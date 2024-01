Domenica va in scena la 3a di ritorno

Alle 16.00 Piacenza va a Catania per contrastare la fame di punti degli etnei. Alle 17.00 Milano ospita Cisterna, rivale tornata al successo nell’ultimo turno, mentre Padova e Taranto si giocano punti chiave per risalire. La diretta Rai Sport della 3a giornata è prevista alle 17.45 sul campo dell’Opiquad Arena per Monza – Modena. Alcuni dei match più attesi dai tifosi coincidono con gli appuntamenti delle 18.00, il confronto tra Perugia e Civitanova, remake delle ultime due finali di Del Monte® Supercoppa e di tante altre sfide titolate, ma anche il derby dell’Adige tra Trento e Verona, remake del recente Quarto di finale di Del Monte® Coppa Italia disputato alla ilT Quotidiano Arena pochi giorni fa. I campioni d’Italia dolomitici, forti anche del titolo d’inverno, guidano la classifica a +3 su Perugia, prima inseguitrice.

Il battesimo del 3° turno è in calendario alle 16.00 di domenica 14 gennaio al PalaCatania con una partita di rilievo. A Cisterna, nella 2a giornata di ritorno, gli etnei della Farmitalia Catania non sono riusciti a ripetere la rimonta dell’andata, ma sono tornati in Sicilia a mani vuote dopo la sconfitta con i pontini, ritrovandosi sempre isolati in fondo alla classifica con 4 punti, a -5 da Taranto. Nel secondo scontro diretto tra i due team in SuperLega, la Gas Sales Bluenergy Piacenza fa visita agli isolani con l’intenzione di bissare il successo dell’andata, forte del buon momento tra campionato e coppe. Esclusi dalla Final Four di Del Monte® Coppa Italia di Bologna, ma primi nella Pool C di Champions League dopo il 3-0 corsaro ad Ankara e terzi in campionato a cinque lunghezze dalla vetta, gli emiliani non vogliono smarrire il ritmo contro i due ex, Luka Basic e Alessandro Tondo. Tra gli ospiti Francesco Recine cerca l’attacco vincente n. 1500 in carriera, tra i padroni di casa Yuri Romanò è a 4 punti dai 2500 nei tornei di Serie A.



Giuseppe Bua (Allenatore Farmitalia Catania)- « I ragazzi stanno lavorando con impegno e serietà e stanno facendo il massimo per invertire questo trend, crediamo tutti che sia possibile. Non abbiamo davanti partite semplici, ma dobbiamo entrare in campo con il giusto atteggiamento per lottare sin da subito. Piacenza ha elementi di spicco come Lucarelli, Romanò, Recine e Simon, hanno una battuta insidiosa e sono efficaci nel side-out, noi saremo bravi a sfruttare tutti i loro punti deboli ».



Nicolò Hoffer (Gas Sales Bluenergy Piacenza)- « Non ci aspettiamo certamente una partita facile con Catania, una formazione che occupa una posizione di classifica che non rispecchia il suo reale valore. Dovremo essere bravi a non pensare alla classifica ma solo a giocare come sappiamo e possiamo una gara che ha mille insidie soprattutto per noi. È un periodo molo intenso tra trasferte lunghe e partite, non c’è tempo per allenarsi ma questo già lo sapevamo. Siamo carichi e a Catania voglia continuare la nostra serie positiva ».



Domenica, alle 17.00, si gioca il ventesimo confronto tra Pallavolo Padova (12 successi) e Gioiella Prisma Taranto (7 successi). Le due squadre si incrociano di nuovo dopo la maratona dell’andata vinta dai patavini al fotofinish con un 3-2 corsaro. Chi vince la contesa domenicale può ipotecare un percorso più sereno nella seconda parte della Regular Season, visto che ora Padova è terz’ultima a quota 10, mentre Taranto occupa il penultimo posto con 9 punti, ovvero a +5 da Catania. Nell’ultima giornata di campionato Padova non è riuscita a incidere nella trasferta a Civitanova ed è rimasta a secco. Sconfitta in tre set anche per Taranto nel 2° turno di ritorno contro i campioni d’Italia dell’Itas Trentino, dopo un primo set combattuto prima che i gialloblù prendessero il sopravvento. Gli ionici nella città del Santo ritrovano da avversari due ex recentissimi, Marco Falaschi e Tommaso Stefani. Tra gli ospiti Giacomo Raffaelli è a 4 attacchi vincenti da quota 700 in carriera.



Jacopo Cuttini, (Allenatore Pallavolo Padova)- « Domenica torniamo a giocare in casa, in un periodo dove facciamo fatica a portare a casa punti. Questo lo sapevamo fin dall’inizio. In questa fase del campionato abbiamo giocato contro squadre importanti, con roster davvero forti. Domenica, con Taranto, incontreremo una squadra dalle caratteristiche che, senza alcun dubbio, potranno costituire per noi un elemento di fastidio, ma con cui potremmo esprimere anche il nostro gioco. Cercheremo di mettere in difficoltà l’avversario, nell’ottica di conseguire il miglior risultato possibile ».



Aimone Alletti (Gioiella Prisma Taranto)- « Domenica affronteremo Padova in trasferta. È una di quelle partite dove i punti valgono doppio essendo uno scontro con una diretta concorrente per la salvezza. Quindi mi aspetto una partita aggressiva da parte nostra, cercando di esprimere con regolarità il nostro potenziale. Per noi sarà fondamentale dopo la vittoria con Catania mettere altro fieno in cascina, cercando di mettere più punti possibili tra noi e la zona rossa della classifica ».



Alle 17.00 di domenica, nella centesima gara di Petar Dirlic in Italia, l’Allianz Milano torna tra le mura amiche per farsi scivolare addosso la sconfitta netta rimediata mercoledì in Polonia. Gli uomini di Roberto Piazza sono caduti in tre set nell’andata dei Play Off di CEV Cup contro l’Aluron CMC Warta Zawiercie. Quinti nella classifica di Regular Season dopo il punto strappato a Piacenza, i meneghini accolgono una squadra in ripresa come il Cisterna Volley del libero Alessandro Piccinelli (nel 2017/18 a Milano), che ha vinto da tre punti due delle ultime tre gare liquidando in casa Monza e Catania. Seppur più vulnerabili lontano dal proprio campo, i giganti pontini sono noni con 13 lunghezze, a -3 da Modena, e possono giocare con il braccio sciolto nel secondo incontro in SuperLega con gli ambrosiani, già battuti in casa all’andata nell’unico precedente. Tra i padroni di casa Matteo Piano è a 3 muri da quota 600 nelle Regular Season, Yuki Ishikawa a 25 attacchi vincenti da quota 1500 nelle stagioni regolari. Tra gli ospiti Daniele Mazzoni è a 4 dai 600 block in carriera.



Fabio Lini (Direttore sportivo Allianz Milano)- « Cisterna Volley è un avversario ostico, che arriva da due vittorie e che sembra avere un conto aperto con noi. Certamente vincere rappresenterebbe un consolidamento in classifica e un buon viatico per un mese decisivo per le sorti della stagione. Per cui appena rientrati abbiamo messo testa e gambe al 101% per la gara di domenica ».

Theo Faure (Cisterna Volley)- « Noi arriviamo da due vittorie in casa molto importanti e che ci hanno dato una spinta sia a livello dello spirito di squadra sia in classifica. A Milano non sarà facile perché affronteremo una squadra in salute e che, con tutta probabilità, vorrà anche vendicare sportivamente la sconfitta che hanno subìto nel match d’andata in casa nostra. Abbiamo l’opportunità di giocare una partita che potrà essere importante per noi, sarà una chance interessante ».



Vetrina TV in Brianza per il match delle 17.45 di domenica all’Opiquad Arena. Forte del pass per la Final Four di Del Monte® Coppa Italia e col morale alto per la vittoria netta in Bulgaria sul Levski Sofia nell’andata dei Quarti di CEV Challenge Cup, la Mint Vero Volley Monza, che dovrebbe recuperare Fernando Kreling, vuole porre un freno alle sconfitte in campionato dopo lo scivolone dal terzo al sesto posto in classifica per essere rimasta a secco nelle ultime tre giornate di Regular Season: la caduta a Cisterna, quella sul proprio campo con Civitanova e la terza a Perugia. In Brianza, per l’incrocio n. 24 arriva la Valsa Group Modena, avanti 15 a 8 nei precedenti, ma alle prese con un “momento no” per il crollo all’ottavo posto a -3 da Monza dopo i tre stop netti di fila nel derby interno con Piacenza, a Milano e in casa con Verona. Solo una delle due rivali uscirà a tamponare l’emorragia di sconfitte in SuperLega. Tre gli ex nei roster: da una parte milita Thomas Beretta, dall’altra Vlad Davyskiba e Filippo Federici. Nella Mint, Stephen Maar si avvicina ai 2500 punti in Italia, Eric Loeppky ai 1500, Arthur Szwarc ai 1000. Sul fronte ospite Bruno Mossa De Rezende può raggiungere quota 700 punti, ora a -2, mentre Maksim Sapozhkov è a 2 attacchi vincenti dai 600 personali.



Massimo Eccheli, (Allenatore Mint Vero Volley Monza)- « Ci aspetta una partita molto impegnativa. Modena sta attraversando un periodo di difficoltà, quindi ci aspettiamo un avversario estremamente motivato che va affrontato con grande rispetto ed attenzione. Anche noi stiamo affrontando un momento complicato, con una serie di defezioni, dovute all'influenza che ci ha falcidiato. Dobbiamo recuperare alcuni giocatori, che non hanno potuto riposare a causa delle due trasferte consecutive. Anche noi arriviamo da tre sconfitte consecutive in campionato, dato da non sottovalutare. La classifica è ancora molto corta, a parte Trento che sta facendo un percorso a sé. Una vittoria ci permetterebbe di creare un po' di gap tra noi e le nostre dirette concorrenti ».

Alle 18.00 di domenica va in scena per la seconda volta in pochi giorni il derby dell’Adige, sempre alla ilT Quotidiano Arena, nel giorno della gara n. 200 nelle Regular Season di Daniele Lavia. L’Itas Trentino tricolore, campione d’inverno e reduce dalle vittorie con il massimo scarto centrate a Taranto in campionato e in Champions League a Lubiana, guida sia la classifica di SuperLega che la Pool B europea. Alla vigilia della visita di Rana Verona, i dolomitici sono sempre più sicuri dei propri mezzi, anche in virtù del successo con il massimo scarto inflitto in casa agli scaligeri nella gara da dentro o fuori dei Quarti di Del Monte® Coppa Italia. Nella sfida n. 47, con i trentini avanti 33 a 13 nei precedenti, la formazione veneta, in serie positiva da cinque giornate con tanto di aggancio a Monza con 20 punti, vuole sorprendere gli uomini di Fabio Soli in una sfida ricca di ex tra campo e panchina. Numerosi i record alla portata dei protagonisti nei due team.



Marko Podrascanin (Itas Trentino)- « È' sicuramente una circostanza particolare giocare contro Verona dopo così poco tempo dalla precedente partita di Coppa Italia del 3 gennaio, ma sono sicuro che sarà una partita ancora più difficile perché i nostri avversari sono in un buon momento. Per vincere dovremo giocare ancora meglio del Quarto di Finale ed arrivare preparati alla battaglia ».

Dario Simoni (Rana Verona)- « Ci aspettiamo una partita complicata, come lo è stata quella disputata in Coppa Italia meno di due settimane fa. Affrontiamo una squadra che sta giocando bene e che è certamente superiore a noi, ma non partiamo sconfitti: ci presentiamo a Trento con l'obiettivo di dimostrare quello che siamo, consci della forza dell'avversario, che in questo momento ha pochi punti deboli. Ogni vittoria aggiunge sempre più consapevolezza di ciò che siamo e del lavoro che stiamo svolgendo, ma dobbiamo tenere i piedi per terra e continuare a migliorare ».



Un’altra sfida epica all’orizzonte dopo l’ultima Finale di Del Monte® Supercoppa 2023 (stesso atto conclusivo dell’edizione 2022) vinta dai Block Devils al tie break e il successivo remake conquistato in casa dai cucinieri in Regular Season. Domenica, alle 18.00, va in scena al PalaBarton la gara n. 65 tra i campioni del mondo per club della Sir Susa Vim Perugia, secondi, e la Cucine Lube Civitanova, quarta. In assoluto equilibrio i precedenti (32 successi per parte). Gli umbri, vittoriosi in tre set contro Monza, vogliono far valere il fattore campo di fronte a un’altra big nella speranza di ridurre le tre lunghezze di ritardo dalla capolista Trento. I marchigiani, accigliati dopo la trasferta in Romania per la sconfitta al tie break con l’Arcada Galati, vogliono rialzarsi subito. Il risultato di martedì non ha ripercussioni sulla classifica della Pool E, ma potrebbe rallentare il processo di crescita in atto sul fronte biancorosso, dopo il successo per 3-0 centrato su Padova all’Eurosuole Forum in campionato. Quattro gli ex, uno milita nella Sir, tre nella Lube. Centesima di Regular Season per Barthelemy Chinenyeze. Numerosi record alla portata per le due squadre.



Angelo Lorenzetti (Allenatore Sir Susa Vim Perugia)- « Le prime due partite di questa stagione contro Civitanova sono state due battaglie. Penso e spero che la terza di domenica sia in linea con le precedenti. Affrontiamo una squadra ed una società con grande tradizione e grande mentalità, dobbiamo prepararci per cercare di stare in campo punto a punto e di sfruttare le occasioni quando e se ci saranno. La Lube è un avversario forte, profondo e creativo nelle soluzioni. È una caratteristica che gli ha consentito anche lo scorso anno di arrivare in fondo, una loro qualità che sappiamo di dover rispettare e con la quale ci vogliamo confrontare con grande aggressività per giocare una partita che sarà dura e che, come tutte le volte, vogliamo provare a vincere ».

Gianlorenzo Blengini (Allenatore Cucine Lube Civitanova)- « La Lube arriva a questo match dopo una sconfitta in Champions League, una frenata che seppur ininfluente per il cammino europeo è pur sempre un giro a vuoto su cui riflettere e da cui trarre spunti per ripartire. Le sconfitte non sono mai indolore, nemmeno quando si è primi nel girone e già qualificati. Noi dobbiamo pensare al nostro modo di approcciare la partita, al di là del valore già noto di Perugia, la squadra più indicata insieme a Trento per la vittoria dello Scudetto. Dobbiamo cercare di presentarci al PalaBarton con la consapevolezza delle difficoltà che incontreremo, ma anche con la volontà di mettere sul campo la miglior Lube possibile. Di questo c’è bisogno, soprattutto in certe sfide ».

Farmitalia Catania – Gas Sales Bluenergy Piacenza Arbitri: Rossi, Lot

Pallavolo Padova – Gioiella Prisma Taranto Arbitri: Curto, Vagni

Allianz Milano – Cisterna Volley Arbitri: Piana, Pozzato

Mint Vero Volley Monza – Valsa Group Modena Arbitri: Giardini, Goitre

Itas Trentino – Rana Verona Arbitri: Cappello, Florian

Sir Susa Vim Perugia – Cucine Lube Civitanova Arbitri: Cesare, Cerra

Itas Trentino 34, Sir Susa Vim Perugia 31, Gas Sales Bluenergy Piacenza 29, Cucine Lube Civitanova 25, Allianz Milano 22, Mint Vero Volley Monza 20, Rana Verona 20, Valsa Group Modena 17, Cisterna Volley 13, Pallavolo Padova 10, Gioiella Prisma Taranto 9, Farmitalia Catania 4.