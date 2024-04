Starting Six: Perugia in Finale, Trento e Monza alla bella

ROMA- In Starting Six le incredibili emozioni di Gara 4 delle semifinali Play Off. Monza firma un’altra grande impresa infliggendo a Trento il secondo ko di fila. Davanti al pubblico dell’ OpiquadArena la sorprendente squadra di Eccheli si impone 3-1 trascinata da Marr e pareggia i conti con I Campioni d’Italia. La sfida si deciderà domenica in Gara 5 quando le due contendenti non avranno alternative alla vittoria. Match Play accende i riflettori sull’altra sfida che ha visto il successo di Perugia in casa di un Allianz Milano che stavolta si è dovuta arrendere davanti al maggior tasso tecnico dei Block Devils. La partita si era messa bene per la squadra di Piazza, capace di vincere il primo set, ma poi Giannelli e compagni hanno cominciato a macinare gioco e a marcare in attacco in maniera travolgente, concludendo con il 60% di positività, sostenuti a dovere da un Colaci impenetrabile in difesa. Gli umbri hanno spento, dal secondo parziale in poi, le resistenze dei padroni di casa che hanno lottato fino alla fine uscendo comunque fra gli applausi del pubblico milanese. Social Club ancora una volta ci offre le immagini più spettacolari dei Play Off, fra attacchi, muri e difese c’è davvero da spellarsi le mani.