Trento che rivincita ! spazzata via Monza

Gli starting six non differiscono di una virgola rispetto a quelli presentati sette giorni prima a Bologna per la semifinale di Coppa Italia. La Mint Vero Volley deve fare ancora a meno di Takahashi e risponde quindi con Kreling in regia, Szwarc opposto, Loeppky e Maar schiacciatori, Galassi e Di Martino centrali, Gaggini libero. L’Itas Trentino si presenta all’Opiquad Arena di Monza con Sbertoli al palleggio, Rychlicki opposto, Lavia e Michieletto schiacciatori, Podrascanin e Kozamernik al centro, Laurenzano libero. L’avvio gialloblù è convinto: nel giro di pochi scambi Trento scappa via (5-2 e 7-3) grazie ad un Michieletto subito molto efficace a rete. La Mint prova ad entrare in partita con Szwarc (9-6), ma i Campioni d’Italia la respingono con il muro di Kozamernik sullo stesso opposto canadese (13-9). In seguito, Rychlicki picchia forte dalla linea dei nove metri agevolando la fuga degli ospiti (17-9); nel finale l’Itas Trentino dilaga con Sbertoli al servizio (22-12), chiudendo il conto con un ace dello stesso palleggiatore sul 25-12.

L’equilibrio nel secondo parziale dura solo sino al 6-6, poi Lavia in battuta e Kozamernik a muro mettono subito pressione agli avversari (9-6). Monza soffre in ricezione, Trento ne approfitta per marcare ottimamente la fase di break point e aumentare la propria velocità (da 11-8 a 15-9), senza farsi più riprendere perché tutti i giocatori gialloblù sono ispiratissimi a muro ed in fase di ricostruita (20-13, 22-15 e 25-17), con una citazione particolare per Michieletto, infermabile da posto 4 in diagonale.

Sul 2-0 esterno la partita diventa più combattuta; Monza prova a profondere il massimo sforzo per restare carreggiata, ma l’Itas Trentino apporta lo strappo ancora una volta sul 6-6 con Michieletto (9-6). I Campioni d’Italia corrono con personalità verso il 3-0: Rychlicki è devastante a rete (13-9), ben spalleggiato anche da Lavia (16-9). Eccheli ha già speso tutti i time out a propria disposizione effettuato qualche cambio, senza trovare la chiave di volta per girare una partita che i tricolori portano a casa già sul 25-17 col solito Michieletto a guidare i suoi.

I PROTAGONISTI-

Thomas Beretta (MINT Vero Volley Monza)- « Rispetto alla partita di sabato scorso ci è mancata un po’ di energia e oggi Trento ci è stata. In Coppa Italia contro di loro avevamo giocato una bella partita quindi volevamo provare a ripetere una prestazione simile. Peccato. Adesso la testa deve andare al prossimo match, che è già fra due giorni ».

Gabriele Laurenzano (Itas Trentino)- « Siamo contenti, è un successo importante che ci permette di restare in testa alla classifica e di voltare pagina dopo la Coppa Italia. Siamo stati aggressivi e determinati sin dai primi scambi, tenendo bene in ricezione. Di conseguenza è diventato tutto più semplice, ma da domani pensiamo già alla prossima ».

IL TABELLINO-

MINT VERO VOLLEY MONZA – ITAS TRENTINO 0-3 (12-25; 17-25; 17-25)

MINT VERO VOLLEY MONZA: Loeppky 9, Maar 10, Mujanovic 1, Morazzini, Galassi 4, Beretta 1, Kreling, Di Martino, Gaggini (L), Szwarc 8. N.E. Visic, Frascio. All. Eccheli.

ITAS TRENTINO: Kozamernik 6, Michieletto 18, Sbertoli 3, Rychlicki 13, Laurenzano (L), Lavia 10, Podrascanin 9. N.E. Nelli, D’Heer, Cavuto, Pace (L), Berger, Magalini, Acquarone. All. Soli.

ARBITRI: Vincenzo Carcione, Massimo Florian

Durata set: 24′, 24′, 31′. Tot: 79’′

MVP: Alessandro Michieletto (Itas Trentino)

Spettatori: 3790