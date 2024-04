Starting Six: Monza è in finale, ribaltata Trento

ROMA-Starting Six di questo martedì non può che accendere le luci sulla grande impresa, la terza in una settimana, di Monza che ha completato la rimonta vincendo per la seconda volta, ancora al tie break, a Trento conquistando, per la prima volta nella sua storia, la finale scudetto estromettendo i Campioni d’Italia e dominatori della Regular Season dell’Itas. La qualificazione alla sfida decisiva per il titolo acquisisce ancor maggior valore visto che la Serie era iniziata con due vittorie di Michieletto e compagni che i brianzoli hanno brillantemente annullato vincendo le tre sfide successive rivelandosi come vera e propria bestia nera dei trentini che avevano già battuto nella semifinale di Coppa Italia. Il giapponese Takahashi, MVP del match, è stato il mattatore della serata.