Verona vince l'anticipo della 1a di ritorno con Taranto

Il servizio è stato un fattore, con Dzavoronok ancora una volta sugli scudi con 5 ace. Un bottino che gli è valso il secondo premio MVP di fila. La palma di best scorer, però, se l’è presa Amin, capace di mettere a terra 19 punti. Prezioso il contributo dei centrali a muro, con Cortesia e Mosca che ne hanno totalizzati 8. Ora poco tempo per recuperare, perché all’orizzonte ci sono i Quarti di Del Monte Coppa Italia in casa di Trento, in programma il 3 gennaio.



Nel sestetto di partenza, Coach Stoytchev si affida alle mani di Spirito al palleggio, con Amin nel ruolo di opposto, mentre in banda spazio al tandem Mozic-Dzavoronok. Al centro ci sono Cortesia e Zingel, con D’Amico come libero.



L’incontro si apre con l’errore al servizio di Dzavoronok, a cui fa seguito l’attacco da seconda linea di Gutierrez (0-3). Inizio in salita per gli scaligeri, che rispondono con il muro di Zingel e l’ace firmato da Amin (3-4). Gli ospiti restano sopra, Amin trova un grande lungolinea che ridà vigore si suoi (6-8). Spirito pareggia i conti dai nove metri, poi la truppa rossoblù rimette la faccia avanti e con l’ace di Lanza allunga di tre (10-13). È Amin a trascinare Verona al recupero con un’altra parallela, seguito dall’attacco di Dzavoronok e dall’ace di Zingel (16-16). Gutierrez fa male in battuta, ma Cortesia punge da posto tre, così come Mozic in banda (19-19). Cortesia timbra il sorpasso dai nove metri e il tocco di seconda di Spirito vale il set point (24-23), poi il muro di Cortesia mette il sigillo sul primo set.



Al rientro in campo, la partenza è ancora favorevole alla squadra di Travica, con Dzavoronok che rimette in carreggiata i suoi (1-2). Cortesia alza di nuovo la voce a muro per il pari scaligero (3-3). Mozic gioca bene con le mani avversarie, Dzavoronok tira a tutto braccio in battuta e Verona vola sul 7-3. Gli scaligeri sfruttano la fase break e incrementano il margine di distacco (10-3). Il tentativo di recupero da parte dei pugliesi viene bloccato da un altro monster block di Cortesia, che si fa sentire anche a centro rete (16-9). Il muro di Rana Verona funziona alla perfezione, poi è ancora Dzavoronok a fare la differenza dai nove metri e con un ace calibrato al centimetro porta il punteggio sul 21-10. Cortesia concretizza il suggerimento di Spirito, così come Amin, che incrocia un grande pallone (24-12). La frazione si chiude con l’errore in attacco degli avversari.



Taranto cerca la reazione in avvio di terzo parziale e stacca i locali grazie alla striscia positiva in battuta di Lanza (1-5). Zingel suona la carica, mettendo a terra un muro che riaccende i veronesi (3-6), animati anche dai due diagonali vincenti di Dzavoronok. Il muro di Jendryk permette agli ospiti di volare sul 6-10, ma Dzavoronok è ancora incisivo dai nove metri e riporta i suoi in pista (8-10). Sala è preciso in battuta per due volte, Jendryk stoppa Amin a muro e Taranto sale a più sette (8-15). D’Amico tiene in aria un pallone impossibile e i padroni di casa tornano a ringhiare, anche grazie alla pipe di Dzavoronok (12-17). Le distanze si riducono con il tocco morbido del neoentrato Sani, anche se Taranto regge l’urto. Poi il muro veronese, anche con il contributo di Mosca, torna a essere un fattore e D’Amico un furetto in difesa (20-22). Russel firma la set ball, poi Gutierrez chiude la frazione.



Verona rientra sul taraflex con il piglio giusto: dopo un gran muro Amin sigla il terzo punto per i suoi (3-1). Dzavoronok si mette in proprio e con un ace da applausi prova a mandare Verona in fuga (6-2). Anche Mosca appone la firma con un primo tempo perfetto che vale l’8-4. Il centrale marchigiano si ripete, ma anche Spirito non è da meno e usa l’astuzia per il 12-5. L’ace piazzato di Mozic e un nuovo monster block di Mosca aumentano il distacco. Appena entrato, poi, Keita trasforma in oro il primo pallone toccato (17-8). Per gli avversari diventa un’impresa pressoché impossibile il recupero, con Mosca sempre più invadente sottorete, con altri due monster block da urlo (23-14). Poi è il muro di Keita su Alletti a siglare il punto decisivo (25-14).

I PROTAGONISTI-

Radostin Stoytchev (Allenatore Rana Verona)- « Il risultato di oggi non era per nulla scontato, perché Taranto è una squadra in crescita e che ha dimostrato di saper mettere in difficoltà chiunque. Noi siamo stati bravi a sfruttare le nostre caratteristiche, soprattutto a muro e in battuta, fondamentali che hanno fatto la differenza. Nel terzo set era normale subire la loro reazione, ma la risposta della squadra mi è piaciuta, anche di cui è entrato dopo. Questa vittoria aiuta ancora di più per il morale e per acquisire ancora più consapevolezza in vista dei prossimi impegni complicati ».

Giacomo Raffaelli (Gioiella Prisma Taranto)- « Il primo set è stato uno spartiacque della partita, forse se lo avessimo portato a casa sarebbe stata una partita diversa, però è andata così, noi abbiamo lottato sempre anche se il secondo e quarto abbiamo fatto risultato brutto, però ci abbiamo provato, con una bella reazione al terzo set, quando magari tante squadre avrebbero potuto spegnersi poi al quarto è girato per loro. Sapevamo che è una squadra in forma, con tutti i giocatori rientrati, peccato ma dobbiamo vedere sempre il bicchiere mezzo pieno ».

IL TABELLINO-

RANA VERONA – GIOIELLA PRISMA TARANTO 3–1 (26-24; 25-12; 20-25; 25-15)

RANA VERONA: Spirito 4, Amin 19, Mozic 10, Dzavoronok 15, Zingel 3, Cortesia 10, D’Amico (L), Jovovic, Keita 2, Sani 2, Mosca 6, Zanotti, Grozdanov, Bonisoli (L). All. Stoytchev

GIOIELLA PRISMA TARANTO: De Haro, Russell 4, Gutierrez 17, Lanza 5, Gargiulo 5, Jendryk 6, Rizzo (L), Bonacchi, Sala 10, Ekstrand , Raffaelli 2, Paglialunga, Alletti , Luzzi (L). All. Travica

Arbitri: Zanussi , Cerra

Durata set: 33’; 22’; 30’; 21’; Tot: 106’

MVP: Donovan Dzavoronok (Rana Verona)

Spettatori: 3062