Starting Six: Perugia fa esultare il Pala Barton

ROMA- In Starting Six del venerdì il focus è integralmente su Gara 1 della Finale scudetto nella quale, in un Pala Barton sold out e ribollente di tifo, Perugia ha conquistato il primo punto nella Serie domando le resistenze di Monza che comunque anche giovedì sera ha dimostrato di non essere arrivata per caso all'atto conclusivo della stagione e di avere ben diritto di lottare per il tricolore dopo aver eliminato nell'ordine Civitanova e Trento.