Gianrio Falivene lascia l'incarico di Amministratore Delegato di Cisterna

CISTERNA DI LATINA (LATINA)- Gianrio Falivene ha rassegnato le dimissioni da Amministratore Unico del Cisterna Volley. Lo storico dirigente, per 17 anni presidente della Top Volley, che ha guidato in Superlega prima a Latina e poi a Cisterna, lascia il club solo dopo pochi mesi dalla sua costituzione. Evidentemente una dicotomia di pensiero fra la proprietà e lo stesso Falivene, che con passione e competenza ha guidato per anni la società ed ha ricoperto incarichi importanti anche nella Lega Pallavolo. «Non c’erano più le condizioni per continuare a lavorare insieme » la laconica dichiarazione del dirigente dopo aver preso la dolorosa decisione. Il club ha nominato Cristina Cruciani amministratrice unica.