Play Off: Monza e Milano espugnano Civitanova e Piacenza

ROMA- Non sono mancate certo le sorprese in Gara1 dei quarti dei Play Off . Due partite su quattro si sono concluse con il successo delle formazioni in trasferta, quelle peggio piazzate in regular season. A firmare le imprese sono state l’Allianz Milano che è andata a vincere al tie break, in rimonta in casa della Gas Sales Bluenergy e la MINT Monza che ha sbancato il campo della Cucine Lube Civitanova. Qualche sofferenza anche per la Sir Susa Vim Perugia che contro la Rana Verona va sotto nel primo set prima di domare l’agguerrita formazione di Stoytchev. Tutto secondo pronostico invece la sfida fra Itas Trentino e Valsa Modena con i campioni d’Italia che, dopo un primo set equilibrato, spazza via la resistenza della squadra di Giuliani. Le protagoniste torneranno in campo domenica 10 per Gara 2 a campi invertiti.

TUTTE LE SFIDE-

GAS SALES BLUENERGY PIACENZA – ALLIANZ MILANO-

Un match bello vibrante, lungo, così come lo erano state le ultime due sfide al PalaBanca Sport di Piacenza tra la Gas Sale Bluenergy e Allianz Milano. Così come per i quarti di finale della Del Monte Coppa Italia è però la squadra di coach Roberto Piazza al termine di un tie-break mai di fatto realmente in equilibrio, dopo che le due squadre in campo se le erano date letteralmente di santa ragione per i precedenti quattro combattuti parziali. Il match è un’altalena di emozioni. Avanti Piacenza, Milano ricuce per due volte, fino alla zampata finale. Domenica c’è gara 2 e sarà un’altra battaglia. Prima battuta alle 19 all’Allianz Cloud.

Anastasi parte con Brizard e Romanò, Leal e Lucarelli, Simon e Caneschi al centro, libero Scanferla (alternato a Hoffer per la fase di difesa).

Nelle file dell’ Allianz Milano manca solo capitan Piano. Piazza mette Porro in diagonale con l’opposto Reggers, Kaziyski e Ishikawa laterali, Loser e Vitelli al centro e Catania libero. Risponde

Subito ace di Porro, ma poi Piacenza difende e chiude uno scambio prolungato con Leal e si è sul 2-2. Secondo mini break Allianz su un bel muro di Vitelli 2-4, ma Piacenza ricuce ancora. Punto a punto fino all’ace di Caneschi e l’attacco vincente di Leal per il 10-8 con time out di coach Piazza. Milano recupera palla con un brillante Reggers, poi Ishikawa con un ace impatta 10-10. La Gas Sales forza il servizio e Allianz fatica un po’ con il cambio palla. Piazza chiama il doppio cambio (Zonta-Dirlic) sul 15-13. Vitelli è da ace 16-15. Attacco out di Ishikawa, Puecher vede un tocco a muro di Romanò, ma il video check corregge 18-15. Rientrano Porro e Reggers nell’azione successiva. Mergarejo sostituisce Kaziyski sul 20-18, l’equilibrio non si sposta, un attacco diretto di Brizard fa il 22-18 e costringe Piazza al secondo time out. L’attacco della Gas Sales Bluenergy non conosce ostacoli (chiuderà con il 62% contro il comunque ottimo 52% milanese). Anastasi richiama Leal per Andriga sul ritorno di Allianz 22-20 e time out emiliano. Ace di Simon, Piacenza ha 4 setpoint 24-20, al cubano basta però un altro pallone dai nove metri per chiudere 25-20.

Non ci sono cambiamenti nelle squadre schierate nel secondo parziale. La pipe di Ishikawa a chiudere il primo scambio lungo con Allianz sul 4-5. Kaziyski ferma Romanò con un monster block 5-7. Nuovo break milanese e sull’8-11 Anastasi ferma il gioco. Al rientro Romanò spezza gli equilibri con l’ace del 10-11. Nella rotazione successiva si consumano il pareggio 12-12 e il sorpasso su due infrazioni di rete di Loser (13-12). Piazza deve fermare ancora il gioco. E’ ancora Ishikawa a portare davanti Milano dopo il pareggio, sul 14-15 i biancorossi mettono Recine per Leal. Milano difende l’impossibile, Vitelli è una barriera insuperabile, si sale sul 15-18 inframmezzato da un “giallo” per coach Piazza che chiedeva con insistenza un quarto tocco su un’azione prolungata. La partita diventa ancora più bella. In un’azione la palla sembra non cadere mai e Recine è bravo a pareggiare 18-18. Doppio cambio Milano sul vantaggio di 18-19. Kaziyski dai nove metri tira a tutto braccio e Anastasi deve fermare il gioco sul 18-20. La breve pausa non intimidisce certo KK, al rientro è ancora ace, soltanto tirato un po’ più forte. C’è solo Milano in campo 18-23, con Anastasi richiama Lucarelli per Andriga. Dentro anche Gironi al servizio per Caneschi e l’opposto ripaga la fiducia con un ace. Mergarejo sostituisce Kaziyski, chiude Dirlic 21-25 a due mani, confermato dal check su richiesta di Anastasi per possibile fallo per invasione aerea. Ancora l’attacco la possibile chiave di lettura del parziale, con Piacenza scesa al 39%, mentre Milano ha mantenuto il 53% in linea con il primo set.

Si cambia campo, ma la partenza è sempre sull’asse di equilibrio. Ishikawa risponde a Lucarelli 5-6, poi Romanò in rete e primo break Allianz 5-7. Un servizio vincente di Lucarelli rimette la situazione in pareggio 7-7. Vitelli a muro su Leal 8-9. Piacenza approfitta di un punto su un errore di formazione di Milano e una buona battuta di Caneschi per tornare davanti 11-9. Piazza ricorre al doppio cambio Zonta-Dirlic per provare a uscire dalla rotazione con Romanò in battuta. L’azzurro firma però anche un ace, arriva così anche il time out sul 14-10. Rientra la diagonale titolare di Milano sul 15-10 e Romanò questa volta sbaglia. Allianz ricuce un punticino, ma sono i padroni di casa a guidare decisamente il parziale. Sul 18-14 Piazza si gioca la carta Mergarejo, Lucarelli manda fuori e Anastasi ferma il gioco. Ad Allianz serve qualcosa di più per rientrare nel set. Dentro Gironi per la battuta, ma questa volta manda out, torna anche Kaziyski sul 21-18 per dare tutto dai nove metri. E’ invece Romanò a trovare l’ace (il secondo del set e terzo di squadra) del 23-18, quindi a chiudere un altro bello scambio prolungato. Vitelli dice no al primo setpoint, chiude l’opposto di Piacenza 25-19.

Firma giapponese sulla partenza del quarto set: 1-3 Allianz, ma Romanò ha il braccio caldo e in un amen si è in parità. Un nuovo muro e un primo tempo di Vitelli costringono Anastasi a fermare il gioco sull’8-11. Piacenza è meno brillante rispetto ai primi tre parziali, mentre Milano sale ancora di livello. Kaziyski in battuta e Vitelli a chiudere l’8-13, poi un ace di KK, confermato dalle telecamere, attacco out di Romanò pure quello confermato dal video check, Anastasi cambia entrambi i laterali, dentro Recine e Andriga sull’8-15. L’ace di Caneschi dopo il cambio palla e un muro su Reggers segnano l’11-15 con time out di Piazza. Emiliani lanciati. Il muro di Piacenza riapre il set e serve il migliore Reggers a fare il 13-17, confermato da un ace di Porro. Loser ferma Lucarelli a muro 14-19. Non è ancora finita però, con Simon in battuta la Gas Sales Bluenergy recupera due punti 16-19. Doppia difesa impossibile di Catania, come sempre tra i migliori in campo, ma Piacenza sale 18-20 con time out di coach Piazza. Vitelli propizia il 20-22, doppio cambio Allianz Milano. Doppio tocco di Recine su attacco di Dirlic, poi ancora Vitelli a regalare un ace ai colori milanesi, manca un punto per andare al quinto. Romanò manda in rete al servizio, si va al tie break, così come nei quarti di Coppa Italia e nel ritorno di regular season.

Ferre Reggers prova subito a spezzare il gioco, risponde Simon 1-1. Doppio miracolo Ishikawa, difesa praticamente in tribuna e mani out di astuzia, Piacenza è sotto 1-3. Allianz prova a tenere il doppio vantaggio, ma la Gas Sales non sta certo a guardare. Errore in ricezione di Leal sulla salto flot di Reggers. Si va così al cambio di campo sul 5-8. Doppio cambio Milano per una rotazione. Vitelli fa il punto numero 9, poi Lucarelli tira dritto per dritto, Allianz vola 6-10. Romanò non vuole arrendersi, ma il divario è importante. Ancora Reggers 8-12, dentro Andriga su Leal, ma il tie break diventa davvero in discesa per Allianz Milano dopo l’ace di Ishikawa dell’8-13, time out Anastasi. Nuovo ace di Ishikawa. Servono comunque due time out di Piazza e tre matchpoint per chiudere i conti 10-15.

Gara 1 è di Milano, ma domenica sarà un’altra battaglia all’Allianz Cloud.

I PROTAGONISTI-

Andrea Anastasi (Gas Sales Bluenergy Piacenza)- « Sapevamo delle difficoltà di questa partita, la serie è lunga e dobbiamo solo avere pazienza. I nostri numeri in questa partita sono molto simili a quelli di Milano, il rammarico è quello di non aver chiuso alcune occasioni che abbiamo avuto. Nel quarto set si è spenta la luce ma la squadra non ha mai mollato e questo è importante. Ripeto, la serie è lunga e dobbiamo avere pazienza, recuperare mentalmente e tornare a giocare la nostra pallavolo. Sono anche contento dell’apporto dato dalla panchina ».

Damiano Catania (Allianz Milano )- « Siamo stati molto bravi a rimanere sempre lì attaccati al match. Loro sono una grande squadra e come tutte queste sfide, anche la serie sarà verosimilmente lunga. Noi siamo stati bravi a portarci sull’1-0. Abbiamo vinto grazie alla resilienza nel momento più difficile, coprendo tanti palloni. Siamo cresciuti nella fase break e questo è stato decisivo ».

IL TABELLINO-

GAS SALES BLUENERGY PIACENZA – ALLIANZ MILANO 2-3 (25-20, 21-25, 25-19, 22-25, 10-15)

GAS SALES BLUENERGY PIACENZA: Lucarelli 16, Simon 13, Romanò 18, Recine 3, Caneschi 5, Brizard 5, Leal 16, Scanferla (L), Gironi 1, Andringa, Ricci ne, Hoffer (L2). N.e. Alonso ne, Dias. All. Andrea Anastasi. 2° All. Antonio Valentini.

ALLIANZ MILANO: Porro 2, Kaziyski 9, Vitelli 15, Reggers 18, Ishikawa 17, Mergarejo 1, Loser 7, Catania (L), Piano ne, Dirlic 4, Zonta, Colombo (L2) ne, Innocenzi ne, Starace ne. All. Roberto Piazza. 2° All. Nicola Daldello.

ARBITRI: Puecher, Caretti

MVP: Marco Vitelli (Allianz Milano)

Spettatori 1.889.

SIR SUSA VIM PERUGIA – RANA VERONA-

Va alla Sir Susa Vim Perugia gara 1 dei quarti di finale playoff. I Block Devils di Angelo Lorenzetti sfruttano il “fattore PalaBarton” ed il calore del proprio pubblico e superano 3-1 in rimonta la Rana Verona conquistando il primo punto di una serie al meglio delle cinque.

Esultano i supporters bianconeri per una prova in crescita dei propri beniamini che perdono il primo set in volata (complici due ace finali di Amin) poi piano piano alzano i giri del motore, lavorano con profitto in fase break, trovano tanta qualità in attacco e alla lunga hanno la meglio sulla coriacea formazione veneta.

I numeri del match certificano la vittoria dei Block Devils che fanno la differenza soprattutto con i fondamentali dell’attacco (61% di squadra contro il 49% avversario) e del muro (10 vincenti contro i 4 ospiti).

Mvp della gara l’opposto tunisino Wassim Ben Tara che gioca un match spaziale e chiude a quota 18 con 1 ace, 3 muri ed il 65% in attacco. Ma grandi prestazioni anche per Semeniuk che ne mette 24 con 3 ace ed il 57% sotto rete e per Russo che a tabellino dice 16 con 4 ace, 2 muri ed il 77% in primo tempo. Doppia cifra pure per Plotnytskyi, entrato a gara in corso, con 12 punti, 9 i palloni vincenti di un positivo Flavio. Giannelli suona sinfonie in cabina di regia (anche 5 punti con 4 muri), Colaci è il solito uomo collante di tutto il gruppo bianconero (56% in ricezione).

La serie si sposta ora a Verona per gara 2 in programma domenica alle ore 20:30.

Flavio-Russo e Leon-Semeniuk le “coppie” scelte da Lorenzetti. Coach Stoytchev si affida alle mani di Spirito al palleggio, scegliendo Amin nel ruolo di opposto. In posto quattro Dzavoronok affianca capitan Mozic, con Grozdanov e Zingel al centro, mentre come libero c’è D’Amico.

Avanti Verona in avvio con Amin (0-2). Russo pareggia subito (2-2). Mozic chiude dalla seconda linea (2-4). Muro di Amin poi ace di Dzavoronok (3-7). Dentro Plotnytskyi per Leon. Due di Ben Tara accorciano (6-8). In rete Mozic (8-9). Flavio pareggia con il primo tempo (9-9). Il centrale brasiliano è granitico a muro e Perugia va avanti (11-10). Mozic tiene la parità in campo (14-14). Incomprensione nella metà campo bianconera, Verona di nuovo a condurre (16-17). Ace di Semeniuk (18-17). Mozic con la pipe capovolge ancora (19-20). Ben Tara a segno, sempre tutto in equilibrio (21-21). Ancora il tunisino (22-21). Doppio ace di Amin, Verona si aggiudica il primo set (23-25).

Perugia riparte forte nel secondo (3-0). Plotnytskyi mantiene le distanze (6-3). Smash di Flavio poi ace di Russo poi contrattacco di Plotnytskyi (9-3). Ben Tara sulle mani del muro (12-6). Fuori Amin poi Ben Tara (15-7). Russo dal centro poi muro di Giannelli poi ace di Semeniuk (19-9). Anche la pipe per Semeniuk (22-12). Sempre Semeniuk, set point Perugia (24-15). Errore di Sani al servizio, i bianconeri pareggiano (25-16).

Si riparte ed è grande equilibrio (5-5). Muro di Ben Tara poi ace di Plotnytskyi (8-5). Muro di Amin (8-7). Semeniuk sulle mani del muro (11-8). Mozic va a segno con il pallonetto ed accorcia a -1 (11-10). Ben Tara e Plotnytskyi ridanno slancio ai Block Devils (14-10). Ace di Russo con l’ausilio del nastro (16-11). Semeniuk tiene il gap con la pipe (18-13). Perugia tiene il vantaggio con l’ace di Semeniuk che vale il +6 (22-16). Verona non molla e torna sotto con Dzavoronok (23-20). La pipe di Semeniuk vale il set point (24-20). Il fallo di Zingel propizia il raddoppio bianconero (25-21).

Ace di Russo in avvio di quarto (5-3). Keita pareggia con la pipe (5-5). Flavio in contrattacco dal centro poi muro di Ben Tara poi pipe di Semeniuk (9-5). L’opposto tunisino di Perugia vola da posto due poi maniout di Semeniuk (13-7). Muro vincente di Russo (15-8). Keita va a segno da posto quattro e dai nove metri ed accorcia (17-13). Muro di Giannelli (18-13). Plotnytskyi con la pipe (20-15). Entra Leon al servizio e mette l’ace del 22-16. Russo porta i suoi al match point (24-18). Chiude Ben Tara (25-19).

I PROTAGONISTI-

Roberto Russo (Sir Susa Vim Perugia )- « Nei Play Off è importante vincere, lo abbiamo fatto giocando bene. Nel primo set siamo partiti un po’ lenti e in Superlega non puoi permettertelo con nessuno. Poi ci siamo ripresi bene focalizzandoci sul nostro livello di gioco. Quando spingiamo è difficile per tutti. Ora riposiamo un giorno e poi testa a Gara 2 a Verona ».

Radostin Stoytchev (Allenatore Rana Verona )- « Nel primo set abbiamo giocato punto a punto e cercavamo le nostre opportunità. I problemi sono iniziati nel secondo, ci siamo ritrovati subito sotto e quando Perugia comincia ad avere quattro, cinque punti di vantaggio diventa difficile giocare contro di loro. Abbiamo avuto buone percentuali in attacco, dove gli umbri però sono stati devastanti. Con la ricezione vicino a rete è quasi impossibile fermarli. Dovevamo fare meglio in battuta per sperare di contrastarli. Adesso dobbiamo preparare bene la prossima partita ».

IL TABELLINO-

SIR SUSA VIM PERUGIA - RANA VERONA 3-1 (23-25, 25-16, 25-21, 25-19)-

SIR SUSA VIM PERUGIA: Giannelli 5, Semeniuk 24, Resende Gualberto 9, Ben Tara 18, Leon Venero 1, Russo 15, Toscani (L), Held 0, Herrera Jaime 0, Colaci (L), Plotnytskyi 12, Ropret 0. N.E. Candellaro, Solé. All. Lorenzetti.

RANA VERONA: Spirito 1, Dzavoronok 13, Grozdanov 5, Esmaeilnezhad 23, Mozic 12, Zingel 1, Bonisoli (L), D'Amico (L), Keita 6, Sani 2, Mosca 0, Zanotti 0. N.E. Cortesia, Jovovic. All. Stoytchev.

ARBITRI: Piana, Pozzato, Merli

Durata set: 31', 24', 30', 29'; tot: 114'.

MVP: Ben Tara (Sir Susa Vim Perugia)

Spettatori: 2.877

CUCINE LUBE CIVITANOVA – MINT VERO VOLLEY MONZA-

La MINT Vero Volley Monza sbanca l’Eurosuole forum in Gara-1 valida per i Quarti di Finale Playoff 2023/2024. La formazione brianzola ha sconfitto per 1-3 (26-28; 25-20; 11-25) i vice-Campioni d’Italia della Cucine Lube Civitanova. La squadra allenata da coach Massimo Eccheli ha messo in mostra tutto il meglio del proprio repertorio, mostrando un gioco corale e determinato per prendersi una pesante vittoria esterna in terra marchigiana, ispirati da un Loeppky da 28 punti finali.

Cucinieri in campo con De Cecco al palleggio e Lagumdzija opposto, Anzani e Diamantini al centro, Nikolov e Yant di banda, Balaso libero, i brianzoli rispondono con la diagonale Kreling-Szwarc, Di Martino e Galassi centrali, Maar e Loeppky laterali, Gaggini libero.

Ottimo inizio per la MINT che si porta subito sullo 0-3, grazie al mani-out di Loeppky. Monza continua a spingere portandosi sul +4 (1-5), ancora una volta con lo schiacciatore canadese autore del primo ace dell’incontro. Qualche imprecisione nell’attacco monzese riavvicinano la Lube, ricacciata sul -2 (7-9) dopo l’attacco vincente di Maar. Monza gioca in modo ordinato e attento, allungando nuovamente sul +4 (9-13) con il primo tempo di Di Martino che induce Blengini a chiedere il primo time-out. I brianzoli sono abili a controllare l’andamento del match, mostrando una grande solidità a muro e una fase d’attacco molto precisa (11-16). I padroni di casa rimangono indietro di un passo rispetto a una MINT attenta in tutti i fondamentali del gioco: secondo time-out per Civitanova sul 17-21. La Lube riesce comunque a trovare un break che, dopo l’ace di Botolo, rimanda i marchigiani sul -2 (20-22) con Eccheli che sceglie di richiamare a sé i suoi ragazzi. Civitanova alza il ritmo e impatta sul 23-23 dopo l’attacco di Herrera: secondo time-out anche per Monza. Il set prosegue a oltranza con Monza (26-26), con Monza che mantiene il servizio con il mani-out di Loeppky e vince il parziale dopo la diagonale vincente del neo-entrato Takahashi (26-28).

Grande equilibrio nel secondo parziale, con nessuna delle due formazioni che riesce a prendere il sopravvento (3-3). Il primo break, però, lo firma Civitanova (5-3) prima dell’immediato time-out chiamato da coach Eccheli. Monza riesce a pareggiare sul 6-6, dopo la pipe di Loeppky. Serie di botta e risposta tra le due compagini, con i brianzoli abili a prendersi il break (9-11) grazie a due splendide sortite offensive di Szwarc. Il set si dimostra molto teso e combattuto, com’era stato in precedenza; Civitanova ritrova nuovamente le due lunghezze di vantaggio (16-14) dopo l’ace di Bottolo: time-out Eccheli. Monza è meno lucida in attacco e più imprecisa, rimanendo in partita grazie alla palla corta di Takahashi e al primo tempo di Galassi (19-17). Civitanova riesce ad allungare nuovamente (23-18), mettendo l’ipoteca sul parziale chiuso definitivamente per 25-20.

Szwarc impatta bene il terzo gioco con un paio di attacchi potenti e decisi, a cui si unisce il bel primo tempo di Galassi su alzata di Kreling (4-5). Monza trova il break (7-9) e allunga grazie all’ace di Kreling subito prima del time-out di Blengini. La MINT è aggressiva al servizio, attenta nella correlazione muro-difesa e ben orchestrata in attacco dalla sapiente regia di Kreling, che arma la mano di Takahashi bravo a mettere a segno la diagonale dell’8-13: secondo time-out per la panchina marchigiana. I brianzoli toccano il +7 (9-16); Civitanova non riesce a contenere l’attacco monzese che macina gioco e punti grazie a un ispirato Takahashi (splendido pallonetto) e a uno Szwarc in forma smagliante (9-19). I padroni di casa tentano la reazione, ma il set è ampiamente instradato a favore degli ospiti che si aggiudicano il set per 11-25.

Loeppky è chirurgico all’inizio del quarto set, permettendo alla Vero Volley di mettere a segno il break (1-3). Civitanova, sulla falsa riga del gioco precedente, è imprecisa in attacco, va sotto sul -3 (2-5) e Blengini chiede la sospensione tecnica. Loeppky è scatenato, segna una pipe splendida su alzata di Kreling e manda Monza sul +5 (2-7). I brianzoli controllano e allungano sul +6 (5-11) dopo l’ace di Szwarc: secondo time-out Blengini. Monza ha innestato le marce alte, spinge forte al servizio e mette in in mostra il meglio del suo gioco corale e spettacolare, che vede in Loeppky e Szwarc due terminali offensivi di altissimo livello (10-16). Eccheli sceglie di richiamare i suoi ragazzi in panchina con un time-out, quando gli avversari si riavvicinano sul -4 (13-17). Civitanova si riavvicina sul -2 (18-20) grazie al turno di servizio di Bottolo, sempre pericoloso dalla linea dei nove metri: time-out Monza. Provvidenziali i due mani-out di Loeppky per mantenere le tre lunghezze di vantaggio (19-22). Ancora lo schiacciatore canadese monumentale a muro per il match-point (19-24). Civitanova annulla il primo, ma non può opporsi all’ennesimo mani-out di Loeppky che regala a Monza la prima vittoria (20-25)!

MVP del match Eric Loeppky, autore di 28 punti e di una prova di grande sostanza. Dietro di lui, nella classifica dei top scorer della MINT, Szwarc con 18 punti, dentro a un’ottima prova corale di tutta la squadra brianzola.



I PROTAGONISTI-

Gianlorenzo Blengini (Allenatore Cucine Lube Civitanova)- « Abbiamo faticato tutta la partita, soprattutto in attacco. Vero che da una parte c’era Monza, che ha lavorato molto bene con il muro e la difesa, ma noi dal canto nostro non abbiamo trovato soluzioni efficaci per tenere alto il livello di questo fondamentale. Abbiamo commesso troppi errori diretti negli attacchi di palla alta, con traiettorie molto prevedibili. In alcuni frangenti siamo riusciti a recuperare con alcuni turni di battuta, riuscendo pure a guadagnarci delle occasioni quando eravamo partiti nettamente in svantaggio, il problema è che poi le palle importanti le abbiamo sbagliate. Per vincere nei Play Off devi per forza essere più bravo in questo tipo di situazioni ».

Eric Loeppky (MINT Vero Volley Monza)- « E’ stata veramente una partita durissima, con molti scambi lunghi. Abbiamo un attimo rallentato nel secondo set, ma siamo stati bravi a tornare subito alla carica nel terzo set senza mollare mai ».

IL TABELLINO-

CUCINE LUBE CIVITANOVA – MINT VERO VOLLEY MONZA 1-3 (26-28; 25-20; 11-25; 20-25)

CUCINE LUBE CIVITANOVA: Chinenyeze 5, Thelle, Balaso (L), Lagumdzija 6, Nikolov 12, Diamantini, De Cecco 3, Anzani 1, Bottolo 12, Yant Herrera 16. N.E.: Cremoni (L), Motzo, Larizza. All.: Blengini.

MINT VERO VOLLEY MONZA: Visic, Loeppky 28, Maar 6, Mujanovic, Galassi 8, Takahashi 5, Beretta, Kreling 1, Di Martino 3, Gaggini (L), Szwarc 18. N.E.: Comparoni, Morazzini (L). All.: Eccheli.

ARBITRO: Cesare, Saltalippi

Durata set: 35′, 26′, 21′, 29′ Tot: 111′

MVP: Eric Loeppky (MINT Vero Volley Monza)

Spettatori: 1777

ITAS TRENTINO – VALSA GROUP MODENA-

Come da pronostico l’Itas Trentino esordisce nei Play Off con una vittoria per 3-0 (25-23, 25-18, 25-18) sgretolando, dopo un primo ste combattuto, le resistenze di una Valsa Modena che ha palesato questa sera tutti i suoi limiti attuali al cospetto dei Campioni d’Italia.

Per la terza partita in sette giorni alla ilT quotidiano Arena, Fabio Soli propone la sua Itas Trentino, priva di Sbertoli e con il nuovo acquisto Garcia in panchina, con Acquarone in regia e Rychlicki opposto, Michieletto e Lavia in banda, Kozamernik e Podrascanin al centro, Laurenzano nel ruolo di libero. La Valsa Group Modena risponde con Bruno alzatore, Davyskiba opposto, Juantorena e Rinaldi laterali, Sanguinetti e Stankovic al centro, Gollini libero. La partenza dei padroni di casa è eccezionale; guidati da un Michieletto subito scatenato, i tricolori volano ì sul 4-0 e poi sul 6-1, punteggio che costringe Giuliani a rifugiarsi in un time out. Alla ripresa, Trento continua a lavorare bene in fase di cambiopalla, tenendosi stretto il cospicuo vantaggio sino al 10-6, poi un ace di Rinaldi, a seguito di un errore a rete del numero 5 trentino, e un contrattacco di Davyskiba riportano le squadre a stretto contatto (11-10). Un’altra schiacciata out di Alessandro consegna la parità a quota 12, prima che due break point dell’opposto emiliano non facciano volare la Valsa Group sul +2 (12-14). Trento non demorde e con Lavia riequilibra in fretta il punteggio (16-16), prima di trovare un nuovo spunto (19-17), favorito stavolta dalle conclusioni out della Valsa Group. Modena interrompe di nuovo il gioco, ma al rientro in campo è l’Itas Trentino a fare la voce grossa con Rychlicki (22-18 e 24-20). Gli ospiti annullano tre palle set, ma si inchinano alla quarta (muro di Michieletto su Juantorena per il 25-23).

L’Itas Trentino parte sparata anche nella seconda frazione, prima con Lavia (3-0) e poi con Rychlicki, straordinario anche in battuta non solo in attacco (9-2). Acquarone trova sempre maggiore intesa con i suoi martelli e i padroni di casa corrono sempre più decisi (13-6). Modena prova a reagire (15-8) con Davyskiba e con l’inserimento di Boninfante per Bruno, ma i tricolori trovano sempre buone soluzioni per mettere la palla a terra (17-12). Nel finale Trento dilaga con Kozamernik (attacco e muro per il 22-14) e si porta sul 2-0 interno già sul 25-18.

Nel terzo parziale Giuliani lascia in campo Boninfante e gli mette in diagonale Sapozhkov, spostando Davyskiba in posto 4; la mossa sortisce qualche effetto tangibile perché in questo caso Modena non perde contatto, anzi con lo stesso Davyskiba (ace) passa avanti (6-7). L’Itas Trentino rimane in scia sino al 10-10, poi con Lavia accelera di nuovo (15-10). Podrascanin mura proprio Davyskiba, offrendo il massimo vantaggio (19-13), che poi Michieletto incrementa ancora col servizio (20-13). Il 3-0 arriva sul 25-18 con un attacco vincente di Rychlicki.

I PROTAGONISTI-

Daniele Lavia (Itas Trentino)- « La nostra è stata una grande prova di squadra, ma d'altronde solo così potevamo pensare di vincere questa prima gara che ci mette subito sull'1-0 interno e ci permette di tenerci stretto il fattore campo. Domenica però sarà ancora più difficile ».

Alberto Giuliani (Allenatore Valsa Group Modena)- « Per tutta la gara i nostri posti 4 non sono stati e efficaci in attacco, in battuta potevamo fare meglio e loro invece si sono espressi bene. Nel terzo set ho provato a cambiare qualcosa, ma non siamo riusciti a invertire la tendenza della gara. La qualità del loro attacco è rimasta altissima nonostante l’assenza di Sbertoli, ma è quello che ci aspettavamo. Domenica sarà un’altra gara e cercheremo di fare meglio sotto molti aspetti ».

IL TABELLINO-

ITAS TRENTINO-VALSA GROUP MODENA 3-0 (25-23, 25-18, 25-18)

ITAS TRENTINO: Lavia 13, Kozamernik 10, Rychlicki 15, Michieletto 14, Podrascanin 4, Acquarone 1, Laurenzano (L); Nelli. N.e. D’Heer, Cavuto, Pace, Berger, Magalini, Garcia. All. Fabio Soli.

VALSA GROUP: Rinaldi 5, Sanguinetti 4, Bruno, Juantorena 8, Stankovic 1, Davyskiba 20, Gollini (L); Sapozhkov 5, Boninfante. N.e. Pinali G., Pinali R., Menchetti (L), Brehme, Sighinolfi.. All. Alberto Giuliani.

ARBITRI: Zanussi,Simbari

Durata Set: 31’, 25’, 24’; tot 80.

MVP: Daniele Lavia (Itas Trentino)

Spettatori: 2.145

I RISULTATI-

Itas Trentino-Valsa Group Modena 3-0 (25-23, 25-18, 25-18);

Cucine Lube Civitanova – Mint Vero Volley Monza 1-3 (26-28, 25-20, 11-25, 20-25);

Sir Susa Vim Perugia-Rana Verona 3-1 (23-25, 25-16, 25-21, 25-19);

Gas Sales Bluenergy Piacenza-Allianz Milano 2-3 (25-20, 21-25, 25-19, 22-25, 10-15)

IL CALENDARIO DI GARA 2- 10/03/2024-

Valsa Group Modena-Itas Trentino Ore 16.00;

Mint Vero Volley Monza-Cucine Lube Civitanova Ore 18.00;

Rana Verona-Sir Susa Vim Perugia Ore 20.30.

Allianz Milano-Gas Sales Bluenergy Piacenza Ore 19.00.