Play Off 5° posto: Piacenza leader, Verona seconda, Cisterna ok in rimonta

ROMA- Nella terza giornata dei Play Off 5° posto si rafforza il primato in classifica della Gas Sales Bluenergy Piacenza che ha battuto in casa la Valsa Modena cedendo ai gialloblu soltanto il secondo set. Alle spalle della squadra di Anastasi una sempre più convincente Rana Verona che va a sbancare l’Eurosole al cospetto di una Cucine Lube Civitanova sempre più in crisi nonostante il cambio di panchina. Bella vittoria e terzo posto in classifica per la Cisterna Volley che supera in rimonta Padova.

LE TRE SFIDE-



GAS SALES BLUENERGY PIACENZA - VALSA GROUP MODENA-

Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza batte Modena e consolida il primo posto in classifica nei Play Off 5° Posto. Ha vinto la squadra con più voglia di giocare e soprattutto brava a sacrificarsi in campo. Tredici muri per i biancorossi con Lucarelli mattatore con cinque block in, un Ricci superlativo là al centro che chiude con un 88% in attacco e un Romanò decisivo su ogni pallone. Ecco il mix che ha permesso a Piacenza di battere Modena per la terza volta in questa stagione.

Vinto il primo set fin troppo agevolmente, Piacenza ha trovato difficoltà nel secondo quando Giuliani ha cambiato in campo metà formazione dando spazio a chi ha giocato meno in stagione. Calo di concentrazione per i biancorossi che hanno ritrovato smalto nel terzo parziale, più equilibrato il quarto nonostante un avvio tutto biancorosso.

In avvio di gara coach Anastasi manda in campo Brizard e Romanò in diagonale, Ricci e Simon Lucarelli e Leal alla banda, Scanferla è il libero. Valsa Group Modena risponde con Bruninho e Sapozhkov in diagonale, Stankovic e Sanguinetti al centro, Davyskiba e Rinaldi alla banda, Federici è il libero.

Parte subito forte Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza (3-0) con un ace di Brizard e due punti di Ricci di cui uno a muro, Modena fatica un po’ in tutto e quando arriva il secondo muro della serata è 8-4 con Simon protagonista. Viaggia Piacenza, ace di Simon (10-5), il vantaggio aumenta grazie alla grande attenzione a muro dei biancorossi: block in di Ricci (13-7), block in di Leal (15-8), Modena spinge in battuta ma spesso non trova il campo, in attacco Piacenza si fa sentire e sbaglia poco, il diagonale di Romanò porta una infinità di set point ai suoi (24-5), chiude alla prima occasione Romanò, per lui 83% in attacco e due muri come ciliegina.

Giuliani cambia, dentro Boninfante in cabina di regia al posto di Bruninho, Roberto Pinali per Rinaldi e Brehme per Sanguinetti. La partenza di Modena è buona, i biancorossi sono subito costretti ad inseguire, arrivano ad una lunghezza dai canarini (5-6) ma poi vedono scappare gli avversari che si portano avanti di 5 lunghezze (7-12) con Anastasi a chiamare tempo. Piacenza fatica a chiudere il gap, si avvicina (12-15) con Lucarelli, arriva a due lunghezze sulla battuta lunga modenese (14-16), l’ace di Boninfante riporta a più quattro i suoi (14-18) con Anastasi a chiamare il secondo time out. Modena è cresciuta, Piacenza non è più incisiva come nel set precedente, la battuta lunga di Simon consegna sei set point agli avversari (18-24), chiude alla terza occasione Brehme.

Dentro Recine per Leal, parte subito forte Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza (6-2), due muri di Lucarelli nel giro di tre scambi ed è 11-6, il vantaggio diventa di sei lunghezze con l’ace di Simon (12-6) che costringe Modena a chiamare time out. Il vantaggio dei biancorossi sale a otto lunghezze con l’ace di Brizard e l’attacco out modenese (15-7), Ricci non sbaglia un colpo (16-9), il mani fuori di Romanò vale il più nove (19-10). Modena qualche punto lo recupera (21-15) ma sbaglia anche qualche battuta di troppo, primo tempo di Ricci ed è 23-16, Romanò porta otto set point in casa biancorossa (24-16), attacco out di Modena e si va al cambio campo.

Modena trova la parità a quota 5 ma poi vede scappare i biancorossi (9-5), dentro Juantorena per Roberto Pinali, l’ace di Boninfante riporta sotto i suoi (10-9), il muro di Modena sull’attacco di Lucarelli vale la parità a quota 12 con Anastasi a chiamare tempo. E al rientro in campo due buone difese biancorosse e magia di Lucarelli (13-12), si gioca punto a punto, a quota 18 è ancora parità, il muro di Lucarelli vale il 19-18 con Modena a chiamare time out, parità a quota 20, muro di Ricci per il 21-20. E’ ancora parità a quota 23, match ball Piacenza (24-23) sull’attacco out di Davyskiba, chiude Romanò con un ace.

I PROTAGONISTI-

Andrea Anastasi (Gas Sales Bluenergy Piacenza)- « Una vittoria che vale tanto e ci fa mantenere la testa della classifica e soprattutto ci fa proseguire il nostro cammino. I ragazzi sono stati bravi a reagire dopo un secondo set perso male, problemi di concentrazione non altro. Modena ha cambiato molto in quel parziale e noi abbiamo fatto fatica, ripeto, soprattutto di testa. Bravi poi a ritrovare il ritmo nel terzo parziale ma ancora un calo nel quarto. Ci aspettavamo una Modena battagliera, così non è stato. Romanò? Grande partita, solo al servizio non è andato come sempre ma ha chiuso con un ace, Ricci grande prova, ci ha dato tanto durante la stagione e merita una prestazione come questa ».

Alberto Giuliani (allenatore Valsa Group Modena): « Ho visto alcune cose buone, ma ancora una volta abbiamo sbagliato troppo, al servizio e nelle azioni importanti del match ».

IL TABELLINO-

GAS SALES BLUENERGY VOLLEY PIACENZA – VALSA GROUP MODENA 3-1 (25-15, 20-25, 25-16, 25-23)

GAS SALES BLUENERGY VOLLEY PIACENZA: Simon 6, Brizard 5, Lucarelli 14, Ricci 10, Romanò 20, Leal 2, Scanferla (L), Andringa, Recine 4, Dias. Ne: Hoffer (L), Gironi, Alonso, Caneschi. All. Anastasi.

VALSA GROUP MODENA: Davyskiba 14, Stankovic 5, Sapozhkov 15, Rinaldi 2, Sanguinetti, Bruninho 1, Federici (L), Pinali R. 5, Boninfante 3, Sighinolfi, Juantorena. Ne: Pinali G., Gollini (L). All. Giuliani.

ARBITRI: Florian, Nava

Durata Set 22’, 27’, 22’ e 30’ Tot: 101’.

MVP: Yuri Romanò (Gas Sales Bluenergy Piacenza)

Spettatori 1758

CUCINE LUBE CIVITANOVA - RANA VERONA-

Rana Verona brilla nella serata dell’Eurosuole Forum, superando nettamente la Cucine Lube Civitanova e strappando la seconda vittoria nella fase a gironi dei Play Off 5° Posto. Concentrati sin dalle prime fasi della gara, gli scaligeri hanno trovato ritmo nel gioco e mantenuto la lucidità in ogni momento, mettendo poi in discesa la sfida nel terzo set. La squadra di Coach Stoytchev è salita a quota 7 punti, restando al secondo posto in classifica. A fare la differenza in terra marchigiana è stato il muro, fondamentale che ha fruttato ben 13 punti, di cui 4 di Keita, altrettanti di Grozdanov e 3 di Cortesia. La palma di best scorer e MVP, invece, è andata ad Amin, capace di mettere a terra 17 palloni con il 70% di positività in attacco. Adesso il gruppo si rimetterà subito al lavoro in vista del quarto impegno di questa fase, in programma sabato in casa contro Modena.



Cucinieri in campo con De Cecco al palleggio e Lagumdzija opposto, Anzani e Chinenyeze al centro, Nikolov e Bottolo in banda, i liberi Balaso e Bisotto ad alternarsi. Coach Stoytchev conferma Spirito in cabina di regia, con Amin a completare la diagonale. In banda c’è Keita a fare coppia con Dzavoronok, mentre a centro rete troviamo Cortesia e Grozdanov. D’Amico, infine, ricopre il ruolo di libero.



Avvio di gara favorevole agli scaligeri con Dzavoronok che colpisce sia con una pipe che dai nove metri con il primo ace di serata (0-2). La squadra di casa reagisce con un colpo di prima di De Cecco, ma Verona torna sopra con il muro stampato da Grozdanov. Keita incrocia per il nuovo +2, mantenuto da Dzavoronok e incrementato dal lungolinea di Amin (5-7). La Lube recupera terreno, Nikolov pareggia i conti e Lagumdzija effettua il sorpasso in battuta (11-10). Botto passa sul tentativo di blocco a due e manda i suoi avanti di due lunghezze (14-12). Cortesia punge col primo tempo, ma Bottolo tira forte dai nove metri per il 17-14. Verona resta agganciata, Keita sfrutta una palla vagante, poi il muro di Amin rimanda sopra gli ospiti (19-20). Allungo di Verona con la diagonale di Keita nei tre metri, con Amin che timbra il set point dal servizio (20-24). Civitanova ne annulla due, ma Cortesia chiude il set.



Spirito premia Amin in posto due nella prima azione del secondo parziale, con Nikolov che risponde subito. Amin prova a spezzare l’equilibrio, con Cortesia e Grozdanov che alzano la voce a muro. Il centrale trevigiano si fa valere pure dai nove metri, con un ace che vale il 3-7. La Lube riduce il gap, ma Dzavoronok prima mette in difficoltà la ricezione avversaria, poi si prende il punto del 6-10. Al primo tempo di Grozdanov risponde Lagumdzija a muro (8-11). I ragazzi di Stoytchev tengono un buon ritmo: Keita conclude un lungo scambio, poi Dzavoronok firma il mani-out del 9-14. La Lube I padroni di casa tornano sotto, Amin insacca una palla complicata, ma Yant trova la linea laterale dai nove metri (15-17). Gli scaligeri provano di nuovo a prendere il largo con Cortesia bravo a giocare con le mani del muro (16-20). Lagumdzija accorcia, Keita incrocia, Grozdanov punisce al centro, prima del set point trovato da Amin (21-24). Yant spinge in battuta, ma il numero 9 ospite infila il mani-out che mette il sigillo sulla frazione (23-25).



L’attacco di Yant dà il via al terzo set, con il muro di Keita che arriva nell’immediato. A muro si fanno sentire Cortesia e lo stesso martello maliano, che mandano Verona sul 2-4. Scelta di tempo perfetta ancora una volta del numero 2 ospite, prima dell’attacco a segno di Amin per il 3-7. Dzavoronok trova il varco giusto in caduta, poi Keita buca le mani di Anzani e incrementa il vantaggio. La Lube è in difficoltà e Verona ne approfitta con Amin, protagonista di un muro vincente e di un tocco che coglie impreparata la difesa marchigiana (7-14). Spirito sfrutta la corsia centrale, con Cortesia di nuovo preciso con il primo tempo, che precede l’ace di Amin dell’8-16. Con una buona serie al servizio di Lagumdzija, i cucinieri tentato di riaprire i giochi e con l’attacco del turco accorciano sul 13-18. Grozdanov colpisce da posto tre, poi blocca Lagumdzija, trovando il punto del 15-23. Mani-out di Amin per il primo match point, con l’errore proprio del turco che consegna la vittoria a Verona.

I PROTAGONISTI-

Romano Giannini (Allenatore Cucine Lube Civitanova)- « A tratti la partita è stata a senso unico in favore di Verona. Noi abbiamo provato a rimontare nel primo e nel secondo set senza riuscirci; siamo mancati soprattutto in ricezione e nell’attacco di palla alta con i posti 4. Abbiamo provato a non mollare mentalmente, a inizio terzo set ho chiesto ai ragazzi di provare prendere noi in mano il pallino della situazione, ma nei successivi scambi Verona si è confermata cinica e concreta prendendo il largo facilmente davanti a una Lube che ha fatto nuovamente registrare percentuali basse in ogni fondamentale. Questo 0-3 ci lascia molto amaro in bocca, ma obiettivamente bisogna ammettere che abbiamo giocato molto peggio dei nostri avversari ».

Radostin Stoytchev (Allenatore Rana Verona)- « Oggi sono molto contento del risultato. Con Civitanova in casa loro non è mai facile, un 3-0 così non me l'aspettavo e non era per nulla scontato. Prima della partita eravamo positivi e carichi. Siamo rimasti lucidi e freddi in campo anche nei momenti in cui loro sembravano recuperare, uscendo da alcune situazioni proprio nel modo che avevamo preparato. Abbiamo acquisito fiducia e serenità per ottenere la vittoria. Buona prestazione da parte di tutti, ma pensiamo già alla prossima partita ».

IL TABELLINO-

CUCINE LUBE CIVITANOVA – RANA VERONA 0-3 (22-25, 23-25, 17-25)

CUCINE LUBE CIVITANOVA: Anzani 3, Lagumdzija 14, Nikolov 8, Chinenyeze 2, De Cecco 2, Bottolo 4, Bisotto (L), Thelle 0, Motzo 0, Balaso (L), Zaytsev 3, Diamantini 2, Yant Herrera 6. N.E. All. Giannini.

RANA VERONA: Dzavoronok 8, Grozdanov 8, Esmaeilnezhad 17, Keita 16, Cortesia 8, Spirito 1, Bonisoli (L), Zingel 0, D’Amico (L), Sani 0. N.E. Jovovic, Mosca, Mozic, Zanotti. All. Stoytchev.

ARBITRI: Carcione, Brancati.

Durata set: 28′, 30′, 26′; tot: 84′.

MVP: Amin Esmaeilnezhad (Rana Verona)

Spettatori: 1.317

CISTERNA VOLLEY - PALLAVOLO PADOVA-

Il Cisterna Volley vince in rimonta la sfida con Padova Volley e si rilancia nella classifica dei play-off per il quinto posto. Il successo, arrivato con il risultato di 3-1, ha visto i pontini iniziare in maniera contratta mentre, dall’altra parte della rete, il Padova ha approcciato il match con convinzione (19-25). Nel secondo spicchio di partita poi la reazione del Cisterna che è riuscita a vincere 25-14 rispondendo con una coralità di gioco notevole che ha trovato in Theo Faure il top-scorer del match con 19 punti complessivi. Nel terzo set il Cisterna ha confermato la sua determinazione chiudendo 25-21 grazie a una crescita importante di tutti i fondamentali (saranno 11 i muri punto a fine partita e 10 i punti diretti) che hanno legittimato il successo finale. Nel quarto set il Cisterna ha confermato quanto di buono fatto in precedenza archiviando la partita con il 25-19 che ha decretato il successo finale di una partita che ha visto un grande coinvolgimento del pubblico che ha voluto seguire la sfida infrasettimanale. Il giovane Finauri è stato votato Mvp giocando la seconda partita da titolare nel ruolo di libero.

In avvio di partita coach Falasca ha schierato Baranowicz in palleggio opposto a Faure, laterali Bayram e Ramon, al centro Rossi e Mazzone con Finauri libero, al debutto stagionale da titolare in casa dopo quello in trasferta a Modena. Poi nel corso del match c’è stato spazio anche per Czerwinski, Giani e Peric. I bianconeri si sono presentati in campo con Desmet, Plak, Guzzo, Porro, Truocchio, Zoppellari, Zenger (L).



Il Cisterna Volley cede il primo parziale (19-25) a Padova al termine di un set in cui la formazione avversaria è stata costantemente avanti fin dall’inizio (1-4, 8-8) ma lo strappo è arrivato dal 10-12 all’11-16 con Desmet e soci bravi a mettere sotto pressione la ricezione di Cisterna e capaci anche a concretizzare in attacco: sul 13-17 coach Falasca cambia la diagonale e mette dentro Giani e Czerwinski, per un attimo Cisterna è incisiva e sul 15-18 coach Cuttini deve interrompere il gioco con il time-out e al ritorno in campo è ancora Padova a spingere (16-22). Falasca rimanda in campo Baranowicz e Faure ma il set è indirizzato (19-23) e Guzzo lo chiude con l’ace arrivato grazie al nastro. Riguardo il primo parziale Padova ha chiuso con il 59% in attacco contro il 29% di Cisterna.

L’avvio del secondo parziale è vede Cisterna un po’ intimorita e Padova ne approfitta ma i pontini si scuotono e impattano sul 6-6 e, da questo momento, la partita svolta completamente e Cisterna ritrova lucidità al servizio e una incisività notevole a muro: in un baleno si arriva al 14-6 e Faure e soci danno l’impressione di aver ritrovato la lucidità delle migliori prestazioni della stagione regolare. Il finale di set è un trionfo per il Cisterna che piazza ben sette muri nel secondo parziale distribuiti tra Ramon, Rossi, Faure e Mazzone, così nel finale Cisterna aggredisce ancora Padova e chiude 25-14 in 24 minuti.

Equilibrio totale in avvio di terzo set con Cisterna sempre avanti e Padova sempre in partita che ricuce immediatamente (6-6, 8-8 e 10-10) con i pontini che però continuano a spingere dalla linea dei nove metri con la stessa intensità del parziale precedente ma con meno precisione. La partita resta in equilibrio 15-15 e 18-18) fino al 20-20 quando Cisterna si prende un piccolo margine di vantaggio che poi incrementa spinta da Faure che piazza a terra il 23-20 e poi chiude il parziale 25-21: il francese chiude con ben sette punti nel set.

Avanti 2-1 Cisterna deve concretizzare nel quarto spicchio di partita. L’avvio è molto importante con i padroni di casa che si staccano subito fino al 7-3 con Cisterna che continua a martellare con il servizio e mette in grande in difficoltà la ricezione veneta: Faure è scatenato (10-6) e i pontini continuano a crescere, così sul 13-6 Cuttini è costretto a ricorre al time-out per provare a ritrovare una certa tranquillità ma Cisterna è motivata a macinare punti (18-10) e Padova è in difficoltà e non riesce a esprimere il gioco che aveva mostrato a inizio partita. Il finale è stato una marcia trionfale per i padroni di casa che hanno confermato la grande vivacità con il 25-19 che ha chiuso il match.

I PROTAGONISTI-

Alessandro Finauri (Cisterna Volley)- «Come preannunciato ci aspettavamo una partita così perché conoscevamo bene i nostri avversari, siamo stati pronti e posso dire che con il servizio siamo stati bravi mentre con la ricezione un po’ altalenanti, nel primo set abbiamo iniziato male poi siamo riusciti a risistemare i nostri sistemi di gioco e questo lo dimostrano i parziali dei set. Siamo super carichi e vogliamo prenderci questi play-off, stiamo lavorando e lo stiamo facendo come a inizio stagione: c’è qualche infortunio che ci sta svantaggiando ma siamo tutti pronti e tutti a disposizione. La mia partita? Molto più tranquillo dopo l’esordio di Modena, oggi sono partito un po’ insicuro poi ho raggiunto la sicurezza anche grazie ai miei compagni».

Tommaso Guzzo (Padova Volley)- « Abbiamo approcciato bene il primo set, successivamente siamo un po’ calati sia in ricezione che in attacco. Cisterna ha iniziato a metterci sotto pressione in battuta, noi abbiamo iniziato a faticare e alla fine la vittoria è stata loro. Di buono resta comunque l’inizio del match. Sappiamo che per noi questo è un periodo complesso, in quanto abbiamo poco tempo per allenarci, e per una squadra giovane come la nostra è fondamentale il lavoro in palazzetto ».

IL TABELLINO-

CISTERNA VOLLEY – PALLAVOLO PADOVA 3-1 (19-25, 25-14, 25-21, 25-19) –

CISTERNA VOLLEY: Baranowicz 4, Ramon 9, Rossi 7, Faure 19, Bayram 10, Mazzone 8, Piccinelli (L), Finauri (L), Giani 0, Czerwinski 0, Peric 0. N.E. De Santis, Nedeljkovic. All. Falasca.

PALLAVOLO PADOVA: Zoppellari 1, Desmet 8, Plak 6, Guzzo 13, Porro 4, Truocchio 7, Beccaro (L), Gardini 10, Stefani 0, Falaschi 0, Zenger (L), Fusaro 1. N.E. Taniguchi, Crosato. All. Cuttini.

ARBITRI: Caretti, Canessa, Sumeraro.

Durata set: 26′, 24′, 31′, 27′; tot: 108′

MVP: Alessandro Finauri (Cisterna Volley)

Spettatori: 575

I RISULTATI-

Cisterna Volley-Pallavolo Padova 3-1 (19-25, 25-14, 25-21, 25-19);

Cucine Lube Civitanova-Rana Verona 0-3 (22-25, 23-25, 17-25);

Gas Sales Bluenergy Piacenza-Valsa Group Modena 3-1 (25-15, 20-25, 25-16, 25-23)

LA CLASSIFICA-

Gas Sales Bluenergy Piacenza 8, Rana Verona 7, Cisterna Volley 4, Pallavolo Padova 3, Cucine Lube Civitanova 3, Valsa Group Modena 2.

IL PROSSIMO TURNO- 14/04/2024 Ore: 18.00-

Rana Verona-Valsa Group Modena Si gioca il 13/04/2024 ore 20:30;

Pallavolo Padova-Gas Sales Bluenergy Piacenza Ore 17:00;

Cucine Lube Civitanova-Cisterna Volley