"Starting Six", Play Off al via, riflettori su Porro e Leon

ROMA-Secondo appuntamento con “Starting Six” l’approfondimento sull’universo della pallavolo curato da Pasquale Di Santillo e condotto da Eleonora D’Alessandro. In questo numero focus sull’imminente inizio dei Play Off, con analisi tecnica delle quattro sfide dei quarti di finale che scattano mercoledì 6 marzo. Nella rubrica Prima Fila riflettori su Luca Porro il ventenne talentino genovese, fratello d’arte di Paolo Porro regista dell’Allianz Milano, che quest’anno è stato determinante per la salvezza di Padova. Protagonista di Overthestat Wilfredo Leon il quale, superati i tanti problemi di natura fisica, è tornato in forma proprio in vista delle partite decisive della stagione e pronto a guidare la sua Perugia all’attacco del tricolore prima di lasciare, probabilmente, a fine stagione il club umbro.