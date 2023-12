L' MVP di novembre è Oleh Plotnytskyi

Oleh è stato nominato per tre volte migliore in campo nel penultimo mese dell’anno: una volta al PalaBarton, nella vittoria contro la Valsa Group Modena alla quarta giornata di andata, e due volte in trasferta, ovvero a Taranto e Verona negli incontri validi per il quinto e settimo turno di Regular Season, anche questi conclusi con una vittoria da tre punti per gli umbri.

Quella del numero 17 della Sir Susa Vim è stata una nomination “al fotofinish”, in quanto anche l’opposto della Cucine Lube Civitanova, Adis Lagumdzija, aveva collezionato tre premi di migliore in campo, ma con un minor numero di set giocati dalla formazione marchigiana.