Starting Six racconta la prima giornata dei Play Off

ROMA- Terzo appuntamento con Starting Six nel quale si racconta la partenza ‘con botto’ dei Play Off scudetto. Gara 1 dei Quarti di finale che hanno fatto registrare due importanti sorprese ed altrettante conferme. A firmare le imprese l’Allianz Milano e la MINT Monza che si sono portate in vantaggio nella serie sbancando il Pala Banca di Piacenza e l’Eurosole di Civitanova Marche. In scioltezza la vittoria dell’Itas Trentino su Modena mentre qualche patema lo ha avuto la Sir Susa Vim Perugia contro un irriducibile Rana Verona. Nella rubrica Talent Scout riflettori su tre giovani protagonisti di Gara 1: Eric Loeppky opposto canadese di Monza; lo schiacciatore tunisino di Perugia Wassim Ben Tara, decisivo per la rimonta della squadra di Lorenzetti su Verona, e il posto 2 di Verona, l’iraniano Amin Esmaeilnezhad, che con 23 punti ha messo paura ai Block Devils. Gran finale con Social Club che ripropone le azioni più belle della prima giornata dei Play Off.