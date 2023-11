Perugia sbriga la pratica Padova in tre set

PERUGIA- Nessun problema per la Sir Susa Vim Perugia nell’anticipo della nona di andata , reso necessario per consentire ai Block Devils di disputare il Mondiale per Club in programma a Bangalore in India dal 6 al 10 dicembre 2023. al cospetto di una Pallavolo Padova che ha mostrato tutti i suoi limiti e la palese inferiorità tecnica al cospetto della squadra di Lorenzetti che ha impiegato un'ora e 20 di gioco per imporsi con un netto 3-0 (25-16, 25-22, 25-21) che porta temporaneamente gli umbri in testa alla classifica.

La partita però soprattutto nel secondo e terzo parziale, equilibrato e piacevole con la formazione di Cuttini che se la gioca a viso aperto con un ottimo Gardini (12 punti con 5 ace) e con un atteggiamento sempre positivo in difesa e contrattacco. Perugia sfrutta però un ispirato Giannelli (anche 6 punti per il regista bianconero) che manda la propria squadra al 51% di attacco totale. MVP della sfida il martello polacco Kamil Semeniuk che ne mette a terra 14 con il 55% in attacco e che scava spesso il solco con i suoi turni al servizio. Doppia cifra in casa Sir Susa Vim anche per Ben Tara (10 punti), 6 su 6 in attacco per il brasiliano Flavio.

Consueti sette per Lorenzetti. I patavini si sono presentati in campo con Gardini, Truocchio, Gabi Garcia, Desmet, Crosato, Falaschi, Zenger (L).

Primo break del match con Plotnytskyi e l’errore di Gabi (5-2). Muro di Flavio (7-3). Ace di Plotnytskyi (9-4). Primo tempo di Solè poi contrattacco di Ben Tara (12-5). Gardini dai nove metri accorcia (12-8). Giannelli chiude l’attacco (15-9). Lungo scambio chiuso da Flavio (18-11). Magia di Giannelli per Semeniuk (21-13). Solè porta Perugia al set point (24-16). Fuori Desmet, Block Devils avanti (25-16).

2-0 Perugia in avvio di secondo. Muro di Crosato e parità (3-3). Flavio in contrattacco (5-3). Gardini pareggia con lo smash (6-6). Ace di Plotnytskyi (8-6). Fuori Semeniuk (8-8). Muro di Gabi, vantaggio Padova (8-9). Ace di Gardini (9-11). Plotnytskyi prima impatta e poi sorpassa (13-12). Ace di Semeniuk (14-12). Invasione di Crosato poi out Gardini (17-13). Entra Cardenas e piazza subito l’ace (17-15). Out Plotnytskyi, Padova a contatto (17-16). Fuori Crosato (19-16). Semeniuk chiude prima la parallela e poi la diagonale (23-18). Doppio ace di Gardini (23-21). Muro di Cardens (23-22). Il muro di Solè scuote Perugia e la porta al set poitn (24-22). Ace di Ben Tara, i padroni di casa raddoppiano (25-22).

Semeniuk nel terzo set (2-0). Muro di Gardini (2-2). Ace di Semeniuk (4-2). Ace di Gardini (4-4). Out Ben tara, Padova avanti (4-5). Cardenas chiude la diagonale stretta (5-7). Murato Ben Tara (6-9). Dentro Herrera. Muro e poi attacco di Semeniuk (9-9). A segno il mancino cubano (13-12). Super difesa di Colaci con Plotnytskyi che capitalizza (16-14). Muro vincente di Solè (19-16). Cioccolatino di Giannelli per Herrera (21-17). Muro di Cardenas (22-20). Fuori Cardenas, match point Perugia (24-20). Chiude di velluto Simone Giannelli (25-21).

I PROTAGONISTI-

Massimo Colaci (Sir Susa Vim Perugia)- « Era importante stasera la vittoria, la abbiamo ottenuta soffrendo e facciamo un altro piccolo passettino in avanti. Ma onestamente non sono del tutto contento della prestazione generale, almeno come sensazione dal campo. Abbiamo sofferto in alcune situazioni dove loro sono stati bravi, ma potevamo fare meglio diverse cose ».

Marco Falaschi (Pallavolo Padova)- « Sapevamo che il match di questa sera con Perugia sarebbe stato difficile. Siamo scesi in campo un po’ titubanti in alcune situazioni. Poi a lungo andare siamo riusciti, comunque, a realizzare un buon gioco. Siamo una squadra molto giovane e abbiamo come principale obiettivo proseguire in un percorso di crescita, ora dobbiamo lavorare su certi elementi in modo tale da essere maggiormente competitivi in match complessi come quello di stasera ».

IL TABELLINO-

SIR SUSA VIM PERUGIA – PALLAVOLO PADOVA 3-0 (25-16, 25-22, 25-21)

SIR SUSA VIM PERUGIA: Giannelli 6, Plotnytskyi 9, Resende Gualberto 7, Ben Tara 10, Semeniuk 14, Solé 5, Toscani (L), Held 0, Herrera Jaime 2, Russo 0, Colaci (L), Ropret 0. N.E. Candellaro, Leon Venero. All. Lorenzetti.

PALLAVOLO PADOVA: Falaschi 2, Gardini 12, Truocchio 2, Garcia Fernandez 4, Desmet 6, Crosato 3, Taniguchi (L), Zoppellari 0, Guzzo 3, Cardenas Morales 6, Zenger (L), Fusaro 0. N.E. Porro. All. Cuttini.

ARBITRI: Canessa, Carcione, Merli.

Durata set: 24′, 30′, 28′; tot: 82′.

MVP: Kamil Semeniuk (Perugia)

Spettatori: 2679