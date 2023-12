Il tabellone dei quarti di Coppa Italia si decide nel Boxing Day

Gli esiti della giornata saranno determinanti per comporre la griglia dei Quarti di Finale in gara unica di Del Monte® Coppa Italia riservata alle prime otto classificate al giro di boa.

Ancora in palio l’ultimo pass disponibile, con derby veneto a distanza per l’ottava piazza tra Verona (12 punti), impegnata alle 15.30 sul campo di Civitanova con diretta Rai Sport, e Padova (10 punti), padrona di casa alle 18.00 contro Trento, che vuole tenere ben salda in testa la corona in vista del giro di boa. In programma altri match interessanti nell’ultima di andata, che decideranno gli abbinamenti di Coppa.

Spiccano il derby della via Emilia al PalaPanini tra Modena e Piacenza, con gli ospiti a cui basta un punto per la certezza di approdare tra le prime quattro teste di serie in Coppa Italia, ma anche la sfida al PalaBarton tra Perugia e Milano e il faccia a faccia tra Taranto e Catania, a caccia di un potenziale tesoretto che potrebbe indirizzare la stagione.

Partita delicata in terra pontina tra Cisterna e Monza, coi brianzoli a caccia di punti preziosi per giocare il primo turno di Coppa in casa senza dipendere dagli altri risultati. Il titolo simbolico di “campione d’inverno” sarà conteso a distanza tra la capolista Trento, la prima inseguitrice e Perugia. Campioni d’Italia e campioni del mondo possono arrivare solo primi o secondi.

CUCINE LUBE CIVITANOVA-RANA VERONA-

Sfida sotto l’albero all’Eurosuole Forum per l’unico anticipo alle 15.30 di martedì 26 dicembre, con le telecamere Rai a immortalare auguri e schiacciate. Quinta a 18 punti dopo il successo corsaro a Piacenza e fresca di pass anticipato per i Quarti di Champions League, la Cucine Lube Civitanova vorrebbe migliorare la posizione prima del giro di boa. La matematica lascia uno spiraglio al terzo posto, possibile solo con la vittoria da 3 punti e le concomitanti sconfitte di Monza (con qualsiasi risultato), ora quarta a 20 punti, e di Piacenza (per 3-0 o 3-1), ora terza a 21 punti. Per la quarta piazza basterebbero una vittoria da 2 punti, con la simultanea sconfitta per 3-0 o 3-1 di Monza, o una vittoria da 3 punti e la caduta di una tra Monza (anche al tie break) e Piacenza (sconfitta per 3-0 o 3-1). Le combinazioni sono molte di più in caso di sconfitta, al punto che i cucinieri potrebbero ritrovarsi addirittura settimi. La Rana Verona ha meno pensieri per la testa. Ottavi a quota 12, gli scaligeri si presentano nelle Marche dopo il 3-0 netto su Cisterna, coronato dalla miglior prestazione stagionale di Francesco Sani. Al team veneto basterebbe una vittoria con qualsiasi risultato per mantenere la posizione, con viaggio a Trento o a Perugia nei Quarti di Coppa a gennaio. Verona mancherebbe l’accesso alla Coppa Italia solo in caso di sconfitta netta e concomitante vittoria da 3 o da 2 punti di Padova (ora nona a quota 10) o nel caso di una sconfitta al tie break e simultanea vittoria da 3 punti dei patavini.

PRECEDENTI: 48 (41 successi Cucine Lube Civitanova, 7 successi Rana Verona)



EX: Simone Anzani a Verona nel 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17; Francesco D'Amico a Lube nel 2019/20, 2022/23

Nella Stagione 2023/2024 Regular Season: Ivan Zaytsev - 11 punti ai 100, 26 attacchi vincenti ai 100 (Cucine Lube Civitanova); Barthelemy Chinenyeze - 18 punti ai 100 (Cucine Lube Civitanova); Francesco Sani - 23 punti ai 100 (Rana Verona); Donovan Dzavoronok - 27 punti ai 100 (Rana Verona); Adis Lagumdzija - 27 punti ai 200 (Cucine Lube Civitanova); Rok Mozic - 39 punti ai 200 (Rana Verona).

Nella Stagione 2023/2024 tutte le competizioni: Ivan Zaytsev - 11 punti ai 100, 26 attacchi vincenti ai 100 (Cucine Lube Civitanova); Barthelemy Chinenyeze - 18 punti ai 100 (Cucine Lube Civitanova); Francesco Sani - 23 punti ai 100 (Rana Verona); Donovan Dzavoronok - 27 punti ai 100 (Rana Verona); Adis Lagumdzija - 27 punti ai 200 (Cucine Lube Civitanova); Rok Mozic - 39 punti ai 200 (Rana Verona).

In carriera tutte le competizioni: Marlon Yant Herrera - 12 punti ai 800 (Cucine Lube Civitanova); Rok Mozic - 15 attacchi vincenti ai 1000 (Rana Verona); Francesco Sani - 23 punti ai 100 (Rana Verona); Donovan Dzavoronok - 24 attacchi vincenti ai 2000 (Rana Verona); Ivan Zaytsev - 25 punti ai 5600, 25 attacchi vincenti ai 4600 (Cucine Lube Civitanova); Simone Anzani - 4 attacchi vincenti ai 1600 (Cucine Lube Civitanova); Barthelemy Chinenyeze - 7 punti ai 1200 (Cucine Lube Civitanova).

Fabio Balaso (Cucine Lube Civitanova)- « Per me che sono originario di Padova conta sempre parecchio questa sfida, vissuta in passato come un vero e proprio derby. Sarà una gara interessante e molto importante per la classifica. Di conseguenza, anche per la griglia della Coppa Italia. Quello scaligero è un team dall'elevato potenziale fisico, lo ha già dimostrato lo scorso anno e ora non è da meno. Tra l'altro, è in corso il graduale reinserimento di Keita, atleta dalle grandi qualità e decisivo nel recente match contro Milano. Giocheremo per i tre punti con la consapevolezza di avere davanti un ostacolo tosto e la certezza di poter contare sul tifo di Lube nel Cuore ».

Radostin Stoytchev (Rana Verona)- « Quella contro Civitanova rappresenta per noi una partita particolare perché nella stagione scorsa, nella fase Play Off sono riusciti a ribaltare la serie e vincere contro di noi. Questo ci ha lasciato brutti ricordi, e sapendo che Civitanova è una squadra costruita con grandi giocatori e con un organico molto largo, dobbiamo avere un approccio importante. Voglio vedere la squadra molto determinata, ambiziosa e vogliosa di vincere una partita in trasferta di alto livello ».



GIOIELLA PRISMA TARANTO - FARMITALIA CATANIA-

Martedì, alle 18.00, i tre punti in palio sotto l’albero al PalaMazzola possono dare un impronta differente ad un’intera stagione. Nel primo confronto diretto in Serie A si ritrovano una di fronte all’altra la Gioiella Prisma Taranto, a fare gli onori di casa, e la matricola Farmitalia Catania. Due formazioni che hanno qualche conto in sospeso con la Dea Bendata e che vogliono sfruttare l’incrocio dell’11° turno per dare una svolta al proprio percorso. Penultima in classifica con un tesoretto di 6 punti costruito senza aver mai vinto un match dall’inizio della stagione, dopo la sesta sconfitta al tie break patita questa volta a Milano, la formazione pugliese ha una lunghezza di ritardo da Cisterna e due di vantaggio su Catania, che chiude la classifica a 4 punti ed è reduce dalla prova generosa valsa un punto interno contro Modena. Il team di Ljubomir Travica vuole tenere a distanza il fanalino di coda azzardando anche un possibile sorpasso sui pontini, mentre gli etnei di Cezar Douglas, alla vigilia della presenza n. 100 di Cristian Frumuselu e della n. 200 di Domenico Cavaccini nelle stagioni regolari, sognano un colpo gobbo da tre punti in Puglia per abbandonare l’ultima posizione nella graduatoria e arrivare al giro di boa con uno spirito rinnovato.



PRECEDENTI: Nessuno



EX: Francesco Pierri a Taranto nel 2022/23; Luigi Randazzo a Taranto nel 2021/22

Nella Stagione 2023/2024 Regular Season: Jeffrey Jendryk - 10 punti ai 100 (Gioiella Prisma Taranto); Kyle Russell - 12 attacchi vincenti ai 100 (Gioiella Prisma Taranto); Luka Basic - 38 punti ai 100 (Farmitalia Catania); Luigi Randazzo - 5 attacchi vincenti ai 100 (Farmitalia Catania).

Nella Stagione 2023/2024 tutte le competizioni: Jeffrey Jendryk - 10 punti ai 100 (Gioiella Prisma Taranto); Kyle Russell - 12 attacchi vincenti ai 100 (Gioiella Prisma Taranto); Luka Basic - 38 punti ai 100 (Farmitalia Catania); Luigi Randazzo - 5 attacchi vincenti ai 100 (Farmitalia Catania).

In carriera Regular Season: Cristian Frumuselu - 1 alle 100 partite giocate, 7 punti ai 500 (Farmitalia Catania); Domenico Cavaccini - 1 alle 200 partite giocate (Farmitalia Catania); Jacopo Massari - 10 attacchi vincenti ai 500 (Farmitalia Catania); Aimone Alletti - 2 muri vincenti ai 500 (Gioiella Prisma Taranto); Luigi Randazzo - 31 punti ai 2000 (Farmitalia Catania); Mohammadjavad Manavinezhad - 40 punti ai 500 (Farmitalia Catania); Giovanni Maria Gargiulo - 8 attacchi vincenti ai 500 (Gioiella Prisma Taranto).

In carriera tutte le competizioni: Jeffrey Jendryk - 10 punti ai 100 (Gioiella Prisma Taranto); Kyle Russell - 12 attacchi vincenti ai 100 (Gioiella Prisma Taranto); Lorenzo Sala - 14 punti ai 200 (Gioiella Prisma Taranto); Mohammadjavad Manavinezhad - 27 attacchi vincenti ai 500 (Farmitalia Catania); Luigi Randazzo - 29 attacchi vincenti ai 2000 (Farmitalia Catania); Elia Bossi - 3 muri vincenti ai 200 (Farmitalia Catania); Hampus Ekstrand - 31 punti ai 100 (Gioiella Prisma Taranto); Alessandro Tondo - 4 battute vincenti ai 200, 5 muri vincenti ai 400 (Farmitalia Catania); Josè Miguel Gutierrez - 5 attacchi vincenti ai 200 (Gioiella Prisma Taranto); Giacomo Raffaelli - 6 attacchi vincenti ai 700 (Gioiella Prisma Taranto); Filippo Lanza - 7 attacchi vincenti ai 2900 (Gioiella Prisma Taranto); Jacopo Massari - 8 attacchi vincenti ai 700 (Farmitalia Catania).

Giovanni Gargiulo (Gioiella Prisma Taranto)- « Sicuramente è una partita importante, lo sappiamo, ma non bisogna mettere più pressione di quella che già abbiamo in tutte le partite. Sappiamo che, vista la classifica, è una partita importante che può darci una grossa mano e una grossa iniezione di fiducia, però bisogna prenderla come tutte le altre partite, non bisogna pensarla come un 'se perdiamo è finita la stagione', bisogna arrivarci nel modo in cui arriviamo in tutte le partite, cioè consapevoli di quello che possiamo fare e ci arriveremo nel migliore dei modi. Mi aspetto sicuramente di avere un grosso supporto da parte del pubblico ».

Luigi Randazzo (Farmitalia Catania)- « Siamo contenti per la prestazione che abbiamo messo in campo sabato scorso contro Modena e questo ci è servito per acquisire maggiore fiducia in noi stessi. Ogni punto vale oro e quello conquistato ha un grande valore. Contro Taranto ci attende una sfida difficile e noi daremo il massimo sapendo che la posta in gioco è molto alta sia per noi che per i nostri avversari, ma siamo abituati a giocare sotto pressione e so che martedì sapremo dire la nostra ».



PALLAVOLO PADOVA - ITAS TRENTINO-

In campo alle 18.00 di martedì alla Kioene Arena, con obiettivi piuttosto chiari, la Pallavolo Padova, caduta 3-0 a Monza, ma nona e speranzosa di acciuffare l’ottava posizione con pass in extremis per i Quarti di Del Monte® Coppa Italia, e l’Itas Trentino, prima della classe grazie alla vittoria in quattro set contro i Block Devils. L’impresa dei gialloblù ha fruttato l’approdo in vetta e ora l’intenzione è di restare in cima. I dolomitici hanno il morale alto e vengono dal 3-0 casalingo inflitto al Tours in Champions League. Per entrare nella “top eight” e accedere alla Coppa con trasferta a Trento o a Perugia, la formazione di Jacopo Cuttini, attualmente a 10 punti, deve sconfiggere l’Itas in tre set con la concomitante sconfitta di Verona (12 punti) a Civitanova con qualsiasi risultato, oppure può piegare l’Itas al tie break, ma a patto che Verona perda 3-0 o 3-1 nelle Marche. Per la certezza di mantenere la leadership e vestire i panni di prima testa di serie in Coppa, la squadra di Fabio Soli, invece, deve vincere con qualsiasi risultato nella città del Santo (troverebbe Verona nei Quarti). In caso di passo falso di Perugia in casa contro Milano, l’Itas manterrebbe l’attuale posizione anche perdendo e nei Quarti di Coppa Italia ospiterebbe una delle venete.



PRECEDENTI: 41 (7 successi Pallavolo Padova, 34 successi Itas Trentino)



EX: Julian Zenger a Trento nel 2021/22; Gabriele Nelli a Padova nel 2017/18 - Allenatori: Fabio Dalla Fina a Padova nel 2011/12

Nella Stagione 2023/2024 Regular Season: Mathijs Desmet - 14 punti ai 100, 28 attacchi vincenti ai 100 (Pallavolo Padova); Alessandro Michieletto - 23 punti ai 200 (Itas Trentino); Marko Podrascanin - 24 punti ai 100 (Itas Trentino); Kamil Rychlicki - 32 punti ai 200 (Itas Trentino).

Nella Stagione 2023/2024 tutte le competizioni: Mathijs Desmet - 14 punti ai 100, 28 attacchi vincenti ai 100 (Pallavolo Padova); Alessandro Michieletto - 23 punti ai 200 (Itas Trentino); Marko Podrascanin - 24 punti ai 100 (Itas Trentino); Kamil Rychlicki - 32 punti ai 200 (Itas Trentino).

In carriera Regular Season: Daniele Lavia - 2 battute vincenti ai 100 (Itas Trentino); Oreste Cavuto - 4 punti ai 1000 (Itas Trentino).

In carriera tutte le competizioni: Oreste Cavuto - 1 muri vincenti ai 100 (Itas Trentino); Andrea Truocchio - 10 attacchi vincenti ai 400 (Pallavolo Padova); Gabriele Nelli - 11 attacchi vincenti ai 1000, 4 muri vincenti ai 100 (Itas Trentino); Marko Podrascanin - 19 punti ai 4200 (Itas Trentino); Francesco Fusaro - 20 punti ai 100 (Pallavolo Padova); Giulio Magalini - 20 punti ai 500 (Itas Trentino); Kamil Rychlicki - 21 punti ai 2200, 17 attacchi vincenti ai 1900 (Itas Trentino); Daniele Lavia - 24 punti ai 2200 (Itas Trentino); Alessandro Michieletto - 6 attacchi vincenti ai 1400 (Itas Trentino); Davide Gardini - 6 punti ai 900 (Pallavolo Padova).

Mathijs Desmet (Pallavolo Padova)- « Martedì ci aspetta una sfida impegnativa contro Trento, una squadra che si sta dimostrando una delle più forti del campionato. Siamo consapevoli delle difficoltà che potremmo incontrare ed è per questa ragione che dovremo prestare particolare attenzione ad ogni singolo elemento e rimanere al cento per cento dentro la partita, anche e soprattutto nei momenti più complessi ».

Jan Kozamernik (Itas Trentino)- « Abbiamo la grande possibilità di chiudere in testa il girone d'andata ma ottenere effettivamente questo risultato, che andrebbe ben oltre le aspettative, non sarà semplice perchè troveremo un avversario come Padova determinatissimo a renderci la vita difficile. Dovremo quindi giocare ad alto livello e tenere alta l'attenzione ».

CISTERNA VOLLEY - MINT VERO VOLLEY MONZA-

Match tutto da giocare quello in programma alle 18.00 di martedì sul taraflex pontino. Da una parte della rete scendono in campo i padroni di casa del Cisterna Volley, decimi in classifica con 7 punti e tornati a mani vuote dalla trasferta a Verona, ma seppur poco costanti nel gioco, capaci di mettere in difficoltà anche le avversarie più accreditate. Se la formazione laziale allenata da Guillermo Falasca cerca di muovere la graduatoria per risollevarsi dalle sabbie mobili della bassa classifica, la Mint Vero Volley Monza, reduce dal 3-0 agevole con Padova e approdata in settimana ai Quarti di Challenge Cup, si gode la quarta piazza in classifica con una lunghezza di ritardo da Piacenza e una di vantaggio su Civitanova nutrendo anche sogni di ribalta. La possibilità di soffiare il terzo posto agli emiliani non è un’utopia e sarebbe concreta in caso di una vittoria netta a Cisterna con la simultanea sconfitta o persino con una vittoria da 2 punti della Gas Sales, ma anche con un successo al tie break in caso di scivolone di Piacenza con qualsiasi risultato. I brianzoli potrebbero anche blindare il quarto posto o classificarsi tra il quinto e il settimo posto al giro di boa. Numerose le combinazioni e i possibili incroci nei Quarti di Coppa Italia per il gruppo di Massimo Eccheli, che perdendo al tie break avrebbe la certezza del quarto posto con uno spiraglio per il terzo (in caso di sconfitta senza punti di Piacenza, purché Civitanova non batta Verona 3-0 o 3-1).



PRECEDENTI: Nessuno



EX: Lorenzo Giani a Monza nel 2019/20, 2020/21

Nella Stagione 2023/2024 Regular Season: Pavle Peric - 14 punti ai 100, 26 attacchi vincenti ai 100 (Cisterna Volley); Stephen Maar - 16 attacchi vincenti ai 100 (Mint Vero Volley Monza); Jordi Ramon - 2 attacchi vincenti ai 100 (Cisterna Volley); Gianluca Galassi - 21 punti ai 100 (Mint Vero Volley Monza); Eric Loeppky - 33 punti ai 100 (Mint Vero Volley Monza); Efe Bayram - 38 punti ai 100 (Cisterna Volley); Arthur Szwarc - 5 attacchi vincenti ai 100 (Mint Vero Volley Monza); Theo Faure - 8 punti ai 200, 25 attacchi vincenti ai 200 (Cisterna Volley).

Nella Stagione 2023/2024 tutte le competizioni: Pavle Peric - 14 punti ai 100, 26 attacchi vincenti ai 100 (Cisterna Volley); Stephen Maar - 16 attacchi vincenti ai 100 (Mint Vero Volley Monza); Jordi Ramon - 2 attacchi vincenti ai 100 (Cisterna Volley); Gianluca Galassi - 21 punti ai 100 (Mint Vero Volley Monza); Eric Loeppky - 33 punti ai 100 (Mint Vero Volley Monza); Efe Bayram - 38 punti ai 100 (Cisterna Volley); Arthur Szwarc - 5 attacchi vincenti ai 100 (Mint Vero Volley Monza); Theo Faure - 8 punti ai 200, 25 attacchi vincenti ai 200 (Cisterna Volley).

In carriera Regular Season: Gabriele Di Martino - 12 punti ai 1000, 2 muri vincenti ai 300 (Mint Vero Volley Monza); Michele Baranowicz - 2 muri vincenti ai 200 (Cisterna Volley).

In carriera tutte le competizioni: Arthur Szwarc - 13 attacchi vincenti ai 700 (Mint Vero Volley Monza); Pavle Peric - 14 punti ai 100, 26 attacchi vincenti ai 100 (Cisterna Volley); Ran Takahashi - 16 punti ai 500 (Mint Vero Volley Monza); Jordi Ramon - 2 attacchi vincenti ai 100 (Cisterna Volley); Gianluca Galassi - 21 punti ai 1500 (Mint Vero Volley Monza); Andrea Rossi - 21 punti ai 2000, 4 battute vincenti ai 100 (Cisterna Volley); Efe Bayram - 34 punti ai 300 (Cisterna Volley); Daniele Mazzone - 4 muri vincenti ai 600 (Cisterna Volley); Francesco Comparoni - 6 attacchi vincenti ai 200 (Mint Vero Volley Monza); Theo Faure - 8 punti ai 200, 25 attacchi vincenti ai 200 (Cisterna Volley).

Andrea Rossi (Cisterna Volley)- « Non stiamo sicuramente giocando la nostra miglior pallavolo, di questo ne siamo tutti consapevoli e la cosa che più dispiace e non aver saputo sfruttare le occasioni che si sono presentate contro le nostre dirette concorrenti. C'è molto da lavorare e dobbiamo essere più cinici nelle situazioni decisive: questo dovremo farlo anche contro Monza ».



Massimo Eccheli (Allenatore Mint Vero Volley Monza)- « Quella contro Cisterna è una partita che può coronare una prima parte di stagione molto buona per noi. Una grande opportunità per arrivare tra le prime quattro e avere il fattore campo per i Quarti di Finale di Coppa Italia. Sicuramente una partita che vale doppio: non solo per i punti in palio, ma anche per avere questo vantaggio non indifferente. Chiaramente tutto passa da questo match e da come lo affronteremo: dovremo rimanere concentrati ed essere pronti a una battaglia sportiva, contro una squadra che ha bisogno di fare punti ».



SIR SUSA VIM PERUGIA - ALLIANZ MILANO-

Si sente profumo natalizio di grande pallavolo anche al PalaBarton per l’incontro di martedì (ore 18.00) tra i campioni del mondo della Sir Susa Vim Perugia di Angelo Lorenzetti e l’ambiziosa Allianz Milano di Roberto Piazza. I Block Devils nell’ultimo turno sono franati in quattro set tra le Dolomiti lasciando la vetta della graduatoria ai rivali trentini, ora a +1 in classifica. Dopo la consegna prevista martedì a Oleh Plotnytskyi del premio come MVP di novembre, per ritrovare la cima e il titolo di inverno gli umbri devono vincere purché perda Trento. Nella peggiore delle ipotesi Giannelli e compagni chiuderebbero il girone di andata al secondo posto. A Pian di Massiano, in caso di primato al giro di boa, nei Quarti di Coppa Italia arriverebbe una veneta tra Verona e Padova, mentre in caso di seconda piazza Perugia ospiterebbe una rivale tra Civitanova, Modena e la stessa Milano. I meneghini, vittoriosi in casa con Taranto al fotofinish dopo una grande rimonta e qualificati in settimana ai Quarti di CEV Cup, sono attualmente settimi in graduatoria a + 4 da Verona, ma possono ancora guadagnare una o due posizioni: per il quinto posto serve una vittoria corsara da 3 punti, purché Civitanova resti ancorata a quota 18 e Modena perda con qualsiasi risultato, mentre per il sesto posto bastano 2 punti purché Modena perda 3-0 o 3-1.



PRECEDENTI: 26 (6 successi Allianz Milano, 20 successi Sir Susa Vim Perugia)



EX: Nessuno

Nella Stagione 2023/2024 Regular Season: Oleh Plotnytskyi - 1 attacchi vincenti ai 100 (Sir Susa Vim Perugia); Agustin Loser - 10 punti ai 100 (Allianz Milano); Wassim Ben Tara - 12 attacchi vincenti ai 100 (Sir Susa Vim Perugia); Matey Kaziyski - 12 punti ai 100, 25 attacchi vincenti ai 100 (Allianz Milano); Osniel Lazaro Mergarejo Hernandez - 15 punti ai 100, 30 attacchi vincenti ai 100 (Allianz Milano); Yuki Ishikawa - 16 punti ai 100, 27 attacchi vincenti ai 100 (Allianz Milano); Jesus Herrera Jaime - 37 punti ai 100 (Sir Susa Vim Perugia).

Nella Stagione 2023/2024 tutte le competizioni: Oleh Plotnytskyi - 1 attacchi vincenti ai 100 (Sir Susa Vim Perugia); Agustin Loser - 10 punti ai 100 (Allianz Milano); Wassim Ben Tara - 12 attacchi vincenti ai 100 (Sir Susa Vim Perugia); Matey Kaziyski - 12 punti ai 100, 25 attacchi vincenti ai 100 (Allianz Milano); Osniel Lazaro Mergarejo Hernandez - 15 punti ai 100, 30 attacchi vincenti ai 100 (Allianz Milano); Yuki Ishikawa - 16 punti ai 100, 27 attacchi vincenti ai 100 (Allianz Milano); Jesus Herrera Jaime - 37 punti ai 100 (Sir Susa Vim Perugia).

In carriera Regular Season: Matteo Piano - 1 battute vincenti ai 100 (Allianz Milano); Wilfredo Leon Venero - 24 attacchi vincenti ai 1500, 4 battute vincenti ai 300 (Sir Susa Vim Perugia); Oleh Plotnytskyi - 4 battute vincenti ai 200, 1 muri vincenti ai 100 (Sir Susa Vim Perugia).

In carriera tutte le competizioni: Wassim Ben Tara - 12 attacchi vincenti ai 100 (Sir Susa Vim Perugia); Andrea Innocenzi - 12 punti ai 400 (Allianz Milano); Petar Dirlic - 13 punti ai 1000 (Allianz Milano); Osniel Lazaro Mergarejo Hernandez - 13 punti ai 500 (Allianz Milano); Flavio Resende Gualberto - 14 attacchi vincenti ai 400 (Sir Susa Vim Perugia); Matteo Piano - 2 muri vincenti ai 800 (Allianz Milano); Yuki Ishikawa - 25 punti ai 2400 (Allianz Milano); Paolo Porro - 3 battute vincenti ai 100 (Allianz Milano); Wilfredo Leon Venero - 38 punti ai 3000, 4 attacchi vincenti ai 2300 (Sir Susa Vim Perugia); Sebastian Solé - 4 attacchi vincenti ai 1700 (Sir Susa Vim Perugia); Matey Kaziyski - 4 attacchi vincenti ai 4800 (Allianz Milano); Agustin Loser - 5 muri vincenti ai 100 (Allianz Milano); Nicola Zonta - 6 punti ai 200 (Allianz Milano).

Sebastian Solè (Sir Susa Vim Perugia)- « È arrivata la conclusione del girone d’andata della SuperLega e noi vogliamo chiuderlo nel miglior modo possibile. Siamo ancora in corsa per il primo posto in classifica, ma soprattutto ci interessa riprendere il nostro cammino in campionato dopo la sconfitta di Trento. Affrontiamo l’Allianz Milano, una squadra che conosciamo bene, molto ben allenata e che si è rinforzata rispetto allo scorso anno con gli innesti di Dirlic e di un campione come Kaziyski. Sappiamo che sarà una gara complicata, ci stiamo preparando nel migliore dei modi in questi giorni “di festa” per arrivare pronti e carichi alla partita di Santo Stefano. Torniamo a giocare al PalaBarton dopo quasi un mese e sappiamo che in casa abbiamo l’arma in più dei nostri tifosi che sanno darci ancora più energia in campo ».

Osnjel Mergarejo (Allianz Milano)- « Quella con Perugia è una partita che in ogni campionato aspettiamo davvero tanto tanto. Contro una squadra fortissima e che fa vedere una pallavolo spettacolare. Per noi sarebbe molto importante vincere. È vero che è probabile che giocheremo ancora qui per la Coppa Italia, e imporsi due volte al PalaBarton è un’impresa quasi impossibile, ma ci dobbiamo provare. Se vogliamo proseguire nella nostra crescita dobbiamo andare a Perugia per vincere ».



VALSA GROUP MODENA - GAS SALES BLUENERGY PIACENZA-

Punti pesanti in palio anche nel derby della via Emilia, in programma alle 18.00 di martedì sul campo del PalaPanini. Sesta con 17 punti all’attivo dopo il successo corsaro al tie break al PalaCatania, la Valsa Group Modena potrebbe acciuffare il quarto posto nell’ultima di andata con una vittoria da 3 punti e con le simultanee sconfitte di Civitanova (con qualsiasi risultato) e di Monza (per 3-0 o 3-1). Juantorena e compagni, in base all’esito del proprio match e di quelli delle dirette concorrenti potrebbero anche chiudere quinti, mantenere la posizione o scivolare al settimo posto. Tante le ipotesi, troppe le incognite tra i gialli di Francesco Petrella, intenzionati a battere la Gas Sales Bluenergy Piacenza. Terzi con 21 punti in classifica, nell’ultimo turno i giganti di Andrea Anastasi sono caduti al tie break tra le mura amiche contro Civitanova, ma riuscendo a riaprire una sfida che dopo due parziali e un’ora di gioco sembrava ormai compromessa. Poi mercoledì è arrivato il salutare riscatto casalingo in Champions League, ovvero il 3-0 sullo Sport Lisboa e Benfica. Ora il focus è tutto sulla SuperLega e per restare sul gradino più basso del podio la squadra di Andrea Anastasi deve vincere da 3 punti, oppure da 2, purché Monza non faccia meglio, ma può anche restare a 21 punti, purché negli altri match Monza non raccolga nessun punto e Civitanova non vinca da 3 punti.



PRECEDENTI: 16 (10 successi Valsa Group Modena, 6 successi Gas Sales Bluenergy Piacenza)



EX: Dragan Stankovic a Piacenza nel 2019/20; Yoandy Leal a Modena nel 2021/22

Nella Stagione 2023/2024 Regular Season: Tommaso Rinaldi - 1 punti ai 100, 18 attacchi vincenti ai 100 (Valsa Group Modena); Francesco Recine - 14 punti ai 100, 30 attacchi vincenti ai 100 (Gas Sales Bluenergy Piacenza); Fabrizio Gironi - 20 punti ai 100 (Gas Sales Bluenergy Piacenza); Yoandy Leal - 22 punti ai 100 (Gas Sales Bluenergy Piacenza); Yuri Romanò - 39 punti ai 100 (Gas Sales Bluenergy Piacenza); Osmany Juantorena - 8 punti ai 100, 15 attacchi vincenti ai 100 (Valsa Group Modena).

Nella Stagione 2023/2024 tutte le competizioni: Tommaso Rinaldi - 1 punti ai 100, 18 attacchi vincenti ai 100 (Valsa Group Modena); Francesco Recine - 14 punti ai 100, 30 attacchi vincenti ai 100 (Gas Sales Bluenergy Piacenza); Fabrizio Gironi - 20 punti ai 100 (Gas Sales Bluenergy Piacenza); Yoandy Leal - 22 punti ai 100 (Gas Sales Bluenergy Piacenza); Yuri Romanò - 39 punti ai 100 (Gas Sales Bluenergy Piacenza); Osmany Juantorena - 8 punti ai 100, 15 attacchi vincenti ai 100 (Valsa Group Modena).

In carriera Regular Season: Maksim Sapozhkov - 13 punti ai 500 (Valsa Group Modena); Yuri Romanò - 2 muri vincenti ai 100 (Gas Sales Bluenergy Piacenza); Vlad Davyskiba - 3 battute vincenti ai 100 (Valsa Group Modena); Ricardo Lucarelli Santos De Souza - 3 battute vincenti ai 100 (Gas Sales Bluenergy Piacenza); Dragan Stankovic - 5 muri vincenti ai 500 (Valsa Group Modena).

In carriera tutte le competizioni: Tommaso Rinaldi - 1 alle 100 partite giocate, 5 battute vincenti ai 100 (Valsa Group Modena); Mattia Boninfante - 1 battute vincenti ai 100 (Valsa Group Modena); Giulio Pinali - 1 punti ai 900 (Valsa Group Modena); Robertlandy Simon - 12 punti ai 2600 (Gas Sales Bluenergy Piacenza); Roamy Alonso - 15 attacchi vincenti ai 100 (Gas Sales Bluenergy Piacenza); Nicholas Sighinolfi - 2 muri vincenti ai 300 (Valsa Group Modena); Edoardo Caneschi - 22 punti ai 1200 (Gas Sales Bluenergy Piacenza); Fabrizio Gironi - 22 punti ai 700 (Gas Sales Bluenergy Piacenza); Yoandy Leal - 23 punti ai 2300 (Gas Sales Bluenergy Piacenza); Osmany Juantorena - 29 punti ai 4900 (Valsa Group Modena); Ricardo Lucarelli Santos De Souza - 33 punti ai 1300 (Gas Sales Bluenergy Piacenza); Yuri Romanò - 33 punti ai 2500 (Gas Sales Bluenergy Piacenza); Roberto Pinali - 35 punti ai 1300 (Valsa Group Modena); Vlad Davyskiba - 40 punti ai 1100, 1 muri vincenti ai 100 (Valsa Group Modena); Dragan Stankovic - 8 attacchi vincenti ai 2000 (Valsa Group Modena); Fabio Ricci - 8 punti ai 1100 (Gas Sales Bluenergy Piacenza); Bruno Mossa De Rezende - 8 punti ai 700, 2 muri vincenti ai 200 (Valsa Group Modena).

Riccardo Gollini (Valsa Group Modena)- « A Catania abbiamo saputo soffrire e vincere, sapevamo sarebbe stata dura e siamo contenti di averla portata a casa. Adesso la testa va al match con Piacenza, vogliamo dare il massimo poi faremo i conti per la classifica in ottica Coppa Italia, intanto abbiamo centrato il primo obiettivo che era la qualificazione ai Quarti. Sarebbe bello nella gara del 26 dicembre rivivere le emozioni del match con Trento, dovremo essere bravi ad accendere il nostro pubblico con una bella prestazione e speriamo di poter contare su un PalaPanini pieno ».

Leonardo Scanferla (Gas Sales Bluenergy Piacenza)- « A Modena sarà una gara molto difficile ma anche molto stimolante visto che si giocherà in un palazzetto sicuramente e contro una squadra di grande valore. Noi dovremo fare tesoro di quanto fatto contro Benfica e cioè giocare con grande concentrazione e tranquillità anche nei momenti difficili della partita. Andiamo a Modena con l’obiettivo di mantenere la nostra posizione in classifica e comunque rimanere tra le prime quattro perché vogliamo giocare i Quarti di Finale di Coppa Italia davanti al nostro pubblico ».

Martedì 26 dicembre 2023, ore 15.30



Cucine Lube Civitanova – Rana Verona Arbitri: Vagni Ilaria, Canessa

Martedì 26 dicembre 2023, ore 18.00



Gioiella Prisma Taranto – Farmitalia Catania Arbitri: Zavater, Carcione

Martedì 26 dicembre 2023, ore 18.00



Pallavolo Padova – Itas Trentino Arbitri: Goitre, Caretti

Martedì 26 dicembre 2023, ore 18.00



Cisterna Volley – Mint Vero Volley Monza Arbitri: Brancati, Zanussi

Martedì 26 dicembre 2023, ore 18.00



Sir Susa Vim Perugia – Allianz Milano Arbitri: Giardini, Cesare

Martedì 26 dicembre 2023, ore 18.00



Valsa Group Modena – Gas Sales Bluenergy Piacenza Arbitri: Puecher, Pozzato

LA CLASSIFICA-

Itas Trentino 25, Sir Susa Vim Perugia 24, Gas Sales Bluenergy Piacenza 21, Mint Vero Volley Monza 20, Cucine Lube Civitanova 18, Valsa Group Modena 17, Allianz Milano 16, Rana Verona 12, Pallavolo Padova 10, Cisterna Volley 7, Gioiella Prisma Taranto 6, Farmitalia Catania 4.