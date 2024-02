La 9a di ritorno parte sabato con due anticipi

ROMA - Non si sono ancora spenti gli echi dell' 8a giornata di ritorno , andata in scena il giorno di San Valentino, che da domani le protagoniste di Superlega saranno ancora in pista per il nono turno che parte domani con due anticipi. Entrambe le sfide saranno determinanti per la lotta per non retrocedere. Alle 17.30 il fanalino di coda Catania va a giocare in Brianza, mentre alle 18.00 a Piacenza arriva Taranto, che è penultima e vuole difendere un vantaggio di 6 lunghezze nei confronti degli etnei. Domenica la scaletta dei quattro match si apre alle 16.00 con la sfida tra Padova e Perugia. All’orario canonico delle 18.00 sono due le partite in calendario, un match suggestivo in calendario come Trento – Modena, con la capolista che cerca in casa i punti del primato definitivo, l’incontro in chiave griglia Play Off tra Civitanova e Cisterna. Il posticipo televisivo con diretta Rai Sport, invece, è in programma alle 19.00 all’Allianz Cloud tra Milano, in cerca di riscatto, e Verona, formazione in forte crescita.

MINT VERO VOLLEY MONZA - FARMITALIA CATANIA-

Nell’anticipo di sabato, alle 17.30, Santiago Orduna e Paul Buchegger tornano in Brianza da rivali a caccia di punti salvezza nel match tra Mint Vero Volley Monza e Farmitalia Catania. All’andata (unico precedente) la formazione lombarda ha violato il PalaCatania 3-1. Gli etnei vogliono restituire il favore. I padroni di casa, inseguono un buon piazzamento nella griglia Play Off e vengono dalle preziose vittorie esterne con Piacenza e Milano che hanno consentito un balzo al sesto posto in classifica (30 punti come l’Allianz, ma con una vittoria in più dei meneghini). Si attende il record di 1000 punti di Eric Loeppky nelle Regular Season, ora a -8. Gli ospiti, caduti in casa al tie break con Padova e ultimi a quota 6, sono alle strette e devono annullare il divario di sei punti che li separa da Taranto se vogliono rimanere nella categoria, ma hanno solo tre partite a disposizione. L’ultima a Catania proprio con gli ionici. Per far sì che abbia valore devono prima prendere altri punti senza lasciare nulla di intentato.



PRECEDENTI: 1 (1 successo Mint Vero Volley Monza)



EX: Paul Buchegger a Monza nel 2018/19, 2019/20; Santiago Orduna a Monza nel 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22

Massimo Eccheli (Allenatore Mint Vero Volley Monza)- « Una partita che dobbiamo affrontare con grande attenzione e rispetto per i nostri avversari. Catania cercherà di giocarsi il tutto per tutto per recuperare in classifica, e proprio per questo motivo è molto pericolosa. Dovremo essere bravi a controllare questa situazione e rimanere concentrati sul nostro gioco ».



Giuseppe Bua (Allenatore Farmitalia Catania)- « Monza vorrà consolidare il suo posto in classifica. La partita sarà difficilissima, ma bisognerà tentare l'intentabile. Provare l'impossibile deve fare parte del DNA dei giocatori che devono dare il tutto per tutto anche dove sembra che non ci sia più nulla da prendere. Non sarà possibile accettare una retrocessione senza la certezza di avere dato il massimo in campo ».

GAS SALES BLUENERGY PIACENZA - GIOIELLA PRISMA TARANTO-

La Sfida a distanza per la salvezza si infiamma alle 18.00 di sabato in Emilia. La Gas Sales Bluenergy Piacenza, terza forza del torneo, reduce dalla sconfitta interna al tie break con Monza e dalla trasferta senza punti a Verona, vuole rialzarsi tra le mura amiche per evitare il sorpasso di Civitanova, che vuole annullare la lunghezza di ritardo. Sul fronte opposto, però, arriva una Gioiella Prisma Taranto mai così agguerrita. Gli ionici, infatti, sono penultimi (+ 6 su Catania) e, dopo il punto chiave preso mercoledì al PalaPanini di Modena, cercano di incrementare il proprio bottino in classifica per scongiurare il riavvicinamento in classifica degli etnei. Il team pugliese, sconfitto al PalaMazzola 3-1 nel match di andata, ha battuto solo una volta gli emiliani su sei tentativi e ritrova da rivali due ex, Fabrizio Gironi e Nicolò Hoffer. Record vicini per due protagonisti: Yoandy Leal (19 attacchi vincenti ai 2000 in Italia) e Filippo Lanza (28 punti ai 3500 e 5 attacchi vincenti ai 3000 in carriera).



PRECEDENTI: 6 (5 successi Gas Sales Bluenergy Piacenza, 1 successo Gioiella Prisma Taranto)



EX: Fabrizio Gironi a Taranto nel 2020/21, 2021/22; Nicolò Hoffer a Taranto nel 2020/21



Nicolò Hoffer (Gas Sales Bluenergy Piacenza)- « A Taranto ho giocato una stagione, quello della promozione, ed ho bellissimi ricordi di quella esperienza. Ci aspetta una partita difficile vuoi perché dobbiamo ritrovare il giusto ritmo dopo due partite negative e vuoi perché affrontiamo una squadra che ha bisogno di punti per avere la matematica certezza della salvezza. Taranto ha dimostrato, al di là di quello che può dire la classifica, di essere una buona squadra giovando partite importanti, il fatto che spesso abbia giocato dei tie break la dice lunga sul carattere di questa squadra. Noi vogliamo solo tornare alla vittoria e ritrovare il nostro gioco in vista dei prossimi impegni, Champions League compresa ».

Angel Trinidad De Haro (Gioiella Prisma Taranto)- « Sappiamo che sarà dura a Piacenza. Affronteremo ancora una volta una partita in trasferta, ma andremo con la stessa energia e mentalità di fare del nostro meglio come abbiamo fatto soprattutto in queste ultime due partite e se possiamo prendere il massimo di punti possibili sarà una grande soddisfazione ».

PALLAVOLO PADOVA - SIR SUSA VIM PERUGIA-

Domenica, alle 16.00, la Kioene Arena propone una gara accattivante. Sulla carta senza pressioni, con la possibilità di giocare a briglie sciolte. La Pallavolo Padova, che mercoledì ha conquistato la permanenza aritmetica nella categoria espugnando il PalaCatania al tie break, ora può divertirsi, magari sbirciando le combinazioni, da qui alla fine della stagione regolare, per un miglior piazzamento in classifica e un rocambolesco approdo ai Play Off. A rovinare la possibile favola potrebbero essere i campioni del mondo della Sir Susa Vim Perugia, che nel turno infrasettimanale hanno ritrovato il miglior Wilfredo Leon e ha annunciato in settimana il rinnovo di Oleh Plotnytskyi. Come ha appurato Cisterna, superata 3-1 nel proprio palazzetto. I Block Devils sono attualmente secondi con 8 punti da recuperare sulla vetta e altrettante lunghezze di vantaggio sul terzo posto. Una situazione che potrebbe spingere gli umbri a utilizzare le ultime tre partite della prima fase come test allenanti e propedeutici ai Play Off. All’Andata la Sir sconfisse i veneti 3-0 centrando il 22° successo su 26 incroci. Nella lunga carriera di Angelo Lorenzetti figura anche una stagione da coach a Padova.



PRECEDENTI: 26 (4 successi Pallavolo Padova, 22 successi Sir Susa Vim Perugia)



EX: - Allenatori: Angelo Lorenzetti a Padova nel 2000/01

Jacopo Cuttini (Allenatore Pallavolo Padova)- « Domenica con Perugia ci troveremo a dover affrontare una delle squadre più forti del Campionato. Il lato positivo è che, dopo la vittoria con Catania e la conseguente salvezza, incontreremo questa formazione senza l’ansia o la pressione derivante dal dover a tutti i costi mettere nel cassetto punti, come ci è spesso capitato nel corso di questa stagione. I ragazzi vorranno senza dubbio combattere, per provare a confrontarsi con uno dei top team e per capire quello che si riesce a capitalizzare, senza la tensione che abbiamo provato fino a qualche giorno fa ».

Massimiliano Giaccardi (Vice allenatore Sir Susa Vim Perugia)- « A Padova sarà importante dare continuità alla vittoria di Cisterna, ma soprattutto dare continuità al lavoro che stiamo facendo in questo periodo. Padova è una realtà in crescita con dei giovani molto interessanti e che in casa sa il fatto suo. Hanno raggiunto il loro obiettivo stagionale, questo li farà probabilmente giocare senza pressione e per noi sarà una grande opportunità poterci misurare con una squadra che ha dimostrato in questo ultimo periodo di giocare una bella pallavolo ».

ITAS TRENTINO - VALSA GROUP MODENA-

Domenica, alle 18.00, la capolista Itas Trentino cerca il punto del trionfo matematico in Regular Season. I gialloblù, reduci dalla vittoria casalinga per 3-1 nel turno infrasettimanale contro Civitanova, non vogliono solo accontentarsi, ma intendono prendersi una rivalsa contro l’unica formazione che nel torneo in corsa è riuscita a metterli alle corde. Alla ilT quotidiano Arena arriva la Valsa Group Modena, che con Alberto Giuliani in panchina è intenzionata a risalire la classifica e che con il predecessore Francesco Petrella aveva messo KO i dolomitici in quattro set al PalaPanini nel girone di andata. Il bilancio globale dei precedenti, però, vede avanti l’Itas con 48 affermazioni e 35 sconfitte. Dopo il successo al tie break contro Taranto nell’infrasettimanale, gli emiliani sono ottavi a -6 da Monza e Milano, ma devono pensare a consolidare la posizione evitando una possibile rimonta di Cisterna (-2). Tanti gli ex: tra gli atleti Daniele Lavia da una parte, Osmany Juantorena e Giulio Pinali dall’altra, negli staff coach Fabio Soli ha trascorsi a Modena, lo scoutman Roberto Ciamarra ha collaborato per un anno con Trento.



PRECEDENTI: 83 (35 successi Valsa Group Modena, 48 successi Itas Trentino)



EX: Daniele Lavia a Modena nel 2020/21; Osmany Juantorena a Trento nel 2009/10, 2010/11, 2011/12, 2012/13; Giulio Pinali a Trento nel 2021/22 - Allenatori: Fabio Soli a Modena nel 2010/11, 2011/12; Roberto Ciamarra a Trento nel 2017/18

Alessandro Michieletto (Itas Trentino)- « Vogliamo vincere ancora per conquistare la matematica certezza del primo posto in Regular Season il prima possibile. Magari conterà poco perchè nei Play Off di fatto tutto si azzera ma per il percorso fatto sino a qui sarebbe comunque un passaggio importante che vogliamo centrare già domenica ».

Vlad Davyskiba (Valsa Group Modena)- « Trento è molto forte, ma dipende tantissimo da noi. Certo, l'Itas è prima in campionato e ha già dimostrato la sua forza, ma noi abbiamo già fatto vedere di poter reggere il confronto con loro e in questo momento ci stiamo rialzando, il nostro livello di gioco è in crescita e stiamo continuando a lavorare per non arrenderci mai, nemmeno di fronte alla capolista ».

CUCINE LUBE CIVITANOVA - CISTERNA VOLLEY-

Domenica (ore 18.00) all’Eurosuole Forum sono in palio punti chiave. La Cucine Lube Civitanova, che mercoledì è caduta a Trento dopo quattro successi di fila, ora monitora le condizioni di Nikolov, fresco di rinnovo fino al 2028, ma reduce da noie alla schiena, ed è quarta a -1 da Piacenza. I biancorossi hanno Verona alle calcagna (-2) e non possono perdere punti. Dopo la consegna del premio come Credem Banca MVP di gennaio a Barthelemy Chinenyeze (12 attacchi punto ai 1000 in Italia), i cucinieri sfidano Cisterna Volley, squadra battuta 3-1 all’andata nel Lazio (unico precedente tra il nuovo Club e la Lube). Il team di Guillermo Falasca ha disputato un buon girone di ritorno, ma deve rifarsi dopo gli stop a Modena e in casa con Perugia perché ora è fuori dalla zona Play Off, a -2 da Modena. Michele Baranowicz ha palleggiato per un biennio a Civitanova. Tre biancorossi hanno trascorsi a Latina, non con questo Club: coach Chicco Blengini, Luciano De Cecco e Ivan Zaytsev. Record vicino per Daniele Mazzone (12 punti ai 2000 nelle Regular Season).



PRECEDENTI: 1 (1 successo Cucine Lube Civitanova)



EX: Michele Baranowicz a Lube nel 2013/14, 2014/15

Gianlorenzo Blengini (Allenatore Cucine Lube Civitanova)- « In ballo ci sono punti importanti perché nelle ultime tre gare cercheremo di conquistare il miglior posto possibile nella griglia Play Off. Cisterna ha effettuato dei cambiamenti. I frutti non si sono visti subito, ma sono arrivati. I pontini lo hanno dimostrato mietendo anche vittime illustri fino a giocarsi l'accesso ai Play Off. Sarà indispensabile fare molta attenzione come in ogni match della SuperLega, veniamo da un risultato non positivo e dovremo essere capaci di centrare l'approccio. Nikolov? Sta lavorando per recuperare dal problema alla schiena, monitoriamo la situazione ».



Alessandro Piccinelli (Cisterna Volley)- « Andiamo a giocare su un campo ostico e difficile, ancora contro un top team, perché dopo Perugia sfidiamo la la Lube ma in questi casi non dobbiamo guardare la classifica bensì ci dobbiamo concentrare solo alla nostra metà campo. Dobbiamo scendere in campo con grinta e determinazione con l’obiettivo di poter continuare a lottare per il nuovo obiettivo che ci siamo dati: manca poco alla conclusione della Regular Season e dobbiamo sudarci questo obiettivo che è rappresentato dalla zona Play Off ».



ALLIANZ MILANO - RANA VERONA-

Posticipo della domenica alle 19 all’Allianz Cloud di Milano in diretta Rai Sport si sfidano Allianz Milano e Rana Verona nella terz’ultima gara di stagione regolare con tanti verdetti ancora da esprimere in chiave playoff di SuperLega Credem Banca. La squadra di Roberto Piazza e quella di Radostin Stoytchev si trovano al settimo e quinto posto in classifica, separate da soli tre punti. Verona non perde da un mese (sfida contro Trento) ed è in uno dei suoi momenti migliori dopo i successi contro Perugia e Piacenza. Situazione differente per Milano che complici due assenze pesanti come quelle di Matteo Piano e Matey Kaziyski dalla semifinale di Coppa Italia sta vivendo un periodo molto complicato. Negli ultimi cinque incontri si è registrato un unico successo contro Catania e i due stop contro Padova e Monza hanno fatto scivolare i meneghini di due posizioni. Veneti e lombardi si sono già sfidati 26 volte nel massimo campionato italiano con 10 successi Allianz e 16 Rana. Sono due gli ex, uno per parte, Matey Kaziyski a Verona dal 2018 al 2021 e Leandro Mosca a Milano dal 2020 al 2022. All’andata, lo scorso 10 dicembre fu battaglia e spettacolo per cinque set con vittoria degli scaligeri del rientrante Keita. Arbitrano Alessandro Cerra e Gianluca Cappello.



PRECEDENTI: 26 (10 successi Allianz Milano, 16 successi Rana Verona)



EX: Matey Kaziyski a Verona nel 2018/19, 2019/20, 2020/21; Leandro Mosca a Milano nel 2020/21, 2021/22

Agustin Loser (Allianz Milano)- « Contro Rana Verona sarà come sempre una finale. Abbiamo perso contro Padova e Monza, lasciando punti importanti. Ora credo che dobbiamo tornare a fare quello che sappiamo fare contro un avversario importante, perché siamo in casa e perché a noi serve una vittoria per muovere una classifica con squadre tutte ancora vicine. Abbiamo due assenze importanti, è vero, il capitano e Kaziyski, ma ora dobbiamo pensare a chi c'è e a chi va in campo, a noi. Loro due saranno importanti quando torneranno, ma ora siamo noi che dobbiamo fare meglio ».

Radostin Stoytchev (Allenatore Rana Verona)- « Milano è una squadra che l’anno scorso ha saputo battere anche Perugia e quest’anno ha giocato le Final Four di Coppa Italia. In tutta la stagione sono stati davanti a noi in classifica e giocano bene. Kaziyski, Porro e Ishikawa in ricezione hanno percentuali importanti e cercano di giocare una pallavolo diversa rispetto alla nostra con tante combinazioni. Sembra banale ma la partita successiva è più importante di quella precedente. Con pochi giorni a disposizione dobbiamo essere bravi a prepararla per ottenere un risultato positivo. È ancora tutto aperto, la classifica è stretta e di settimana in settimana tutto cambia. Dobbiamo cercare di confermare i buoni risultati che abbiamo ottenuto di recente ».

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 9ª GIORNATA DI RITORNO –

Sabato 17 febbraio 2024, ore 17.30



Mint Vero Volley Monza – Farmitalia Catania Arbitri: Armandola, Boris

Sabato 17 febbraio 2024, ore 18.00



Gas Sales Bluenergy Piacenza – Gioiella Prisma Taranto Arbitri: Curto, Salvati

Domenica 18 febbraio 2024, ore 16.00



Pallavolo Padova – Sir Susa Vim Perugia Arbitri: Cavalieri, Goitre

Domenica 18 febbraio 2024, ore 18.00



Itas Trentino – Valsa Group Modena Arbitri: Zavater, Rossi

Domenica 18 febbraio 2024, ore 18.00



Cucine Lube Civitanova – Cisterna Volley Arbitri: Puecher Andrea, Serafin

Domenica 18 febbraio 2024, ore 19.00



Allianz Milano – Rana Verona Arbitri: Cerra, Cappello

LA CLASSIFICA-

Itas Trentino 52, Sir Susa Vim Perugia 44, Gas Sales Bluenergy Piacenza 36, Cucine Lube Civitanova 35, Rana Verona 33, Mint Vero Volley Monza 30, Allianz Milano 30, Valsa Group Modena 24, Cisterna Volley 22, Pallavolo Padova 18, Gioiella Prisma Taranto 12, Farmitalia Catania 6.