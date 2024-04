Perugia è la prima finalista scudetto, sbancata Milano

MILANO- Grande prestazione della Sir Susa Vim Perugia che viola in rimonta l’Allianz Cloud 1-3 (25-18, 24-26, 20-25, 18-25) in gara 4 delle semifinali Play Off e stacca il biglietto per l’atto conclusivo della Superlega. Con l’accesso in finale è ufficiale anche il ritorno in Champions League. Primo set difficile, poi i bianconeri salgono in cattedra trascinati dai colpi di Ben Tara, Semeniuk e Plotnytskyi e dalla regia di Giannelli. Mvp uno stratosferico Colaci. Finale al via giovedì 18 aprile con gara 1, l’avversario una tra Trento e Monza che domenica si giocano gara 5 Serie di finale al via giovedì 18 aprile con gara 1.

Tutte splendide notizie dunque da questo giovedì milanese per Perugia. Una serata magica per i ragazzi di Lorenzetti seppure non partita benissimo con Milano a fare la voce grossa nel primo set al servizio ed in attacco. Dal secondo parziale, come successo anche in gara 3, la reazione di Perugia che sale di giri con l’attacco dalle bande trovando dall’altra parte della rete il solito ottimo gioco della formazione di coach Piazza. I bianconeri annullano un set point, vincono il parziale in volata e lì il match cambia. Perugia prende sprint, Milano accusa il colpo. Terzo e quarto set restano equilibrati entrambi fino all’11 pari, poi Giannelli e compagni scappano via e non si voltano più fino all’errore conclusivo di Porro al servizio che spedisce Lorenzetti ed i suoi ragazzi a giocarsi il tricolore.

I numeri del match denotano equilibrio in quasi tutti i fondamentali. Tranne uno, quello che alla fine fa la differenza con l’attacco di Perugia a livelli incredibili (60% di squadra contro il 48% di Milano).

Quattro in doppia cifra per i Block Devils. Ben Tara chiude a 18 con il 62%, Semeniuk pure lui ne mette 18, Plotnytskyi fa 15 con percentuali assurde (71% sotto rete e 3 ace), Russo segna a tabellino 10 punti e risulta infallibile in primo tempo (89%). Flavio firma 8 punti, Giannelli è magico in cabina di regia con i cioccolatini che dispensa per i propri compagni. Ma stasera l’Mvp è tutto di Max Colaci perché in difesa le ha prese tutte, ma proprio tutte!

Ora si torna a Perugia, la festa durerà il tempo di una notte. Da domani si comincia a pensare alla finale scudetto!

Piazza parte con la diagonale maggiore Porro-Reggers, Kaziyski e Ishikawa laterali, al centro Vitelli e Loser e Catania libero. Lorenzetti che schiera Giannelli in cabina di regia, con Ben Tara opposto, laterali Plotnytskyi con Semeniuk, al centro Russo e Flavio, Colaci libero.

Subito tre per Milano con Porro al servizio (3-0). Kaziyski sulle mani del muro poi contrattacco di Reggers (7-2). Perugia sistema il sideout ma non riesce ad avvicinarsi (10-5). I bianconeri trovano un break point con Plotnytskyi (10-7). Fuori il primo tempo di Flavio poi Ishikawa in pipe (14-8). Altro errore dei bianconeri, stavolta con Semeniuk (15-8). Dentro Leon. Kaziyski chiude uno scambio lunghissimo poi si ripete con lo smash (19-11). Due ace di Plotnytskyi accorciano un po’ (22-17), ma il distacco è troppo largo e Milano chiude con il punto di Reggers (25-18).

Si riparte nel secondo con la situazione in parità (4-4). Semeniuk in parallela (6-6). Ace di Porro (8-6). Invasone del muro di casa (8-8). Contrattacco di Semeniuk poi ace di Ben Tara (8-10). Ishikawa pareggia con un ace (10-10). Smash di Flavio (11-13). Fuori Ben Tara poi Kaziyski (14-13). Fuori il martello bulgaro (14-15). Ishikawa riporta avanti i suoi (17-16). Ancora il giapponese (19-17). Ace di Semeniuk (20-20). Ace anche di Russo (21-22). Kaziyski pareggia con l’attacco (23-23) e sorpassa con l’ace (24-23). Plotnytskyi allunga ai vantaggi (24-24). Ace dell’ucraino (24-25). Ben Tara trova il contrattacco della parità (24-26).

Terzo set con Perugia avanti di due con Flavio (5-7). Distanze invariate dopo l’attacco di Plotnytskyi (8-10). L’ace di Reggers pareggia (10-10). Fuori l’attacco dell’opposto belga poi maniout di Ben Tara (11-14). Out Ishikawa e Reggers (11-16). Reggers si riscatta subito (13-16). Semeniuk in diagonale (15-19). Il muro a tre ferma Kaziyski (16-21). Ben Tara da posto quattro (18-23). Ancora il tunisino (18-24). L’errore di Vitelli al servizio manda le squadre al cambio di campo (20-25).

Parità nel quarto (3-3). Flavio in primo tempo (6-6). Semeniuk buca il muro avversario (8-8). Ace di Vitelli (10-8). Fuori Ishikawa (11-11). Ace di Giannelli (11-12). Tre maniout ed uno smash di Semeniuk (13-18). Il muro bianconero ferma Mergarejo poi smash di Russo (13-20). Muro di Russo (16-23). Plontytskyi porta Perugia al match point (17-24). Il servizio in rete di Porro certifica l’ingresso di Perugia in finale scudetto! (18-25).

I PROTAGONISTI-

Paolo Porro (Allianz Milano)- « Se avessimo vinto il secondo set andando sul 2-0, forse sarebbe stata un’altra partita, ma le sfide si vincono sul campo. Loro sono una grande squadra, hanno fatto una grande serie e hanno messo due grandi battute sul finale. Peccato perché ci tenevamo tanto ad andare avanti. Adesso dobbiamo guardare al terzo posto allo stesso modo. Ci teniamo tanto andare in Champions per la prima volta ».

Kamil Semeniuk (Sir Susa Vim Perugia)- « Andare in finale era il nostro obiettivo. Non è stata una strada facile, contro Milano sono state tutte partite difficili. Anche stasera abbiamo sofferto nel primo set, dobbiamo imparare ad iniziare meglio le partite, poi siamo cresciuti ed abbiamo penso giocato bene. Siamo felici di aver raggiunto la finale, cercheremo di prepararla bene e faremo di tutto ovviamente per provare a vincerla ».

IL TABELLINO-

ALLIANZ MILANO – SIR SUSA VIM PERUGIA 1-3 (25-18, 24-26, 20-25, 18-25)



ALLIANZ MILANO: Porro 3, Reggers 18, Vitelli 4, Loser 6, Kaziyski 13, Ishikawa 15, Catania (l.), Piano, Zonta, Mergarejo 1, Dirlic. N.e.: Innocenzi, Colombo (l,), Starace. All. Piazza,.



SIR SUSA VIM PERUGIA: Giannelli 3, Ben Tara 18, Flavio 8, Russo 10, Plotnytskyi 15, Semeniuk 18, Colaci (l.), Leon 1, Solè. N.e.: Herrera, Held, Ropret, Toscani (l.), Candellaro. All. Lorenzetti



ARBITRI: Goitre, Boris

Durata set: 29′, 33′, 31′, 31′; tot: 124′.

MVP: Massimo Colaci (Sir Susa Vim Perugia)

Spettatori: 5.405