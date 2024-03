Starting Six: Milano e Monza imprese al Pala Banca e all'Eurosole

ROMA-Starting Six, l’approfondimento sul pianeta volley condotto da Pasquale Di Santillo, nel numero del venerdì ci riporta a Gara 5 dei Quarti di finale Play Off che ha fatto registrare, al termine di due Serie estremamente equilibrate ha visto qualificarsi alle semifinali le due formazioni meno accreditate: Milano e Monza. La squadra di Piazza ha firmato l’impresa dominando la ‘bella’ del Pala Banca. Un netto 0-3 che Ishikawa e soci hanno meritato in virtù di una prestazione scintillante corroborata da un super Reggers eletto MVP del match. Nell’altro confronto Civitanova ha confermato tutte le difficoltà stagionali cedendo in quattro set ad una Monza più determinata e vogliosa di conquistare la qualificazione. Prima Fila ci proietta immediatamente nelle Serie di Semifinale che prenderanno il via il giorno di Pasqua. Monza andrà a sfidare i Campioni d’Italia di Trento, che hanno dominato la Regular Season. L’ennesima sfida per gli uomini di Eccheli che hanno voglia di stupire ancora. Milano, che per la seconda volta consecutiva entra tra le prime quattro, dovrà vedersela con Perugia, formazione che punta decisamente al titolo e davanti al pubblico del Pala Barton non vorrà fallire l’appuntamento. Social Club ci riporta ancora una volta alle immagini più belle dei Quarti di Finale, quelle che certamente troveranno tante visualizzazioni su web.