Starting Six: Monza riapre i giochi, Perugia torna in vantaggio

ROMA- Puntata del martedì di Starting Six dedicata alle due sfide di Gara 3 delle semifinali Play Off che hanno lasciato ancora aperto il discorso qualificazione in entrambi i casi. Monza, grazie anche ad alcune scelte tattiche di Eccheli che si sono rivelate vincenti, ha sbancato Trento strozzando in gola l’urlo di gioia ai tifosi di casa che già pregustavano un Itas in finale. I brianzoli hanno invece trappato il successo al tie break rinviando tutto a Gara 3. Match&Play ci ripropone la vittoria di Perugia su Milano, che cancella la sconfitta patita all’Allianz in Gara 2. Trascinati dalla diagonale Giannelli-Ben Tara gli uomini di Lorenzetti hanno saputo reagire ad un primo set giocato sotto tono e si sono imposti nei successivi parziali portando la serie sul 2-1. Due i protagonisti di Overthestat, trascinatori delle rispettive squadre: il tunisino Ben Tara, opposto di Perugia, e il giapponese Ran Takahashi, capace di finalizzare il gioco di Monza all’ ilT quotidiano Arena.