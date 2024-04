Play Off 5° posto: Verona supera Modena in tre set

VERONA- La Rana Verona, con il cipiglio della grande, si prende di forza i tre punti battendo per 3-0 (25-15, 25-18, 25-22) la Valsa Modena nella 4a giornata dei Play Off 5° Posto e si prendono per stasera il primo posto della classifica.

Partenza al fulmicotone per la squadra di Coach Stoytchev, che sfrutta l’onda positiva lasciata dal successo di Civitanova e impone subito il proprio gioco. Trascinati da Amin e Keita, gli scaligeri staccano gli avversari e con un tocco proprio dell’iraniano sbloccano la contesa. Seconda frazione che rispecchia quanto visto in precedenza, con Spirito e compagni padroni di campo in ogni momento, eludendo i tentativi avversari. Nel terzo parziale, Modena risorge soprattutto con i colpi di Davyskiba e la sfida si fa equilibrata. Verona, però, mantiene i nervi saldi, rimette la faccia avanti e con la pipe di Keita mette il sigillo sulla sfida. Il maliano è stato premiato proprio come MVP del confronto grazie ai 19 punti realizzati, con 2 ace e un muro. Tra gli ospiti il best scorer è stato l’ex di turno Sapozhkov con 13 palloni messi a terra.

I PROTAGONISTI-

Radostin Stoytchev (Allenatore Rana Verona)- « Un risultato molto importante che serviva anche in ottica Semifinale. In attacco siamo andati bene, soprattutto nelle situazioni di palla-alta, con percentuali alte anche in contrattacco e cambio-palla. Abbiamo impedito a loro di entrare in serie e questo ci ha permesso di staccarli fin da subito. Nonostante un calo nel terzo, abbiamo tenuto sotto controllo la partita e con maturità e lucidità l’abbiamo chiusa. Grazie a tutti e al pubblico di questa sera ».

Filippo Federici (Valsa Group Modena)- « Stasera ci è mancata l’energia, abbiamo sbagliato l’approccio soprattutto nei primi due set. Adesso cerchiamo di ricaricare subito le pile e dare il tutto per tutto nella sfida di mercoledì’ con Padova per provare a centrare l’accesso alle Semifinali ».

IL TABELLINO-

RANA VERONA – VALSA GROUP MODENA 3-0 (25-15, 25-18, 25-22)-

RANA VERONA: Spirito 3, Dzavoronok 7, Grozdanov 3, Esmaeilnezhad 16, Keita 19, Cortesia 3, Zingel 0, D’Amico (L), Bonisoli (L), Sani 0, Mozic 0. N.E. Jovovic, Mosca, Zanotti. All. Stoytchev.

VALSA GROUP MODENA: Boninfante 1, Davyskiba 12, Stankovic 1, Sapozhkov 13, Rinaldi 4, Sanguinetti 3, Gollini (L), Juantorena 0, Brehme 6, Federici (L). N.E. Mossa De Rezende, Pinali G., Pinali R., Sighinolfi. All. Giuliani.

ARBITRI: Cavalieri, Santoro.

Durata set: 23′, 27′, 31′; tot: 81′

MVP: Noumory Keita (Rana Verona)

Spettatori: 2540

LA CLASSIFICA-

Rana Verona 10, Gas Sales Bluenergy Piacenza 8, Cisterna Volley 4, Pallavolo Padova 3, Cucine Lube Civitanova 3, Valsa Group Modena 2.

1 incontro in più: Rana Verona, Valsa Group Modena.