squadre ancora più forti dello scorso anno e dovremo giocare ogni partita come se fosse una finale ».

Fabio Soli (Allenatore Itas Trentino)- « La partita ha vissuto su tre momenti distinti: il primo set è stato vinto grazie ad un buon approccio, poi nel secondo parziale non abbiamo avuto la stessa intensità e siamo stati puniti nonostante un tentativo di recupero. Abbiamo accusato qualche preoccupazione di troppo ma nel terzo e quarto set abbiamo messo in mostra un buon piglio ed espresso al meglio le nostre potenzialità. Dobbiamo lavorare sulla continuità del gioco e riuscire ad essere sempre sul pezzo quando possibile. Possiamo crescere, acquisire ulteriore consapevolezza soprattutto in vista di un periodo come quello che abbiamo appena iniziato che sarà ricchissimo di partite ».

IL TABELLINO-

ALLIANZ MILANO – ITAS TRENTINO 1-3 (22-25, 25-21, 19-25, 16-25)

ALLIANZ MILANO: Porro 0, Ishikawa 16, Loser 5, Reggers 16, Kaziyski 10, Piano 4, Colombo (L), Mergarejo Hernandez 5, Zonta 0, Catania (L), Vitelli 1, Dirlic 3. N.E. Innocenzi. All. Piazza.

ITAS TRENTINO: Sbertoli 3, Lavia 18, Kozamernik 8, Rychlicki 18, Michieletto 20, Podrascanin 4, Nelli 0, Cavuto 0, Pace (L), Berger 0, Laurenzano (L), Acquarone 0. N.E. D’Heer, Magalini. All. Soli.

ARBITRI: Florian, Giardini, Venturi.

Durata set: 28′, 28′, 29′, 23′; tot: 108′.

MVP: Alessandro Michieletto (Itas Trentino)

Spettatori: 3136

GAS SALES BLUENERGY PIACENZA – CISTERNA-

Una determinata Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza, ancora priva di Romanò, ha vinto il secondo parziale in recupero e perso il terzo sul filo di lana per poi fare suo, più agevolmente, il quarto set.

Bene l’attacco biancorosso con un 60% finale contro il 45% dei pontini, bene la correlazione muro e difesa con 9 block in. La formazione biancorossa ha chiuso con percentuali alte in attacco con tutti i giocatori, bene a muro e in attacco Caneschi al debutto stagionale.

In casa pontina non sono bastati i 26 punti di Faure per portare a casa almeno un punto.

In avvio di gara coach Anastasi manda in campo Brizard e Gironi in diagonale, Caneschi e Simon al centro, Lucarelli e Leal alla banda, Scanferla è il libero. Debutto stagionale per Edoardo Caneschi. Cisterna Volley risponde con Saitta e Faure in diagonale, Mazzone e Nedeljkovic al centro, Ramon e Bayram alla banda, Piccinelli è il libero.

Il primo punto è di Caneschi a muro, la partenza è tutta biancorossa, Leal ha la mano calda in attacco e anche in battuta fa bene, la ricezione non sbaglia nulla, il muro fa il suo dovere e quando Caneschi mette a terra il suo secondo block in del parziale Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza ha doppiato i pontini 12-6. Il gioco è fluido in casa biancorossa, dall’altra parte della rete Cisterna fatica a trovare le contromisure agli avversari, Brizard mette in moto tutti i suoi attaccanti di palla alta, la pipe di Lucarelli vale il 18-10 e subito dopo Caneschi chiude una lunga azione per il 19-10 con Falasca a chiamare il secondo time out. Al rientro in campo ace di Simon (20-10), il set scivola via veloce veloce, si va al cambio campo sull’attacco vincente di Leal.

L’avvio del secondo set è equilibrato, Cisterna ha rassettato un primo parziale tutto da dimenticare ed ora ribatte colpo su colpo, anzi si porta avanti anche di due lunghezze (11-13) con il muro su Gironi. Ed è lo stesso opposto biancorosso a rifarsi poco dopo con un muro secco che vale la parità a quota 13. Errore di Simon, punto di Cisterna e gli ospiti sono ancora avanti di due lunghezze (14-16) con Anastasi che chiama time out. Nuova parità a quota 16 con l’ace di Simon, Cisterna allunga con un muro e un ace (17-20) e Anastasi chiama il secondo time out. Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza ad una lunghezza da Cisterna con l’ace di Brizard (21-22), la parità arriva a quota 23 sull’attacco out dei pontini che poi con Faure trovano il set point (23-24) annullato da Lucarelli. Nuovo set point per Cisterna sempre con Faure (24-25) annullato da Caneschi, l’ace di Gironi porta il primo set point ai biancorossi (26-25), che poi chiude con un altro ace.

Dopo un iniziale equilibrio Cisterna cerca l’allungo (7-10), Anastasi vuole parlare ai suoi e chiama time out, al rientro in campo altro punto pontino sulla ricezione lunga biancorossa. Piacenza si avvicina ai laziali con il muro di Simon, la bomba di Lucarelli e la pipe di Leal (11-12) ma due errori in attacco nel giro di pochi scambi rilanciano Cisterna (15-19) con Anastasi a utilizzare il secondo time out a disposizione. Spinge Lucarelli, quattro punti negli ultimi sei scambi sono suoi (19-22), il set point è pontino (22-24), il primo è annullato da Gironi chiude alla seconda occasione Cisterna.

Difesa e contrattacco di Lucarelli (4-2), Piacenza conduce ma non riesce a scrollarsi di dosso gli avversari che trovano la parità a quota 13 con Faure. Biancorossi ancora avanti di due (16-14) con Gironi bravo a chiudere una diagonale stretta, un lungo scambio viene chiuso da Lucarelli per il 18-15 con Falasca a chiamare tempo. L’accoppiata Simon e Lucarelli piazza il muro del 20-16, Piacenza controlla, arrivano cinque match ball (24-19) e chiude alla seconda occasione sulla battuta lunga di Cisterna.

I PROTAGONISTI-

Andrea Anastasi (Allenatore Gas Sales Bluenergy Piacenza)- « Il primo set è stato giocato molto bene dalla squadra ma vincere un set così non fa bene a nessuno tanto che nel secondo parziale siamo subito calati. Ho visto una buona reazione della squadra in ogni parziale anche quando eravamo sotto di alcuni punti, dopo il 20 di ogni set, anche quello perso, abbiamo giocato un’ottima pallavolo e questo è molto importante ».

Guillermo Falasca (Allenatore Cisterna Volley)- « Abbiamo iniziato faticando molto poi piano siamo riusciti a essere più combattivi e abbiamo giocato almeno due set ad alto livello. Abbiamo commesso errori in alcuni momenti che non si possono commettere con una squadra come Piacenza e questo lo abbiamo pagato. Deluso o contento? Direi che sono ottimista per la quello che ho potuto vedere in campo, sono convinto che con un po’ di esperienza in più potremo colmare queste lacune e crescere ancora ».

IL TABELLINO-

GAS SALES BLUENERGY PIACENZA – CISTERNA VOLLEY 3-1 (25-13, 27-25, 23-25, 25-20)

GAS SALES BLUENERGY PIACENZA: Brizard 1, Santos De Souza 19, Simon 13, Gironi 15, Leal 17, Caneschi 9, Hoffer (L), Scanferla (L), Andringa 0. N.E. Zlatanov, Recine, Alonso, Ricci, Romanò, Dias. All. Anastasi.

CISTERNA VOLLEY: Saitta 0, Ramon 4, Mazzone 6, Faure 26, Bayram 8, Nedeljkovic 6, De Santis (L), Giani 0, Piccinelli (L), Rossi 0, Peric 5. N.E. Finauri, Czerwinski. All. Falasca.

ARBITRI: Rossi, Curto.

Durata set: 23′, 34′, 32′, 31′; tot: 120′.

MVP: Leonardo Scanferla (Gas Sales Bluenergy Piacenza)

Spettatori 1720

VALSA GROUP MODENA – PALLAVOLO PADOVA-

Vittoria in rimonta della Valsa Modena nel match casalingo con Padova. La squadra di Petrella supera in quattro set Padova che parte forte ma poi si arrende al ritorno di Juantorena e compagni.

Modena deve fare a meno degli infortunati Federici, Sapozhkov e Pinali e parte col sestetto composto da Bruno-Davyskiba in diagonale principale, Juantorena-Rinaldi di banda, Sanguinetti-Brehme al centro con Gollini libero. Padova schiera Falaschi al palleggio, Garcia Fernandez opposto, Desmet-Gardini martelli, Plak-Crosato centrali con Zenger libero. Sono gli ospiti a partire meglio, 3-7 con il muro di Gardini, poi 4-10 e Petrella chiama il secondo time-out. Modena si rimette in moto, la serie al servizio di Rinaldi riavvicina i canarini fino al 14-16. L’ace di Plak allunga il vantaggio degli ospiti, 18-21. Modena si riavvicina, 23-24 con l’ace di Rinaldi, ma la battuta successiva finisce in rete ed è 23-25. L’inizio del secondo set è equilibrato, 4-4. L’ace e la pipe di Juantorena valgono il vantaggio per Modena, 10-8. Il primo tempo di Sanguinetti fissa il punteggio sul 15-12. Rinaldi trova il mani out, i canarini vanno 19-14. Lo stesso schiacciatore va al servizio sul 24-18 e centra l’ace, 25-18 e 1-1. In avvio di terzo set Padova mette la testa avanti, 4-6. Modena ricuce lo svantaggio, ma i bianconeri tornano avanti 9-11. L’attacco vincente di Juantorena vale per i gialloblù il 14-15. Padova scappa in avanti sul 20-23, Modena pareggia fino al 23-23, poco dopo va in battuta Brehme e spezza l’equilibrio per il 27-25. I gialloblù approcciano bene il quarto parziale, 5-2. I due ace in pochi minuti di Davyskiba spingono Modena sul 13-7. La squadra di coach Petrella prende il largo e doppia gli avversari, 20-10, poi non si fermano e chiudono il match 25-11.

I PROTAGONISTI-

Anton Brehme (Valsa Group Modena)- « Sono contento per questa partita, è stata una vittoria sofferta e molto importante, arrivata grazie alla forza di squadra. Il PalaPanini è un ambiente nuovo per me ed è speciale giocare qui, sono riuscito nel corso del match a sciogliermi e trovare continuità sia al servizio che a muro ».

Luca Porro (Pallavolo Padova)- « Abbiamo sprecato una grande occasione, quella del terzo set, dove eravamo avanti, poi Modena ha iniziato a battere davvero forte e ciò ha messo in difficoltà la nostra ricezione. Escludendo il quarto set, durante il quale abbiamo abbassato la guardia, sono comunque contento della prestazione di questa sera ».

IL TABELLINO-

VALSA GROUP MODENA – PALLAVOLO PADOVA 3-1 (23-25, 25-18, 27-25, 25-11)

VALSA GROUP MODENA: Mossa De Rezende 1, Juantorena 21, Brehme 10, Davyskiba 15, Rinaldi 20, Sanguinetti 9, Boninfante 0, Stankovic 0, Gollini (L). N.E. Pinali, Sighinolfi. All. Petrella.

PALLAVOLO PADOVA: Falaschi 3, Gardini 16, Plak 7, Garcia Fernandez 6, Desmet 12, Crosato 7, Taniguchi (L), Zoppellari 0, Guzzo 1, Cardenas Morales 0, Zenger (L), Porro 3, Truocchio 1. N.E. Fusaro. All. Cuttini.

ARBITRI: Saltalippi, Lot.

Durata set: 29′, 25′, 36′, 23′; tot: 113′.

MVP: Osmany Juantorena (Valsa Group Modena)

Spettatori: 2804

CUCINE LUBE CIVITANOVA – FARMITALIA CATANIA-

La Cucine Lube Civitanova si butta subito alle spalle i malumori per il passo falso in Lombardia grazie a una prova ordinata da tre punti all’Eurosuole Forum. Davanti ai propri tifosi, nel match infrasettimanale valido per il 5° turno di Regular Season, gli uomini di Chicco Blengini ritrovano il passo giusto in SuperLega Credem Banca superando la matricola Farmitalia Catania in tre set (25-22, 25-19, 25-16) con un atteggiamento autoritario, i 15 punti del top scorer Adis Lagumdzija (suoi 5 dei 12 muri di casa), che festeggia da MVP la sua centesima partita in Italia, e un gioco essenziale anche nelle fasi più complesse. In doppia cifra per la Lube anche Nikolov (11) e Chinenyeze (10), per i siciliani Buchegger (10) e Randazzo (10). I biancorossi salgono a 8 punti in classifica prima del big match in programma domenica 19 novembre (ore 16) al PalaPanini di Modena.

Cucinieri in campo con De Cecco al palleggio e Lagumdzija opposto, Anzani torna titolare con Chinenyeze al centro, Nikolov e Zaytsev laterali, Balaso libero. Farmitalia schierata da coach Douglas con Orduna in regia e Buchegger finalizzatore, Masulovic e Tondo al centro, Basic e l’ex biancorosso Randazzo sulla banda, Cavaccini libero.

Il primo allungo arriva grazie ad alcune imprecisione degli ospiti e al muro di Anzani (8-5), mentre il +4 lo firma Lagumdzija per il 10-6. Catania reagisce (11-10). Si procede a strappi, con l’ace dello Zar che vale il 13-10 e il filotto etneo con il bolide di Randazzo su De Cecco che rimette tutto in equilibrio. La Lube alza il livello e, dopo il muro di Lagumdzija, spinge due volte all’errore i rivali (17-14) imponendo il time out a Douglas. Al rientro Civitanova continua il forcing con l’opposto (19-15), ma i siciliani non si danno per vinti e restano in gara con un buon lavoro al servizio e a muro (19-19). Gli attacchi di Zaytsev e Lagumdzija (6 punti nel set), seguiti dal block dello Zar, ristabiliscono le distanze (22-19). Decisivo il primo tempo di Chinenyeze (25-22), con la Lube più concreta nel muro-difesa e in attacco.

Il secondo parziale si apre con un lungo punto a punto spezzato dal break targato Nikolov con un diagonale vincente (11-9), ma Catania resta incollata (13-13). Sul 18-17 entra Motzo al servizio. Il contrattacco catanese termina fuori, poi è Lagumdzija a farsi strada (20-17). I padroni di casa mettono il turbo con i propri attaccanti (23-19) e chiudono 25-19 sugli errori degli etnei al servizio e in attacco (offensiva finale a rete di Buchegger).

In avvio di terzo set i biancorossi pagano un calo pericoloso (1-5) e Blengini corre ai ripari con un time out. Con pazienza e con l’ingresso positivo di Bottolo, Civitanova si risolleva. Lo schiacciatore veneto sfodera i colpi decisivi per l’aggancio e per l’allungo (15-12) senza più fermarsi (18-13). Douglas inserisce Zappoli. Il forcing matura con il primo tempo di Anzani, un fallo di seconda linea degli etnei, il successivo ace di Motzo e il muro di Lagumdzija (23-14). Tra gli ospiti entra Baldi, ma la Lube sfodera un altro muro (24-14). Lagumdzija chiude 25-16.

I PROTAGONISTI-

Gianlorenzo Blengini (Allenatore Cucine Lube Civitanova)- « Intanto siamo soddisfatti di aver conquistato i tre punti, ma sono contento pure di come sono arrivati perché nel complesso abbiamo disputato una gara pulita, ordinata, lavorando bene nella fase break e senza commettere troppi errori. Su questi aspetti dobbiamo continuare a lavorare, con l’obiettivo di essere sempre decisi, anche quando l’avversario è davanti nel punteggio, o comunque quando qualcosa non funziona bene. Ci sono altri aspetti del gioco che possono compensare e dare continuità a questo tipo di approccio, di atteggiamento, di sviluppo della prestazione nel corso della gara ».

Piero D’Angelo (Dirigente Farmitalia Catania)- « Non era una partita facile e lo sapevamo ma per due set possiamo dire di avere giocato alla pari, ci è mancata quella lucidità e quella cattiveria che nei momenti importanti avrebbe fatto la differenza. Nel terzo set abbiamo ceduto di schianto. Bisogna migliorare la fase di break, perché difendiamo tanti palloni, ma non riusciamo a trasformarne altrettanti. Domenica a Catania dovremo giocare contro un’altra squadra ostica e dovremo farlo liberi da ogni pensiero esaltandoci per il calore del nostro pubblico ».

IL TABELLINO-

CUCINE LUBE CIVITANOVA – FARMITALIA CATANIA 3-0 (25-22, 25-19, 25-16)

CUCINE LUBE CIVITANOVA: De Cecco 2, Zaytsev 6, Chinenyeze 10, Lagumdzija 15, Nikolov 11, Anzani 4, Bisotto (L), Motzo 1, Balaso (L), Bottolo 4. N.E. Thelle, Diamantini, Larizza, Yant Herrera. All. Blengini.

FARMITALIA CATANIA: Orduna 2, Basic 8, Masulovic 6, Buchegger 10, Randazzo 10, Tondo 1, Pierri (L), Cavaccini (L), Guarienti Zappoli 0, Frumuselu 0, Baldi 0, Bossi 1. N.E. Santambrogio. All. Douglas Silva.

ARBITRI: Carcione, Brancati.

Durata set: 29′, 26′, 24′; tot: 79′.

MVP: Adis Lagumdzija (Cucine Lube Civitanova)

Spettatori: 1.671

I RISULTATI-

Valsa Group Modena-Pallavolo Padova 3-1 (23-25, 25-18, 27-25, 25-11);

Cucine Lube Civitanova-Farmitalia Catania 3-0 (25-22, 25-19, 25-16);

Rana Verona-Mint Vero Volley Monza 1-3 (20-25, 25-23, 22-25, 20-25) giocata l’ 08/11/2023;

Gas Sales Bluenergy Piacenza-Cisterna Volley 3-1 (25-13, 27-25, 23-25, 25-20);

Allianz Milano-Itas Trentino 1-3 (22-25, 25-21, 19-25, 16-25);

Gioiella Prisma Taranto-Sir Susa Vim Perugia 1-3 (20-25, 20-25, 25-20, 14-25)

LA CLASSIFICA-

Itas Trentino 13, Sir Susa Vim Perugia 13, Gas Sales Bluenergy Piacenza 12, Mint Vero Volley Monza 12, Cucine Lube Civitanova 8, Valsa Group Modena 7, Rana Verona 7, Cisterna Volley 5, Pallavolo Padova 4, Allianz Milano 4, Farmitalia Catania 3, Gioiella Prisma Taranto 2.

IL PROSSIMO TURNO 19/11/2023 Ore: 18.00-

Sir Susa Vim Perugia-Gas Sales Bluenergy Piacenza Si gioca alle 17.30;

Itas Trentino-Mint Vero Volley Monza;

Valsa Group Modena-Cucine Lube Civitanova Si gioca alle 16.00;

Cisterna Volley-Gioiella Prisma Taranto;

Pallavolo Padova-Rana Verona Si gioca il 18/11/2023 ore 18.00

Farmitalia Catania-Allianz Milano