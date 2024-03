Gara 4 Play Off: Monza e Piacenza possono chiudere i conti

I Quarti di finale restano aperti su due fronti con riflettori puntati in Lombardia. Domenica 24 marzo, alle 18.00, la Mint Vero Volley Monza scende in campo in Brianza a caccia della Semifinale Scudetto dove incontrerebbe Trento. Agli uomini di Massimo Eccheli basta una vittoria sulla Cucine Lube Civitanova, che dopo aver riacciuffato per i capelli il terzo atto della serie vuole ripotare in parità il discorso e arrivare alla bella. Situazione simile nel match in programma alle 20.30, sul campo dell’Allianz Cloud con diretta Rai Sport, tra Allianz Milano e Gas Sales Bluenergy Piacenza. Sotto 2-1 nella serie, i meneghini devono rimettersi in carreggiata, ma gli emiliani vogliono infliggere il colpo di grazia per sfidare Perugia in Semifinale.

LE DUE SFIDE-

MINT VERO VOLLEY MONZA - CUCINE LUBE CIVITANOVA-

Domenica, alle 18.00, si riaprono i cancelli dell’OpiquadArena di Monza per Gara 4 dei Quarti tra la Mint Vero Volley Monza e la Cucine Lube Civitanova, che deve digerire l’eliminazione in Semifinale di Champions League contro Trento. I padroni di casa hanno per le mani un match ball fondamentale e non possono permettersi cali come quello mostrato in Gara 3 all’Eurosuole Forum. Avanti per 2 set a 1, trainati da un ottimo Arthur Szwarc (25 punti) in attacco e dai servizi di Ran Takahashi (4 ace personali), ermetici a muro, i monzesi non sono riusciti a mantenere la giusta lucidità e la cattiveria con cui avevano dominato la scena a tratti, ma di fronte alla girandola di cambi proposta dagli avversari sono rimasti disorientati, pur continuando a lottare con tenacia fino alla fine. Come da copione, nel momento più buio, Chicco Blengini ha azzeccato le mosse giuste. Già l’innesto di Ivan Zaytsev titolare con Alex Nikolov opposto nel 6+1 iniziale aveva sortito i suoi frutti in termini di efficacia in attacco, ma quando il team marchigiano ha iniziato a barcollare, il coach ha pescato dalla panchina trovando l’alchimia vincente capace d’innescare un Marlon Yant monumentale (27 punti) fino al notevole 11 su 11 di squadra in attacco al tie break.



PRECEDENTI: 28 (21 successi Cucine Lube Civitanova , 7 successi Mint Vero Volley Monza )



EX: Adis Lagumdzija a Monza nel 2020/21

Massimo Eccheli (Allenatore Mint Vero Volley Monza )- « Una bellissima opportunità per centrare un obiettivo di alto profilo. Sappiamo che dovremo scendere in campo per l’ennesima battaglia e stiamo lavorando per essere pronti ad affrontarla».



Mattia Bottolo (Cucine Lube Civitanova )- « Siamo fieri del percorso in Champions League perché abbiamo raggiunto la Semifinale, che mancava da anni. Ora il focus è sui Play Off. A Monza non andrà una squadra avvilita, ma una Lube carica e combattiva in un campo tosto contro una rivale scomoda. Non abbiamo la pretesa di imporre il gioco dall'inizio alla fine, conta vincere e possiamo farlo lottando a viso aperto, ma con la giusta pazienza, per andare a Gara 5 ».

ALLIANZ MILANO - GAS SALES BLUENERGY PIACENZA-

Alle 20.30 di domenica, con diretta Rai Sport dall’Allianz Cloud, è previsto anche il quarto atto della serie tra Allianz Milano e Gas Sales Bluenergy Piacenza. Sotto 2-1 nei Quarti di finale e consapevole di aver lottato fino alla fine del tie break sabato scorso in Emilia-Romagna, il collettivo di Roberto Piazza vuole far valere il fattore campo. Proposito che in Gara 2 non era andato a buone fine, visto che il palazzetto ambrosiano era stato profanato da Lucarelli e compagni, poi vittoriosi tra le mura amiche per il sorpasso. Un duello epico quello che ha visto protagonisti da un lato del campo Yoandy Leal (22 punti) insieme a Yuri Romanò (19) contro Yuki Ishikawa (21) e Ferre Reggers (20). Con i piacentini più concreti al servizio (9 ace a 6) e i meneghini più efficaci a muro (12 a 8), spesso sono stati i dettagli in attacco a indirizzare i set. Al tie break l’Allianz ha sbagliato meno, ma l’accelerazione al servizio e il lieve vantaggio nel concitato finale hanno sancito il sorpasso in volata della truppa di Andrea Anastasi, che in settimana ha rinnovato il contratto con i piacentini fino al 2025. Sul fronte ospite Fabio Ricci è ancora a una partita dalle 300 in carriera, mentre con 13 punti Ricardo Lucarelli toccherebbe la quota dei 1500 in Italia.



PRECEDENTI: 18 (5 successi Allianz Milano , 13 successi Gas Sales Bluenergy Piacenza )



EX: Damiano Catania a Piacenza nel 2021/22; Fabrizio Gironi a Milano nel 2018/19, 2019/20; Nicolò Hoffer a Milano nel 2018/19, 2019/20; Yuri Romanò a Milano nel 2021/22.

Agustin Loser (Allianz Milano )- « Quella di domenica sarà forse la partita più importante dell’anno. Di sicuro un’altra finale, come sono stati tutti questi Quarti di Finale. Questa volta però dovremo sbagliare qualcosa in meno perché se perdiamo siamo fuori. Dovremo essere molto bravi e concentrati in tutti momenti della partita e riuscire a giocare meglio di loro e in questo modo vincere. Speriamo davvero di andare a Gara 5. Penso che ci siamo allenati molto bene questa settimana. Sarà bello giocare davanti nostra gente, nella nostra casa a Milano, l’Allianz Cloud. Sarà sicuramente una bella partita ».

Edoardo Caneschi (Gas Sales Bluenergy Piacenza )- « In questa stagione con Milano abbiamo giocato già sei partite e quattro sono finite al tie break quindi mi aspetto anche domenica una sfida molto complicata e tirata. Per noi sarà molto importante dare tutto per non avere rimorsi, cercare di chiudere la serie e conquistare la Semifinale. Come squadra stiamo migliorando sempre di più ed è molto bello vedere che nessuno di noi vuole far cadere a terra nessun pallone, possiamo e vogliamo dare del filo da torcere a tutti in questi Play Off ».

PROGRAMMA E ARBITRI DI GARA 4 DEI QUARTI PLAY OFF-

Domenica 24 marzo 2024, ore 18.00

Mint Vero Volley Monza - Cucine Lube Civitanova Arbitri: Cerra, Goitre

Domenica 24 marzo 2024, ore 20.30

Allianz Milano - Gas Sales Bluenergy Piacenza Arbitri: Cesare, Boris