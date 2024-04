Milano non finisce di stupire: batte Perugia in rimonta e va 1-1

Vitelli dopo pochi minuti farà anche il compleanno (sono 28). La spunta Allianz Milano davvero per pochi particolari. Le percentuali di attacco delle due squadre sono 56% per Allianz contro il 53% della Sir Susa Vim Perugia.

Match interminabile che, con la durata di 171 minuti, diventa la partita più lunga della stagione 2023/24 in SuperLega Credem Banca, la più lunga di sempre nei Play Off ed entra nella classifica generale come quinto incontro della storia per minuti giocati in Serie A, il terzo considerando solo la massima serie.

Mastica amaro ovviamente la Sir Susa Vim Perugia che deve arrendersi dopo essere stata in vantaggio 2-1 ed aver cullato a lungo la possibilità di chiudere il match a proprio favore.

Si parte come gara 1 con Piazza che schiera la diagonale maggiore con Porro-Reggers, Kaziyski e Ishikawa laterali, al centro Vitelli e Loser e Catania libero. Lorenzetti risponde Giannelli in cabina di regia, con Ben Tara opposto, laterali Plotnytskyi con Semeniuk, al centro Russo e Flavio, Colaci libero.

Match equilibratissimo e vibrante, fatto di grandi giocate da ambo le parti con i Block Devils di Angelo Lorenzetti che non capitalizzano tre match point nel concitato tie break e con Milano che esulta di fronte ai 4000 saliti all’Allianz Cloud.

Numeri incredibilmente simili alla fine (10 ace a testa, 3% in più di Milano in attacco, due vincenti in più di Perugia a muro) a testimonianza di una partita nella quale nessuna delle due formazioni è riuscita ad avere il predominio.

Doppia cifra in casa Sir Susa Vim per Semeniuk (25 punti con 2 ace e 3 muri), Ben Tara (21 con il 55% in attacco), Plotnytskyi (19 con 3 ace) e Flavio (14 con il 76% in primo tempo). Nell’altra metà campo mattatore l’opposto Reggers che chiude con 31 palloni vincenti.

Questi sono i playoff, frase sentita e risentita e più che mai reale. Serie in perfetta parità ed in arrivo domenica al PalaBarton una cruciale gara 3.

Inizio punto a punto con l’ace di Semeniuk che provoca il primo break (3-5). Ace anche per Reggers, fuori Plotnytskyi e Milano passa a condurre (6-5). Russo con il muro (6-7). Servizio vincente di Plotnytskyi (8-10). Ishikawa pareggia a quota 14. I Block Devils ripartono con il doppio ace di Plotnytskyi (15-18). Ben Tara mantiene le distanze poi muro di Flavio (18-22). La tripletta al servizio di Kaziyski rimette tutto in equilibrio (23-23). Plotnytskyi toglie il bulgaro dalla battuta (23-24). Ishikawa manda il parziale ai vantaggi (24-24). Plotnytskyi sulle mani alte (24-25). In rete il servizio dell’ucraino (25-25). Fuori anche Porro (25-26). Ace di Russo, Perugia avanti (25-27).

Buon avvio dei bianconeri con Giannelli e Ben Tara (0-3). Ace di Vitelli (2-3). Plotnytskyi mantiene le distanze (5-7). Out Reggers (5-8). Attacco ed ace di Kaziyski (8-9). Fuori anche Ben Tara, si torna in parità (9-9). Si riscatta subito il tunisino con l’ace (9-11). Tre errori in attacco di Plotnytskyi, Milano avanti (14-12). Muro di casa (15-12). In difficoltà Plotnytskyi, dentro Leon (16-12). Smash di Kazyiski (20-15). Ishikawa porta i suoi al set point (24-20). Fuori la pipe di Semeniuk, Milano pareggia (25-21).

Si riparte con i padroni di casa avanti (3-2). Flavio in primo tempo poi out Ishikawa (4-6). Fuori Flavio (6-6). Fuori anche Reggers poi muro di Giannelli (6-9). Ace di Porro (8-9). Magia di Giannelli per Ben Tara (9-11). Punto a punto di grande qualità con Semeniuk in diagonale (13-15). A segno Plotnytskyi poi muro di Giannelli (13-17). Ace di Semeniuk poi invasione di Porro (13-19). Ace proprio di Porro (15-19). Plotnytskyi da posto quattro (16-21). Muro di Reggers (18-21). Ben Tara trova la diagonale vincente (18-22). Semeniuk porta i bianconeri al set point (20-24). Flavio al secondo tentativo, Perugia di nuovo avanti (21-25).

Grande equilibrio nel quarto (5-5). Ishikawa chiude un grande scambio, Milano avanti (8-7). Ace di Ben Tara (8-9). Fuori Russo (10-9). Maniout di Ishikawa (12-10). Ben Tara pareggia (12-12). Si resta in parità dopo il colpo di Semeniuk (16-16). Muro di Loser (18-16). Fuori Plotnytskyi (20-17). Flavio in contrattacco (21-20). Semeniuk contrattacco e muro (22-23). Reggers porta Milano al set point (24-23). Semeniuk da posto quattro (24-24). Ancora Reggers (25-24). Clamoroso Semeniuk (25-25). Ishikawa sulle mani (26-25). Russo murato, si va al tie break (27-25).

Ace di Porro nel quinto (2-1). Ace anche di Russo (2-3). Ben Tara su un pallone difficilissimo (5-6). Plotnytskyi in contrattacco (5-7). Ishikawa pareggia (8-8). Semeniuk buca il muro (8-10). Ancora il polacco (11-13). Ace di Reggers (13-13). Flavio a terra, match point Perugia (13-14). Reggers rmanda tutto ai vantaggi (14-14). Plotnytskyi e poi Vitelli (15-15). Fuori il servizio di Vitelli (15-16). Reggers (16-16). Muro Milano (17-16). Ben Tara sulle mani (17-17). Fuori Russo dai nove metri (18-17). Flavio (18-18). Ishikawa (19-18). Muro di Vitelli, vince Milano (20-18).

I PROTAGONISTI-

Ferre Reggers (Allianz Milano)- « Contro Perugia non è mai una partita come le altre e non è mai facile. Oggi abbiamo davvero giocato forte. Che squadra, che pubblico, che arena! Sono davvero felice! Questa sera ancora una volta abbiamo dimostrato che chi ci affronta non può mai dare nulla per scontato. Con noi non è mai finita. Possiamo essere sotto 2-0, ma lottiamo fino alla fine. Sono state davvero delle bellissime emozioni ».

Massimo Colaci (Sir Susa Vim Perugia)- « Si possono dire mille cose, ci sono tante frasi fatte che si possono utilizzare, la verità è che abbiamo sprecato delle occasioni al netto ovviamente dei meriti e dei demeriti da ambo le parti. Peccato, senza qualche errorino poteva andare diversamente. Sono venti anni che metto nel cassetto vittorie e sconfitte quindi si va avanti. Riguarderemo la partita, cercheremo di fare meglio e di evitare in gara 3 domenica a Perugia gli errori commessi stasera ».

IL TABELLINO-

ALLIANZ MILANO – SIR SUSA VIM PERUGIA 3-2 (25-27, 25-21, 21-25, 27-25, 20-18)

ALLIANZ MILANO: Porro 3, Ishikawa 19, Loser 12, Reggers 31, Kaziyski 14, Vitelli 7, Colombo (L), Mergarejo Hernandez 2, Zonta 0, Catania (L), Piano 0, Dirlic 0. N.E. Starace, Innocenzi. All. Piazza.

SIR SUSA VIM PERUGIA: Giannelli 6, Plotnytskyi 19, Russo 7, Ben Tara 21, Semeniuk 25, Resende Gualberto 14, Toscani (L), Held 0, Herrera Jaime 0, Leon Venero 1, Solé 0, Colaci (L). N.E. Candellaro, Ropret. All. Lorenzetti.

ARBITRI: Lot, Florian.

Durata set: 35′, 34′, 35′, 37′, 30′; tot: 171′.

MVP: Ferre Reggers (Allianz Milano)

Spettatori: 4.018