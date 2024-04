Play Off 5° posto: Piacenza fatica ma espugna Cisterna

CISTERNA DI LATINA (CISTERNA)- Una vittoria per 1-3 (21-25, 25-18, 15-25, 20-25) non proprio agevole nei primi due set per la Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza contro Cisterna nella gara d'esordio nei Play Off quinto posto . La squadra di Anastasi, delusa dall'uscita prematura dai Play Off scudetto ha dimostrato comunque di tenere a conquistare l'Europa attraverso questo torneo che qualifica alla prossima Challenge Cup. Dopo aver vinto il primo set e perso il secondo, la formazione emiliana nel terzo parziale è cresciuta in attacco e soprattutto la battuta è diventata più efficace con sei ace messi a segno e recine, schierato fin nel sestetto già da inizio gara la posto di Leal mattatore con tre punti diretti dai nove metri. Quarta frazione di gioco mai in discussione se non nei primi scambi.

In avvio di gara coach Falasca schiera Baranowicz e Faure in diagonale, Mazzone e Nedeljkovic al centro, Ramon e Bayram alla banda, Piccinelli è il libero. Anastasi manda in campo Brizard e Romanò in diagonale, Alonso e Simon al centro, Lucarelli e Recine alla banda, Scanferla è il libero. Fabrizio Gironi non è a referto, è rimasto a Piacenza per un problema alla caviglia sinistra accusato in allenamento.

L’avvio è da incubo per Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza, 4-0 per i padroni di casa con due errori in attacco dei biancorossi e Anastasi costretto a chiamare time out. Ci impiega ancora qualche scambio Piacenza a trovare ritmo e colpi, il pareggio arriva a quota 11 grazie al muro biancorosso. Cisterna trova ancora l’allungo (18-15) con l’ace di Baranowicz, due colpi di Lucarelli ed è parità a quota 18 con Falasca a chiamare time out e al rientro in campo attacco out dei pontini (18-19). Si gioca punto a punto, una lunga azione viene chiusa da Bayram (20-19), Romanò segna il 21 pari, l’ace dello stesso opposto mancino vale il vantaggio (21-22), vantaggio che raddoppia con l’attacco out di Cisterna (21-23). Il muro di Recine consegna tre set point ai suoi (21-24), chiude Simon.

Caneschi resta in campo al posto di Alonso dopo essere entrato nel set precedente, Cisterna cerca l’allungo (5-3), l’ace di Recine vale la parità a quota 5, è nuova parità a quota 7 e poi allungo deciso dei padroni di casa (11-7) con Anastasi a chiamare tempo. Cisterna difende bene, si porta avanti cinque lunghezze (15-10), l’ace di Recine vale il meno tre (15-12), nuovo ace di Cisterna per il più cinque (17-12), Piacenza fatica un po’ in tutto, Mazzone porta sei set point ai suoi (24-18), e poi chiude con un muro sull’attacco di Romanò.

Il muro di Simon porta tre lunghezze di vantaggio ai suoi (4-7), l’ace di Romanò (6-10) fa chiamare time out a Cisterna, due errori consecutivi in attacco dei pontini e l’ace di Recine spingono i biancorossi a più sette (7-14). Continua l’allungo di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza, l’ace di Brizard vale il più otto (9-17), il muro a tre dei biancorossi il 10-19, Cisterna qualche punto lo recupera (15-21), l’ace d Recine consegna a Piacenza nove set point (15-24) ed è lo stesso schiacciatore in pipe a chiudere.

Quarta frazione di gioco nel segno di Piacenza, a quota quattro allungo deciso con un break di cinque punti (4-9) che costringe Falasca a chiamare tempo. Il set è incanalato sul binario giusto, Cisterna fatica a tenere il passo dei biancorossi, secondo time out pontino sul 10-17, gran numero di Simon ed è 11-18, bloc in dello stesso centrale ed è più otto (11-19), Cisterna qualche punto lo recupera (19-23), Lucarelli porta cinque match ball (19-24), chiude Lucarelli alla seconda occasione.

I PROTAGONISTI-

Daniele Mazzone (Cisterna) « Abbiamo affrontato una squadra molto forte in difesa ma siamo partiti bene noi con il servizio, poi su questo fondamentale sono venuti fuori loro e hanno capito che con le palle corte potevano metterci in difficoltà: hanno capito i nostri punti deboli e ci hanno colpito e noi non siamo riusciti a trovare le giuste contromisure. Ora si gioca ogni tre giorni e avremo partite molto difficili da affrontare e dovremo lavorare partita dopo partita ».

Francesco Recine (Gas Sales Bluenergy Piacenza)- « La partita è andata a tratti bene e a tratti meglio, volevamo togliere quell’aria pesante che avevamo durante gli allenamenti dopo l’esclusione dai play-off scudetto e abbiamo giocato spensierati e sempre con il sorriso anche quando eravamo sotto: forse c’è mancato qualcosa nel finale di stagione ma in questa partita ci siamo divertiti ».

IL TABELLINO-

CISTERNA VOLLEY – GAS SALES BLUENERGY VOLLEY PIACENZA 1-3 (21-25, 25-18, 15-25, 20-25)

CISTERNA VOLLEY: Baranowicz 1, Ramon 8, Mazzone 6, Faure 11, Bayram 8, Nedeljkovic 7, Piccinelli (L), Peric 4, Giani, Czerwinski 8. Ne: Rossi, Finauri. All. Falasca.

GAS SALES BLUENERGY VOLLEY PIACENZA: Lucarelli 18, Alonso, Romanò 11, Recine 17, Simon 10, Brizard 4, Scanferla (L), Caneschi 5, Dias, Andringa. Ne: Hoffer (L), Leal, Ricci. All. Anastasi.

ARBITRI: Carcione, Garsia

Durata set 29’, 27’, 26’ e 28’ Tot: 110’.

MVP: Francesco Recine (Gas Sales Bluenergy Piacenza)