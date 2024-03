Starting Six: le emozioni di Gara 4 con le vittorie di Civitanova e Milano

ROMA-Starting Six, la vetrina sul volley Maschile condotta da Pasquale Di Santillo, è completamente dedicata alle emozioni di gara 4 dei Quarti Play Off scudetto, due partite che hanno fatto registrare le imprese di Civitanova, sul campo di Monza, e di Milano, all’Allianz contro Piacenza, risultati che portano le due sfide alle ‘belle’ che domani decreteranno, senza appello le altre due semifinaliste che sfideranno Trento e Perugia già qualificate. Due partite al ‘calor’ bianco, sempre in equilibrio e risolte entrambe al tie break.