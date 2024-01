La 5a di ritorno si gioca mercoledì e giovedì

ROMA - Senza soste il campionato di Superlega che, in attesa della Final Four di Coppa Italia in programma all'Unipol Arena sabato 27 e domenica 28 gennaio, manda in scena il 5° turno di ritorno con partite che si svolgeranno mercoledì 24 e giovvedì 25.

Cinque i match in programma alle 20.30 di domani, mercoledì, seguiti dal posticipo il giorno seguente alla stessa ora con diretta televisiva su Rai Sport. In simultanea il 24 gennaio vanno in scena il big match tra Trento e Milano, la sfida tra Perugia e Taranto, il confronto tra Cisterna e Piacenza, l’incontro tra Monza e Verona e l’incrocio tra Catania e Civitanova. I giochi si chiudono il 25 gennaio, sempre alle 20.30, con il posticipo televisivo tra Padova e Modena. In classifica continua il duello serrato tra la capolista Itas e la Sir Susa Vim, prima inseguitrice con tre lunghezze di ritardo. Salda al terzo posto c’è Piacenza, mentre Civitanova ha messo il naso avanti per il quarto posto dopo lo spareggio con Milano.

TUTTE LE SFIDE-

ITAS TRENTINO-ALLIANZ MILANO-

Riflettori accesi alla ilT Quotidiano Arena per una sfida da vivere tutta d’un fiato. La prima della classe Itas Trentino, che ha dato una prova di forza anche fuori dal campo con i rinnovi di Daniele Lavia, Alessandro Michieletto, Riccardo Sbertoli, accoglie l’Allianz Milano, squadra con tante frecce al proprio arco, ma che solo in tre occasioni ha battuto i dolomitici su 23 scontri diretti. Nel match di andata, chiuso in quattro set, a imporsi sono stati i gialloblù di Fabio Soli, che dopo il 3-1 corsaro a Piacenza continuano a guidare la classifica a + 3 su Perugia in attesa della Final Four di Coppa Italia. Dopo l’eliminazione dalla CEV Cup i meneghini hanno steccato la trasferta nelle Marche al tie break perdendo la chance di scalzare Civitanova dal quarto posto, ma una volta sotto 2-0 gli uomini di Roberto Piazza hanno reagito in modo grintoso allungando la gara con l’innesto dell’ex Itas Matey Kaziyski. Il bulgaro è pronto per la presenza n. 400 in Italia e per ritirare a Trento un premio in grande stile. In gara due ex Allianz, Jan Kozamernik e Riccardo Sbertoli.



PRECEDENTI: 23 (3 successi Allianz Milano, 20 successi Itas Trentino)



EX: Jan Kozamernik a Milano nel 2018/19, 2019/20, 2020/21; Riccardo Sbertoli a Milano nel 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21; Matey Kaziyski a Trento nel 2007/08, 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2014/15, 2015/16, 2021/22, 2022/23

A CACCIA DI RECORD:



Nella Stagione 2023/2024 Regular Season: Osniel Lazaro Mergarejo Hernandez - 10 attacchi vincenti ai 100 (Allianz Milano); Daniele Lavia - 26 punti ai 200 (Itas Trentino); Petar Dirlic - 31 punti ai 100 (Allianz Milano); Ferre Reggers - 35 punti ai 200 (Allianz Milano); Agustin Loser - 6 attacchi vincenti ai 100 (Allianz Milano).

Nella Stagione 2023/2024 tutte le competizioni: Osniel Lazaro Mergarejo Hernandez - 10 attacchi vincenti ai 100 (Allianz Milano); Daniele Lavia - 12 punti ai 200 (Itas Trentino); Ferre Reggers - 17 punti ai 200 (Allianz Milano); Alessandro Michieletto - 29 punti ai 300 (Itas Trentino); Petar Dirlic - 31 punti ai 100 (Allianz Milano); Matey Kaziyski - 33 punti ai 200 (Allianz Milano); Yuki Ishikawa - 35 punti ai 200 (Allianz Milano); Kamil Rychlicki - 40 punti ai 300 (Itas Trentino).

In carriera Regular Season: Matteo Piano - 1 battute vincenti ai 100 (Allianz Milano); Kamil Rychlicki - 17 attacchi vincenti ai 1500 (Itas Trentino); Oreste Cavuto - 4 punti ai 1000 (Itas Trentino).

In carriera tutte le competizioni: Matey Kaziyski - 1 alle 400 partite giocate (Allianz Milano); Oreste Cavuto - 1 muri vincenti ai 100 (Itas Trentino); Gabriele Nelli - 11 attacchi vincenti ai 1000, 4 muri vincenti ai 100 (Itas Trentino); Andrea Innocenzi - 12 punti ai 400 (Allianz Milano); Ferre Reggers - 17 punti ai 200 (Allianz Milano); Giulio Magalini - 17 punti ai 500 (Itas Trentino); Alessandro Michieletto - 24 attacchi vincenti ai 1500 (Itas Trentino); Yuki Ishikawa - 24 attacchi vincenti ai 2100, 5 battute vincenti ai 200 (Allianz Milano); Kamil Rychlicki - 29 punti ai 2300 (Itas Trentino); Agustin Loser - 4 attacchi vincenti ai 300 (Allianz Milano); Daniele Lavia - 5 attacchi vincenti ai 1900 (Itas Trentino); Nicola Zonta - 6 punti ai 200 (Allianz Milano); Jan Kozamernik - 9 attacchi vincenti ai 600, 3 battute vincenti ai 100 (Itas Trentino).

Marko Podrascanin (Itas Trentino)- « È la settimana che porta alla Final Four di Coppa Italia ma il nostro pensiero come sempre è rivolto solo alla prossima partita. La giochiamo in casa contr Milano, squadra da non sottovalutare perché ricca di grandi giocatori e capace di tanti exploit, anche in trasferta; abbiamo avuto pochi giorni per preparare l’appuntamento, ma credo potranno essere sufficienti soprattutto se scenderemo in campo con la testa giusta, come abbiamo fatto spesso recentemente ».

Marco Vitelli (Allianz Milano)- « Sappiamo che giochiamo contro la squadra prima in classifica, ma non solo, si tratta anche della squadra che sta esprimendo la migliore pallavolo in Italia in questo periodo. Credo che questa partita per noi rappresenti un'occasione per dimostrare a noi stessi e agli altri che possiamo competere contro tutti in questo campionato. Lo abbiamo già dimostrato, è vero, ma non basta dimostrarlo una o due volte. Dovremo attaccare gli avversari, iniziando con il servizio ed esprimere il nostro gioco anche in un campo difficile. Sarà un test fondamentale prima della Semifinale di Coppa Italia contro Perugia ».



SIR SUSA VIM PERUGIA-GIOIELLA PRISMA TARANTO-

In campo mercoledì alle 20.30 anche la Sir Susa Vim Perugia campione del mondo. Reduci dal successo in tre set al PalaPanini di Modena e secondi con tre lunghezze di ritardo da Trento, i Block Devils di Angelo Lorenzetti vogliono capitalizzare il turno interno a caccia del sesto successo su altrettanti incroci contro la Gioiella Prisma Taranto, che vuole spezzare il tabù. Nonostante la penultima piazza a braccetto con Padova e la sconfitta interna in quattro set con Monza, la società ionica ambisce a un posto nei Play Off per stessa ammissione dell’allenatore Ljubomir Travica, fiducioso sulle chance di agguantare con pazienza l’ottava piazza, al momento distante 8 punti. Tra le tematiche dell’incontro spunta pure la presenza di tre ex: Davide Candellaro ha giocato a Taranto nel lontano 2009/10, Aimone Alletti e Filippo Lanza, invece, hanno dei trascorsi da bianconeri e ritornano a Perugia ancora una volta da rivali. Sebastian Solé è a 3 punti dalla quota dei 2500 in Italia.



PRECEDENTI: 5 (5 successi Sir Susa Vim Perugia)



EX: Davide Candellaro a Taranto nel 2009/10; Aimone Alletti a Perugia nel 2012/13; Filippo Lanza a Perugia nel 2018/19, 2019/20, 2020/21

A CACCIA DI RECORD:



Nella Stagione 2023/2024 Regular Season: Sebastian Solé - 1 punti ai 100 (Sir Susa Vim Perugia); Jeffrey Jendryk - 14 attacchi vincenti ai 100 (Gioiella Prisma Taranto); Jesus Herrera Jaime - 17 attacchi vincenti ai 100 (Sir Susa Vim Perugia); Filippo Lanza - 28 attacchi vincenti ai 200 (Gioiella Prisma Taranto); Lorenzo Sala - 29 punti ai 100 (Gioiella Prisma Taranto); Kyle Russell - 29 punti ai 200 (Gioiella Prisma Taranto); Josè Miguel Gutierrez - 3 punti ai 200, 30 attacchi vincenti ai 200 (Gioiella Prisma Taranto); Kamil Semeniuk - 5 punti ai 200 (Sir Susa Vim Perugia); Oleh Plotnytskyi - 6 punti ai 200 (Sir Susa Vim Perugia); Flavio Resende Gualberto - 8 attacchi vincenti ai 100 (Sir Susa Vim Perugia).

Nella Stagione 2023/2024 tutte le competizioni: Jeffrey Jendryk - 14 attacchi vincenti ai 100 (Gioiella Prisma Taranto); Filippo Lanza - 28 attacchi vincenti ai 200 (Gioiella Prisma Taranto); Lorenzo Sala - 29 punti ai 100 (Gioiella Prisma Taranto); Kyle Russell - 29 punti ai 200 (Gioiella Prisma Taranto); Flavio Resende Gualberto - 3 attacchi vincenti ai 100 (Sir Susa Vim Perugia); Josè Miguel Gutierrez - 3 punti ai 200, 30 attacchi vincenti ai 200 (Gioiella Prisma Taranto); Jesus Herrera Jaime - 7 attacchi vincenti ai 100 (Sir Susa Vim Perugia).

In carriera Regular Season: Aimone Alletti - 2 muri vincenti ai 500 (Gioiella Prisma Taranto); Flavio Resende Gualberto - 22 punti ai 500 (Sir Susa Vim Perugia); Wilfredo Leon Venero - 24 attacchi vincenti ai 1500, 3 battute vincenti ai 300 (Sir Susa Vim Perugia).

In carriera tutte le competizioni: Jeffrey Jendryk - 14 attacchi vincenti ai 100 (Gioiella Prisma Taranto); Oleh Plotnytskyi - 14 punti ai 1700, 10 attacchi vincenti ai 1300 (Sir Susa Vim Perugia); Giovanni Maria Gargiulo - 21 punti ai 900 (Gioiella Prisma Taranto); Kyle Russell - 29 punti ai 200 (Gioiella Prisma Taranto); Sebastian Solé - 3 punti ai 2500 (Sir Susa Vim Perugia); Jesus Herrera Jaime - 30 punti ai 400, 12 attacchi vincenti ai 300 (Sir Susa Vim Perugia); Hampus Ekstrand - 31 punti ai 100 (Gioiella Prisma Taranto); Wilfredo Leon Venero - 37 punti ai 3000, 4 attacchi vincenti ai 2300 (Sir Susa Vim Perugia); Tim Held - 40 punti ai 1600 (Sir Susa Vim Perugia).



Wassim Ben Tara (Sir Susa Vim Perugia)- « Veniamo da una bella performance di squadra a Modena. Non era una partita facile, la abbiamo iniziata molto bene, restando sempre concentrati e facendo un buon lavoro in campo. Dovremo scendere in campo allo stesso modo contro Taranto, una squadra che combatte ogni partita. Non sarà facile, dovremo pensare a fare il nostro gioco ed essere aggressivi e concentrati dal primo pallone. Come sto? Mi sento bene, preparato, la squadra sta lavorando molto bene nelle ultime settimane ».

Angel Trinidad De Haro (Gioiella Prisma Taranto)- « Sappiamo che sarà un'altra partita tosta contro Perugia, ma noi come si suol dire non abbiamo nulla da perdere, dobbiamo continuare a lavorare per trovare una continuità in questo ritmo alto che abbiamo trovato ultimamente: mercoledì metteremo in campo senza riserve tutto quello che abbiamo ».



CISTERNA VOLLEY - GAS SALES BLUENERGY PIACENZA-

Un bottino importante da assegnare anche in terra pontina mercoledì alle 20.30. I padroni di casa di Cisterna Volley hanno incamerato 9 punti negli ultimi tre match interni, con altrettanti 3-1 confezionati contro Monza (11a di andata), Catania (2a di ritorno) e Padova (4a di ritorno), e si sono portati a 16 punti, a – 3 da Modena, ma nell’infrasettimanale arriva nel Lazio una determinata Gas Sales Bluenergy Piacenza, terza forza del torneo a 32 punti e desiderosa di riscatto dopo la sconfitta casalinga in quattro set rimediata domenica pomeriggio contro la capolista Trento. Nell’unico precedente, andato in scena all’andata al PalabancaSport di Piacenza, a trionfare sono stati gli emiliani con il punteggio di 3-1. L’unico ex in campo previsto nella contesa è il palleggiatore Michele Baranowicz, che nel 2020/21 era protagonista nella cabina di regia della Gas Sales Bluenergy.



PRECEDENTI: 1 (1 successo Gas Sales Bluenergy Piacenza)



EX: Michele Baranowicz a Piacenza nel 2020/21

A CACCIA DI RECORD:



Nella Stagione 2023/2024 Regular Season: Ricardo Lucarelli Santos De Souza - 13 attacchi vincenti ai 200 (Gas Sales Bluenergy Piacenza); Efe Bayram - 14 attacchi vincenti ai 100 (Cisterna Volley); Yuri Romanò - 3 attacchi vincenti ai 100 (Gas Sales Bluenergy Piacenza); Fabrizio Gironi - 5 punti ai 100, 28 attacchi vincenti ai 100 (Gas Sales Bluenergy Piacenza); Pavle Peric - 7 attacchi vincenti ai 100 (Cisterna Volley); Jordi Ramon - 7 punti ai 200 (Cisterna Volley); Yoandy Leal - 8 punti ai 100, 19 attacchi vincenti ai 100 (Gas Sales Bluenergy Piacenza); Theo Faure - 9 punti ai 300 (Cisterna Volley).

Nella Stagione 2023/2024 tutte le competizioni: Fabrizio Gironi - 12 attacchi vincenti ai 100 (Gas Sales Bluenergy Piacenza); Efe Bayram - 14 attacchi vincenti ai 100 (Cisterna Volley); Yuri Romanò - 2 attacchi vincenti ai 100 (Gas Sales Bluenergy Piacenza); Robertlandy Simon - 25 punti ai 200 (Gas Sales Bluenergy Piacenza); Francesco Recine - 29 punti ai 200 (Gas Sales Bluenergy Piacenza); Pavle Peric - 7 attacchi vincenti ai 100 (Cisterna Volley); Jordi Ramon - 7 punti ai 200 (Cisterna Volley); Yoandy Leal - 8 punti ai 100, 19 attacchi vincenti ai 100 (Gas Sales Bluenergy Piacenza); Theo Faure - 9 punti ai 300 (Cisterna Volley).

In carriera Regular Season: Yuri Romanò - 1 muri vincenti ai 100 (Gas Sales Bluenergy Piacenza); Michele Baranowicz - 1 muri vincenti ai 200 (Cisterna Volley).

In carriera tutte le competizioni: Roamy Alonso - 11 attacchi vincenti ai 100 (Gas Sales Bluenergy Piacenza); Daniele Mazzone - 2 muri vincenti ai 600 (Cisterna Volley); Edoardo Caneschi - 3 attacchi vincenti ai 800 (Gas Sales Bluenergy Piacenza); Antoine Brizard - 3 muri vincenti ai 100 (Gas Sales Bluenergy Piacenza); Francesco Recine - 3 punti ai 1800, 5 battute vincenti ai 100 (Gas Sales Bluenergy Piacenza); Fabio Ricci - 4 punti ai 1100 (Gas Sales Bluenergy Piacenza); Pavle Peric - 7 attacchi vincenti ai 100 (Cisterna Volley); Jordi Ramon - 7 punti ai 200 (Cisterna Volley); Andrea Rossi - 7 punti ai 2000, 3 battute vincenti ai 100 (Cisterna Volley); Yoandy Leal - 9 punti ai 2300 (Gas Sales Bluenergy Piacenza); Theo Faure - 9 punti ai 300 (Cisterna Volley).

Daniele Mazzone (Cisterna Volley)- « Piacenza ha grandi campioni, Lucarelli e Simon su tutti, anche per quanto riguarda questo sarà fondamentale staccare la palla da rete per favorire sia noi a muro che poi tutto il sistema muro-difesa. La partita d’andata con Piacenza non è andata come volevamo e ci auguriamo che questa sarà una partita diversa anche perché la giochiamo in casa e sappiamo che in casa la storia dice che giochiamo meglio e che, soprattutto, siamo più incisivi con il servizio ».



Andrea Anastasi (Allenatore Gas Sales Bluenergy Piacenza)- « Sicuramente non sarà una partita facile, stiamo giocando tanto e ci alleniamo poco ma questo non deve essere un alibi per nessuno. Dopo la sconfitta con Trento dobbiamo rassettare tutto soprattutto a livello mentale e scendere in campo concentrati a fare al meglio quello che sappiamo fare senza preoccuparci più di tanto chi è dall’altra parte della rete. Abbiamo tutti una gran voglia di riprendere il nostro cammino in campionato e ritrovare il nostro ritmo gara, vogliamo esprimere una buona pallavolo. Cisterna è una squadra che ha dimostrato di essere difficile da affrontare, viene da una importante vittoria, è una formazione solida che non molla ».



MINT VERO VOLLEY MONZA - RANA VERONA-

Alle 20.30 di mercoledì scontro diretto per la classifica in Brianza. All’Opiquad Arena i beniamini di casa della Mint Vero Volley Monza, qualificati per la Semifinale di Challenge CUP e sesti in classifica con 27 punti dopo la vittoria corsara per 3-1 a Taranto, ricevono la visita di Rana Verona in occasione del confronto n. 23 tra i due team, con bilancio favorevole agli scaligeri di Radostin Stoytchev (14 successi a 8). La formazione ospite viene dalla vittoria per 3-1 con Catania e vuole ripetersi su un campo più ostico, sulla carta, con l’obiettivo del sorpasso in classifica. Numerosi gli ex del match: da una parte Marco Gaggini e Stephen Maar, dall’altra Donovan Dzavoronok, Aleks Grozdanov e Nikola Jovovic. Inoltre, lo scout veronese Roberto Di Maio ha trascorso ben cinque stagioni nello staff brianzolo. Grazie anche al rientro dell’indisponibile Fernando Kreling al palleggio, sceso in campo nelle ultime due gare, i giganti lombardi sono diventati più imprevedibili nelle manovre. In odore di record da una parte Eric Loeppky (8 punti ai 1000 in Italia), dall’altra Aidan Zingel (13 attacchi vincenti ai 1500 in Serie A) e Donovan Dzavoronok (6 punti ai 2500 in Italia).



PRECEDENTI: 22 (8 successi Mint Vero Volley Monza, 14 successi Rana Verona)



EX: Marco Gaggini a Verona nel 2022/23; Stephen Maar a Verona nel 2017/18; Donovan Dzavoronok a Monza nel 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22; Aleks Grozdanov a Monza nel 2021/22; Nikola Jovovic a Monza nel 2014/15, 2015/16, 2016/17 - Allenatori: Roberto Di Maio a Monza nel 2011/12, 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15

A CACCIA DI RECORD:

Nella Stagione 2023/2024 Regular Season: Gianluca Galassi - 11 attacchi vincenti ai 100 (Mint Vero Volley Monza); Stephen Maar - 11 punti ai 200 (Mint Vero Volley Monza); Eric Loeppky - 14 attacchi vincenti ai 100 (Mint Vero Volley Monza); Rok Mozic - 14 attacchi vincenti ai 200 (Rana Verona); Ran Takahashi - 17 punti ai 200 (Mint Vero Volley Monza); Amin Esmaeilnezhad - 23 attacchi vincenti ai 200 (Rana Verona); Arthur Szwarc - 25 attacchi vincenti ai 200 (Mint Vero Volley Monza); Francesco Sani - 8 punti ai 100, 21 attacchi vincenti ai 100 (Rana Verona); Gabriele Di Martino - 9 punti ai 100 (Mint Vero Volley Monza).

Nella Stagione 2023/2024 tutte le competizioni: Rok Mozic - 11 attacchi vincenti ai 200 (Rana Verona); Eric Loeppky - 14 attacchi vincenti ai 100 (Mint Vero Volley Monza); Ran Takahashi - 2 punti ai 200 (Mint Vero Volley Monza); Amin Esmaeilnezhad - 20 attacchi vincenti ai 200 (Rana Verona); Stephen Maar - 30 attacchi vincenti ai 200 (Mint Vero Volley Monza); Gabriele Di Martino - 4 punti ai 100 (Mint Vero Volley Monza); Noumory Keita - 40 punti ai 100 (Rana Verona); Gianluca Galassi - 5 attacchi vincenti ai 100 (Mint Vero Volley Monza); Arthur Szwarc - 7 attacchi vincenti ai 200 (Mint Vero Volley Monza); Francesco Sani - 8 punti ai 100, 21 attacchi vincenti ai 100 (Rana Verona).

In carriera Regular Season: Ran Takahashi - 14 punti ai 500 (Mint Vero Volley Monza); Luca Spirito - 3 battute vincenti ai 100 (Rana Verona).

In carriera tutte le competizioni: Gabriele Di Martino - 11 punti ai 1200 (Mint Vero Volley Monza); Aidan Zingel - 13 attacchi vincenti ai 1500 (Rana Verona); Stephen Maar - 13 attacchi vincenti ai 2100 (Mint Vero Volley Monza); Aleks Grozdanov - 15 attacchi vincenti ai 500 (Rana Verona); Arthur Szwarc - 15 attacchi vincenti ai 800, 5 battute vincenti ai 100 (Mint Vero Volley Monza); Amin Esmaeilnezhad - 20 attacchi vincenti ai 200 (Rana Verona); Leandro Mosca - 23 punti ai 700, 2 muri vincenti ai 200 (Rana Verona); Noumory Keita - 33 punti ai 600, 30 attacchi vincenti ai 500 (Rana Verona); Francesco Comparoni - 6 attacchi vincenti ai 200 (Mint Vero Volley Monza); Donovan Dzavoronok - 6 punti ai 2500 (Rana Verona); Francesco Sani - 8 punti ai 100, 21 attacchi vincenti ai 100 (Rana Verona); Eric Loeppky - 8 punti ai 1000 (Mint Vero Volley Monza).

Massimo Eccheli (Allenatore Mint Vero Volley Monza)- « Ci aspettano due partite molto importanti questa settimana; in campionato la classifica tra la quarta e la sesta posizione è cortissima, quindi ogni match è fondamentale per cercare di muovere la classifica. Questo incontro arriva in un momento molto stressante della stagione, in cui si gioca ogni tre giorni e abbiamo poca possibilità di lavorare in settimana. Con Verona mi aspetto una partita molto combattuta, come sempre accade in SuperLega: mi aspetto un match non molto diverso da quello disputato all'andata ».



Radostin Stoytchev (Allenatore Rana Verona)- « Ovviamente c’è poco tempo per preparare la gara, ancora una volta molto importante dal punto di vista della classifica. Monza è la squadra che ha iniziato meglio di tutti la stagione e ha tenuto un livello molto alto fino ad oggi. Cachopa è il miglior palleggiatore del campionato al momento, sa gestire bene gli attaccanti. È una squadra con tanti giocatori esperti come Maar, Takahashi, Galassi. Io preferisco sempre guardare la nostra squadra e come lavoriamo noi. Non abbiamo ancora raggiunto il livello più alto, ma stiamo migliorando giornalmente ».

FARMITALIA CATANIA - CUCINE LUBE CIVITANOVA-

Dopo la sconfitta esterna dell’andata, la Farmitalia Catania prova di nuovo a contrastare i vice campioni d’Italia nel secondo incrocio, questa volta al PalaCatania, mercoledì alle 20.30. Gli etnei, ultimi in classifica a sette giornate dal termine della prima fase con appena 4 punti all’attivo e in ritardo di sette lunghezze da Padova e Taranto, non possono permettersi timori reverenziali di sorta, nemmeno quando dall’altra parte della rete arriva la Cucine Lube Civitanova, quarta forza del torneo, qualificata a i Quarti di CEV Champions League e capace due giorni fa, con il rientro di Fabio Balaso, di piegare Milano al tie break in uno scontro diretto cruciale per la classifica, seppur con il brivido che ha appesantito un match comandato fino al 2-0, prima della reazione ambrosiana. Tra i padroni di casa militano due ex biancorossi, Jacopo Massari e Luigi Randazzo. A Catania record vicini per Paul Buchegger (2 attacchi vincenti ai 1500 nelle Regular Season) e Alessandro Tondo (1 block in carriera ai 400).



PRECEDENTI: 1 (1 successo Cucine Lube Civitanova)



EX: Jacopo Massari a Lube nel 2018/19, 2019/20; Luigi Randazzo a Lube nel 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2016/17

A CACCIA DI RECORD:



Nella Stagione 2023/2024 Regular Season: Paul Buchegger - 14 punti ai 300 (Farmitalia Catania); Nemanja Masulovic - 15 punti ai 100 (Farmitalia Catania); Luka Basic - 23 punti ai 100, 29 attacchi vincenti ai 100 (Farmitalia Catania); Jacopo Massari - 24 punti ai 100 (Farmitalia Catania); Aleksandar Nikolov - 25 attacchi vincenti ai 200 (Cucine Lube Civitanova); Luigi Randazzo - 30 punti ai 200 (Farmitalia Catania); Barthelemy Chinenyeze - 6 attacchi vincenti ai 100 (Cucine Lube Civitanova).

Nella Stagione 2023/2024 tutte le competizioni: Aleksandar Nikolov - 12 attacchi vincenti ai 200 (Cucine Lube Civitanova); Paul Buchegger - 14 punti ai 300 (Farmitalia Catania); Nemanja Masulovic - 15 punti ai 100 (Farmitalia Catania); Luka Basic - 23 punti ai 100, 29 attacchi vincenti ai 100 (Farmitalia Catania); Jacopo Massari - 24 punti ai 100 (Farmitalia Catania); Luigi Randazzo - 30 punti ai 200 (Farmitalia Catania); Adis Lagumdzija - 36 punti ai 300 (Cucine Lube Civitanova); Marlon Yant Herrera - 38 punti ai 100 (Cucine Lube Civitanova).

In carriera Regular Season: Paul Buchegger - 2 attacchi vincenti ai 1500 (Farmitalia Catania); Mohammadjavad Manavinezhad - 40 punti ai 500 (Farmitalia Catania); Cristian Frumuselu - 7 punti ai 500 (Farmitalia Catania).

In carriera tutte le competizioni: Nemanja Masulovic - 15 punti ai 100 (Farmitalia Catania); Marlon Yant Herrera - 16 attacchi vincenti ai 700 (Cucine Lube Civitanova); Alessandro Tondo - 19 punti ai 2000, 1 muri vincenti ai 400 (Farmitalia Catania); Aleksandar Nikolov - 2 punti ai 700, 16 attacchi vincenti ai 600 (Cucine Lube Civitanova); Luka Basic - 20 attacchi vincenti ai 500 (Farmitalia Catania); Simone Anzani - 21 punti ai 2500 (Cucine Lube Civitanova); Mohammadjavad Manavinezhad - 27 attacchi vincenti ai 500 (Farmitalia Catania); Mattia Bottolo - 4 muri vincenti ai 100 (Cucine Lube Civitanova).

Giuseppe Bua (Allenatore Farmitalia Catania)- « La squadra c'è e domani non lasceremo nulla di intentato. Lotteremo e affronteremo Civitanova con la giusta determinazione e l'aiuto del pubblico. Abbiamo tanta voglia di rimetterci in campo, giocare e dimostrare che la squadra è ancora viva e lotterà fino alla fine ».

Simone Anzani (Cucine Lube Civitanova)- « Veniamo da una partita combattuta e che ha avuto due facce. Siamo stati abili ad andare sul 2-0 con Milano. Poi abbiamo perso male due parziali, ma siamo riusciti a portarla a casa prendendo morale e fiducia in vista della trasferta a Catania. Ora testa sulle spalle e antenne dritte. Quando giochi con chi lotta per salvarsi non bisogna scendere in campo con aria di sufficienza per non incappare in errori fatali. Dobbiamo cercare un approccio aggressivo per evitare che gli avversari prendano entusiasmo. Avremo a che fare con atleti esperti che, a dispetto della posizione in classifica, dimostrano in ogni gara di giocare una bella pallavolo. Ci sono annate in cui esprimersi a buoni livelli non basta per raccogliere ciò che si semina. D’altronde il torneo di SuperLega è durissimo per tutti i team ».



PALLAVOLO PADOVA - VALSA GROUP MODENA-

Il 5° turno di ritorno della Regular Season si chiude giovedì (ore 20.30) con il posticipo televisivo davanti alle telecamere di Rai Sport tra due Club che affrontano un periodo poco produttivo in termine di punti. La Pallavolo Padova, penultima in classifica a quota 11 in coabitazione con Taranto nonostante i progressi nel gioco, torna in campo alla Kioene Arena dopo la sconfitta in quattro set maturata domenica a Cisterna di Latina. Sul fronte opposto c’è la Valsa Group Modena, caduta in tre set sul proprio campo nell’anticipo di sabato contro Perugia e ottava in classifica a quota 19, più vicina al nono posto che al settimo. Il gruppo veneto di Jacopo Cuttini ha conquistato un solo punto nel girone di ritorno, mentre il collettivo emiliano di Francesco Petrella ha reagito con l’impresa al tie break sul campo di Monza nel 3° turno di ritorno, ma alla vigilia della sfida n. 108 con Padova (87 vittorie a 20 per i gialli) il 3-1 siglato in casa con Trento nella 9a di andata è solo un soffuso ricordo. L’unico ex del match è Andrea Truocchio (centesima gara in carriera).



PRECEDENTI: 107 (87 successi Valsa Group Modena, 20 successi Pallavolo Padova)



EX: Andrea Truocchio a Modena nel 2018/19, 2019/20

A CACCIA DI RECORD:

Nella Stagione 2023/2024 Regular Season: Vlad Davyskiba - 10 punti ai 200 (Valsa Group Modena); Gabi Garcia Fernandez - 16 punti ai 200 (Pallavolo Padova); Federico Crosato - 18 punti ai 100 (Pallavolo Padova); Fabian Plak - 2 punti ai 100 (Pallavolo Padova); Maksim Sapozhkov - 26 attacchi vincenti ai 200 (Valsa Group Modena); Davide Gardini - 29 attacchi vincenti ai 200 (Pallavolo Padova).

Nella Stagione 2023/2024 tutte le competizioni: Giovanni Sanguinetti - 15 attacchi vincenti ai 100 (Valsa Group Modena); Gabi Garcia Fernandez - 16 punti ai 200 (Pallavolo Padova); Maksim Sapozhkov - 18 attacchi vincenti ai 200 (Valsa Group Modena); Federico Crosato - 18 punti ai 100 (Pallavolo Padova); Fabian Plak - 2 punti ai 100 (Pallavolo Padova); Davide Gardini - 29 attacchi vincenti ai 200 (Pallavolo Padova); Osmany Juantorena - 37 punti ai 200 (Valsa Group Modena); Vlad Davyskiba - 8 punti ai 200 (Valsa Group Modena).

In carriera Regular Season: Maksim Sapozhkov - 19 attacchi vincenti ai 500 (Valsa Group Modena); Tommaso Rinaldi - 28 attacchi vincenti ai 500 (Valsa Group Modena); Davide Gardini - 3 muri vincenti ai 100 (Pallavolo Padova); Gabi Garcia Fernandez - 8 punti ai 500 (Pallavolo Padova).

In carriera tutte le competizioni: Andrea Truocchio - 1 alle 100 partite giocate, 9 attacchi vincenti ai 400 (Pallavolo Padova); Mattia Boninfante - 1 battute vincenti ai 100 (Valsa Group Modena); Giulio Pinali - 1 punti ai 900 (Valsa Group Modena); Osmany Juantorena - 17 attacchi vincenti ai 4100 (Valsa Group Modena); Mathijs Desmet - 19 attacchi vincenti ai 300 (Pallavolo Padova); Nicholas Sighinolfi - 2 muri vincenti ai 300 (Valsa Group Modena); Fabian Plak - 2 punti ai 100 (Pallavolo Padova); Francesco Fusaro - 20 punti ai 100 (Pallavolo Padova); Vlad Davyskiba - 26 attacchi vincenti ai 900 (Valsa Group Modena); Gabi Garcia Fernandez - 33 punti ai 600 (Pallavolo Padova); Tommaso Rinaldi - 34 punti ai 900 (Valsa Group Modena); Davide Gardini - 35 punti ai 1000 (Pallavolo Padova); Roberto Pinali - 35 punti ai 1300 (Valsa Group Modena); Luca Porro - 38 punti ai 900 (Pallavolo Padova); Julio Cesar Cardenas Morales - 40 punti ai 100 (Pallavolo Padova); Federico Crosato - 9 attacchi vincenti ai 200 (Pallavolo Padova).

Federico Crosato (Pallavolo Padova)- « Con Modena ci attende una sfida importante, che ci metterà di sicuro alla prova. Modena presenta una squadra decisamente forte, con giocatori di spessore e di livello. Il nostro obiettivo sarà quello di riuscire a portare a casa qualche punto, in quanto questo è quello di cui abbiamo bisogno in questa fase del Campionato. Da parte nostra sarà essenziale dare il massimo, magari mettendo in difficoltà l'avversario, nell'ottica di ricavare il meglio per noi ».

Francesco Petrella (Allenatore Valsa Group Modena)- « In questo momento è sicuro che si sia insinuato qualcosa nella nostra testa. È questo il vero momento di difficoltà che stiamo passando, che si ripercuote sull'aspetto tattico e agonistico. Non c'è altra medicina che continuare a lavorare e giocare, cercando sempre quelle reazioni come abbiamo fatto a Monza ».

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 5ª GIORNATA DI RITORNO –

Mercoledì 24 gennaio 2024, ore 20.30



Itas Trentino – Allianz Milano Arbitri: Brancati,

Mercoledì 24 gennaio 2024, ore 20.30



Sir Susa Vim Perugia – Gioiella Prisma Taranto Arbitri: Brunelli, Piana

Mercoledì 24 gennaio 2024, ore 20.30



Cisterna Volley – Gas Sales Bluenergy Piacenza Arbitri: Florian, Giardini

Mercoledì 24 gennaio 2024, ore 20.30



Mint Vero Volley Monza – Rana Verona Arbitri: Cesare, Armandola

Mercoledì 24 gennaio 2024, ore 20.30



Farmitalia Catania – Cucine Lube Civitanova Arbitri: Boris, Cavalieri

Giovedì 25 gennaio 2024, ore 20.30



Pallavolo Padova – Valsa Group Modena Arbitri: Pozzato, Simbari

LA CLASSIFICA-

Itas Trentino 40, Sir Susa Vim Perugia 37, Gas Sales Bluenergy Piacenza 32, Cucine Lube Civitanova 27, Allianz Milano 26, Mint Vero Volley Monza 24, Rana Verona 23, Valsa Group Modena 19, Cisterna Volley 16, Pallavolo Padova 11, Gioiella Prisma Taranto 11, Farmitalia Catania 4.