Taranto ha scelto Dante Boninfante per la panchina

TARANTO -Dopo aver conquistato la salvezza ed aver concluso il rapporto con Ljubomir Travica la Gioiella Prisma Taranto ha scelto il nuovo allenatore per la prossima stagione 2024-25. Sulla panchina rossoblu siederà l'emergente Dante Boninfante che sta facendo bene sulla panchina della Tinet Prata di Pornedone in A2.

LA CARRIERA-

L’ex palleggiatore, classe 1977 di Battipaglia, ha alle spalle una lunga carriera in Superlega tra Treviso, Ferrara, Montichiari, Verona, Piacenza, Modena, Latina, Milano e Trento, con all’attivo 2 scudetti, una Champions League, 2 Coppe Italia, una Coppa CEV, una Supercoppa europea, una Supercoppa italiana e, non ultima, la medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Londra 2012.

Boninfante comincia la sua professione di allenatore nel 2017, per tre anni è stato assistente di Angelo Lorenzetti all’Itas Trentino, poi nel 2021 fa il suo esordio come primo allenatore a Prata di Pordenone, dove ha trascorso 3 stagioni e mezza ottenendo la vittoria della Coppa Italia e del campionato di A3, con la promozione in Serie A2 con la Tinet Prata dove sta attualmente lavorando per affrontare i play off. Inoltre è stato allenatore della nazionale greca dal 2022, esperienza durata due anni dove ha potuto imparare molto e arricchire le sue conoscenze della pallavolo a livello internazionale.

Le parole di Dante Boninfante-

Venire a Taranto è un ulteriore passo nella mia carriera che sicuramente porta con sé una sfida stimolante, la bella chiacchierata che ho fatto con la dirigenza e con la Presidenza mi hanno ulteriormente stimolato ad accettare la proposta: mi aspetto di portare tanto lavoro, in questi anni ho imparato tra la Superlega, A2, A3 che ciò che conta è il lavoro e il sacrificio. Se sono pronto per affrontare una Superlega come head coach? Credo che il periodo di lavoro con la nazionale greca più di tutte mi sia servito ad accumulare l’esperienza per la categoria, avendo avuto a che fare con atleti di caratura internazionale. La Superlega è dura, la ricetta per poter competere nella massima serie è il lavoro unito a tanto entusiasmo, è ciò che conto di portare al termine del mio percorso a Prata, sono da sempre la mia filosofia e approccio al volley sin da quando giocavo. Ai tifosi di Taranto dico che quando ci conosceremo personalmente sarà bellissimo, so cosa significhi portare avanti il volley nel Sud Italia e spero che riusciremo a crescere insieme e riempire il PalaMazzola partita dopo partita ».

Le parole del Presidente Tonio Bongiovanni-

« Abbiamo valutato approfonditamente i profili degli allenatori che avrebbero potuto guidare la Gioiella Prisma Taranto nel prossimo campionato di Superlega. Abbiamo voluto cogliere l’opportunità di affidare la nostra squadra ad un tecnico che conosce benissimo la dimensione della Superlega e che da sempre coniuga con serietà e professionalità l’entusiasmo alla cultura dell’impegno del lavoro e del sacrificio ».