L'MVP di gennaio è Barthelemy Chinenyeze

CIVITANOVA MARCHE (CIVITANOVA)-L'MVP di gennaio è il centrale francese della Cucine Lube Civitanova Barthelemy Chinenyeze, in virtù dei due riconoscimenti come migliore in campo avuti nel corso del primo mese dell'anno, Il primo all’Eurosuole Forum il 21 gennaio contro la sua ex squadra Allianz Milano, la seconda pochi giorni dopo, il 24 gennaio a Catania contro la Farmitalia. Il prestigioso riconoscimento sarà consegnato al giocatore in occasione del match Cucine Lube Civitanova – Cisterna Volley, match valido per la 9a giornata di ritorno di SuperLega Credem Banca, con prima battuta alle 18.00 di domenica 18 febbraio 2024.