Perugia vince ma Cisterna esce dal campo a testa alta

PERUGIA-La Sir Susa Vim Perugia vince l’anticipo del sabato sera dell’8a di andata contro il Cisterna Volley. Con i tre punti conquistati i Block Devils consolidano il primo posto alla vigilia della partenza per il Mondiale per Club. Primi due set con Perugia a ritmi alti grazie a Ben Tara e Plotnytskyi a fare legna in attacco. Nel terzo c’è la reazione di Cisterna che sale di giri dai nove metri e trova in Faure e Bayran i propri terminali offensivi. A creare il gap nella quarta frazione è la partenza dei padroni di casa, spinti dal tifo dei 3326 accorsi al PalaBarton. Cisterna non molla e arriva ad una lunghezza di distanza prima del colpo risolutore di Plotnytskyi che chiude la contesa. Anche i numeri premiano i bianconeri di coach Lorenzetti, superiori agli avversari in ricezione (49% di positiva contro 27%), in attacco (56% di efficacia contro 45%) e a muro (11 vincenti contro 7). MVP della sfida il regista azzurro Simone Giannelli che imbecca sempre con puntualità gli attaccanti realizzando anche 4 punti. Sono 17 i punti della coppia Ben Tara-Plotnytskyi, 14 per Semeniuk, 10 (tutti in attacco con l’82%) per Flavio. Per Cisterna Faure ne fa 19, doppia cifra anche per Bayram (12) e Peric (11).