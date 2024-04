Si separano le strade di Blengini e Civitanova

CIVITANOVA MARCHE (MACERATA)- Gianlorenzo Blengini ha rassegnato oggi le dimissioni da primo allenatore della Cucine Lube Civitanova. Lo ha annunciato oggi il club marchigiano che ha deciso di accettarle. La decisione dell'ex CT azzuro è dettata dalla difficile situazione tecnica della squadra, nel tentativo di dare la scossa al gruppo, apparso nell'ultima uscita di Padova demotivato e depresso. Non si tratta di un fulmine a ciel sereno, ma di una mossa coerente con quanto dichiarato dal tecnico domenica sera al termine della prova andata in scena alla Kioene Arena. L’allenatore si era assunto la piena responsabilità della sconfitta per non aver saputo impartire al team le giuste motivazioni.