Starting Six:Trento sbanca Monza, Milano stupisce ancora

ROMA- Starting Six ci porta nella puntata odierna nelle elettrizzanti sfide di Gara 2 delle semifinali Play Off che hanno visto maturare all’Allianz Cloud una bella sorpresa con l’irriducibile Milano che ha strappato, con il cuore e con la testa, il successo contro Perugia rimontando due volte prima di imporsi alla fine di un’interminabile tie break, dopo ben tre ore di gioco. Grande soddisfazione per il gruppo allenato da Piazza, che non finisce di stupire e più di un rimpianto per i Block Devils, che hanno fallito ben tre match point. La serie è ora sull’ 1-1 e corsa verso la finale completamente riaperta. Pur soffrendo invece Trento ha domato una Monza comunque in partita per due set prima di arrendersi 3-1. I Campioni d’Italia sono ora sul 2-0 e potranno giocarsi in casa l’opportunità di chiudere i conti. In Talent Scout standing ovation per l’opposto belga Ferre Reggers che ha letteralmente trascinato, con 31 palloni vincenti, Milano contro Perugia. Social Club, come sempre, ci ripropone le ‘azioni da urlo’ dei Play Off per la gioia dei tanti appassionati del volley spettacolo che la nostra Superlega ci regala ogni settimana.