Francesco Petrella non è più l'allenatore della Valsa Modena. La società della presidente Giulia Gabana, alla luce dei deludenti risultati stagionali, ha deciso di esonerare il tecnico, che lo scorso anno vinse il campionato come vice Lorenzetti a Trento e di affidare la squadra all' assistant coach Nicolò Zanni, in attesa dell'arrivo di un nuovo tecnico.