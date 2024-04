Play Off 5° posto: si decidono le semifinaliste

ROMA- Si conclude il mini girone dei Play Off 5° posto che manda in scena la 5a giornata determinante per la qualificazione alle semifinali e le posizioni delle prime quattro.

Domani, mercoledì 17 aprile (ore 20.30) sono in programma le tre sfide.

La Valsa Group Modena, ultima in classifica a 2 punti, ospita la Pallavolo Padova, quinta a quota 3. Entrambe le formazioni cercano un colpo di coda per acciuffare le Semifinali in extremis con l’aiuto di risultati favorevoli dagli altri campi.

La capolista Gas Sales Bluenergy Piacenza, imbattuta e con un tesoretto di 11 punti in cascina, vuole consolidare il primato in casa con una prova di forza contro la Cucine Lube Civitanova, che domenica è tornata al successo portandosi in terza posizione (6 punti) e non vuole più perdere quota.

A insidiare la leadership degli emiliani c’è solo la Rana Verona, attualmente sul secondo gradino del podio a 10 punti, impegnata tra le mura amiche contro Cisterna Volley, che sogna di spodestare la Lube in terza posizione, ma che deve almeno difendere una quarta piazza che vale le Semifinali. La vincitrice della competizione staccherà un pass europeo per la Challenge Cup 2025.

LE TRE SFIDE-

VALSA GROUP MODENA- PALLAVOLO PADOVA-

Una vittoria al tie break in quattro partite è un bilancio magro per una squadra blasonata come la Valsa Group Modena, così come l’ultimo posto a 2 punti nel Girone fa molto effetto. Gli emiliani hanno un’ultima chance di riscatto per raggiungere il quarto posto, al PalaPanini contro la Pallavolo Padova, che è quinta a 3 punti e potrebbe ancora classificarsi terza. I padroni di casa chiuderebbero quarti in caso di vittoria da tre punti e simultanea sconfitta di Cisterna a Verona con qualsiasi risultato, ma anche con una vittoria da 2 punti e una sconfitta di Cisterna per 3-0 o 3-1. Gli ospiti chiuderebbero terzi in caso di vittoria da 3 punti e sconfitta di Civitanova a Piacenza per 3-0 o 3-1, mentre strapperebbero il quarto posto a Cisterna con una vittoria e un risultato diverso dal 3-0 o 3-1 dei pontini a Verona, ma anche con una sconfitta al tie-break in caso di stop per 3-0 o 3-1 del team laziale.

PRECEDENTI: 108 (87 successi Valsa Group Modena, 21 successi Pallavolo Padova)



EX: Andrea Truocchio a Modena nel 2018/19, 2019/20

Filippo Federici (Valsa Group Modena)- « Quella con Padova è l'ultima gara che può darci la possibilità di andare in semifinale di questi Play Off 5° Posto. La affrontiamo con la massima concentrazione, lo dobbiamo a noi stessi, alla società e al nostro pubblico ».



Jacopo Cuttini (Allenatore Pallavolo Padova)- « Nell’ambito dei Play Off 5° Posto, questo girone rappresenta un’opportunità per sperimentare assetti particolari, facendo giocare chi ha avuto meno occasioni durante l’anno e per far loro acquisire esperienza in situazioni diverse dalle solite. Quest’ultima partita potrebbe essere l’ultima ufficiale di una stagione lunga e impegnativa, che può essere suddivisa in due parti: una prima fase cruciale in cui abbiamo dovuto raggiungere i nostri obiettivi e una seconda fase un po’ meno stressante, durante la quale ci siamo concentrati sulla sperimentazione di nuove situazioni tecniche. La gara di domani assume, inoltre, un significato particolare, poiché potrebbe concludere definitivamente la nostra stagione ».

GAS SALES BLUENERGY PIACENZA - CUCINE LUBE CIVITANOVA

Già ammessa alle Semifinali, la capolista Gas Sales Bluenergy Piacenza vanta 11 punti con quattro vittorie e pensa a blindare il primato. Al PalaBancaSport si presenta la rediviva Cucine Lube Civitanova, tornata al successo dopo due passaggi a vuoto intervallati dalle dimissioni di Chicco Blengini. I marchigiani sono terzi a quota 6. Ai padroni di casa, già certi di giocare sul proprio campo la Semifinale, bastano 2 punti per chiudere il discorso primo posto. In caso di sconfitta, la Gas Sales manterrebbe la leadership solo con la mancata vittoria di Verona in casa con Cisterna. Gli ospiti non possono più ambire ai primi due posti, mentre per la certezza della terza piazza basta un punto. Con uno stop per 3-0 o 3-1 la Lube aprirebbe il fianco al sorpasso di Cisterna in caso di 2 o 3 punti dei pontini a Verona, e di Padova in caso di 3 punti a Modena. I biancorossi avanzerebbero da quarti in caso di sorpasso a opera di una sola squadra.



PRECEDENTI: 11 (9 successi Cucine Lube Civitanova, 2 successi Gas Sales Bluenergy Piacenza)



EX: Yoandy Leal a Lube nel 2018/19, 2019/20, 2020/21; Ricardo Lucarelli Santos De Souza a Lube nel 2021/22; Fabio Ricci a Lube nel 2012/13; Robertlandy Simon a Lube nel 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22; Adis Lagumdzija a Piacenza nel 2021/22

Robertlandy Simon (Gas Sales Bluenergy Piacenza)- « Il nostro obiettivo è arrivare a giocare in Europa nella prossima stagione e stiamo lavorando tanto in palestra per raggiungerlo. È logico che nessuno di noi avrebbe voluto disputare questi Play Off ma è andata è così e adesso che ci siamo abbiamo il dovere di provare ad arrivare fino in fondo. Stiamo mantenendo alta la professionalità e dobbiamo puntare all’obiettivo che abbiamo in testa. Fino ad ora siamo stati umili accettando quello che ci è successo nei Quarti di Finale Play Off Scudetto, vogliamo chiudere questo girone al primo posto per potere giocare anche l’eventuale finale in casa, tutti ci mettiamo il cento per cento in palestra, anche chi sa già che il prossimo anno non sarà qui ».



Enrico Diamantini (Cucine Lube Civitanova)- « Piacenza vorrà mantenere l’imbattibilità nel Girone per garantirsi il primo posto, quindi mi aspetto una sfida dura contro avversari sul pezzo. Anche noi scenderemo in campo con tanta determinazione per dare continuità al successo di domenica e cercare di blindare il passaggio del turno. Da ambo le parti ci sarà molta voglia di battagliare. Il gruppo Lube è pronto a qualsiasi scelta di Romano Giannini. Nell’ultima gara abbiamo giocato con i centrali italiani e gli schiacciatori stranieri. Chi tra noi verrà chiamato in causa per disputare interi set o anche solo una manciata di punti darà comunque il massimo contro rivali di valore ».

RANA VERONA-CISTERNA VOLLEY-

Seconda a 10 punti e già ammessa alla Semifinale con fattore campo favorevole, la Rana Verona ha subito una sola sconfitta, il tie-break perso sul campo della Gas Sales, e può ancora provare il sorpasso in vetta, visto che la capolista Piacenza dista 1 punto. Al Pala AIM Agsm arriva il Cisterna Volley, che deve ricomporre i pezzi dopo la prova senza mordente con stop in 70 minuti a Civitanova. Gli scaligeri vincerebbero il Girone con una vittoria in casa e la sconfitta di Piacenza con Civitanova, mentre resterebbero secondi negli altri casi. Il team laziale è fermo a 4 punti e può ancora superare la Lube al terzo posto, ma ha bisogno di una vittoria da tre e una concomitante sconfitta dei cucinieri. In alternativa di una vittoria da 2 e uno stop dei marchigiani per 3-0 o 3-1. Per non ritrovarsi fuori dalle Semifinali, il gruppo di Guillermo Falasca deve fare punti perché Modena (2 punti) e Padova (3 punti) si incrociano tra loro e almeno una delle due muoverà la classifica.

PRECEDENTI: 2 (2 successi Rana Verona)



EX: Michele Baranowicz a Verona nel 2015/16, 2016/17

Radostin Stoytchev (Rana Verona)- « Cisterna ha un palleggiatore con tanta esperienza nel campionato italiano che sa gestire tutti gli attaccanti. Hanno una percentuale d’attacco simile alla nostra e tre battitori molto forti, che riescono a fare parecchi danni in ricezione. Come sempre per noi rappresenta una gara contro importante: dobbiamo restare concentrati dall’inizio alla fine per cercare di vincerla in chiave classifica, ma anche per la costruzione del nostro gioco in vista della semifinale ».



Guillermo Falasca (Allenatore Cisterna Volley)- « Dopo una brutta sconfitta a Civitanova Marche proveremo a competere al massimo nella trasferta di Verona, una sfida in cui dovremo prima di tutto puntare a giocare una buona pallavolo poi si vedrà. Sicuramente è una partita che ci mette di fronte una squadra di livello alto e il nostro obiettivo è quello di concludere al meglio la stagione ».

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 5ª GIORNATA PLAY OFF 5° POSTO-



Mercoledì 17 aprile 2024, ore 20.30



Valsa Group Modena - Pallavolo Padova Arbitri: Brancati, Prati



Mercoledì 17 aprile 2024, ore 20.30



Gas Sales Bluenergy Piacenza - Cucine Lube Civitanova Arbitri: Saltalippi, Salvati



Mercoledì 17 aprile 2024, ore 20.30

Rana Verona - Cisterna Volley Arbitri: Papadopol, Rossi

LA CLASSIFICA-

Gas Sales Bluenergy Piacenza 11, Rana Verona 10, Cucine Lube Civitanova 6, Cisterna Volley 4, Pallavolo Padova 3, Valsa Group Modena 2.