Pallavolo Maschile: Gara 2 Milano-Trento, prosegue la sfida per la Champions

MILANO- Allianz Milano e Itas Trentino proseguono la sfida per il terzo posto che vale la qualificazione alla prossima Champions League. Dopo il successo in Gara 1 dei Campioni d'Italia le due deluse dalle semifinali scudetto si ritroveranno di fronte domani alle 20.30 all'Allianz Cloud. Gli uomini di Soli cercano ovviamente conferme per allungare nella serie mentre quelli di Piazza sono a caccia della rivincita per rimettere tutto in discussione.

Alla vigilia del primo match, l’infermeria dei dolomitici, che tra meno di dieci giorni riavranno a disposizione Riccardo Sbertoli, si è arricchita di una nuova stazione con l’indisponibilità di Daniele Lavia. In partita i campioni d’Italia uscenti si sono rimboccati le maniche riuscendo a mettere una pezza sul temporaneo vantaggio per 2-1 degli ambrosiani, più performanti al servizio per quasi 90 minuti e trainati dai punti di Ferre Reggers (24), seguito da Yuki Ishikawa (20). A dare benzina in attacco all’Itas è stato Kamil Rychlicki con i suoi 21 punti, supportato da Giulio Magalini (19) e Alessandro Michieletto (17), ma un ruolo decisivo lo ha avuto il muro (16 vincenti). Un fattore negli ultimi due parziali. La battaglia sportiva prosegue con un team che vuole restare agganciato alla serie e con la finalista di Champions League che, prima di giocarsi la coppa con lo Jastrzebski Wegiel, vuole garantirsi l’accesso all’edizione 2025 del massimo trofeo continentale.

Si riaccendono le luci del grande volley all’Allianz Cloud per gara 2 di Play Off 3° Posto SuperLega Credem Banca e tutto il popolo milanese spinge affinché questa non sia la partita di saluto all’ex Palalido della stagione. Allianz Milano deve infatti ribaltare il match di mercoledì scorso perso 3-2 contro i campioni d’Italia di Trento per allungare la serie e sperare di ottenere il primo storico pass per la Champions League della sua storia. Dall’altra parte per la squadra di Fabio Soli, che aveva dominato la stagione regolare la qualificazione nella Coppa più importante d’Europa coronerebbe un campionato condizionato dalla sfortuna in coda, a causa dell’infortunio del palleggiatore azzurro Riccardo Sbertoli e ora di Daniele Lavia. Anche Milano non potrà disporre del grande ex del match Matey Kaziyski, ma lo spettacolo visto in gara 1 è assicurato anche per questa sfida. Si gioca alle 20.30 di domani, sabato 20 aprile. I precedenti sono 25, 22 successi per Trento e 2 per Milano, gli ex oltre a Sbertoli e KK, sono Jan Kozamernik e, sulla panchina di Milano, Nicola Daldello 2° allenatore che ha palleggiato per due campionati per l’Itas Trentino. Lo chiamano il derby delle assicurazioni per gli sponsor sulle maglie, ma di certo sarà ancora una partita di volley stellare nel tempio di questo sport.



PRECEDENTI: 25 (3 successi Allianz Milano , 22 successi Itas Trentino)

EX: Matey Kaziyski a Trento nel 2007/08, 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2014/15, 2015/16, 2021/22, 2022/23; Jan Kozamernik a Milano nel 2018/19, 2019/20, 2020/21; Riccardo Sbertoli a Milano nel 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21

Damiano Catania (Allianz Milano )- « In Gara 1 ci siamo comunque divertiti, c’è stato grande equilibrio e spettacolo. Contiamo quantomeno di rinnovare la prestazione all’Allianz Cloud che per noi è un luogo magico. Vogliamo ottenere il pass per la Champions. Io non l’ho mai giocata e sarebbe davvero il mio sogno disputarla il prossimo anno con Allianz Milano. Speriamo che il pubblico ci dia quella spinta che a Trento sarebbe servita per ribaltare il risultato ».

Giulio Magalini (Itas Trentino)- « Era importante vincere Gara 1 per iniziare col piede giusto questa serie che sappiamo sarà lunga e difficile. Il successo di mercoledì però ci consente di andare a Milano sabato con maggiore convinzione nei nostri mezzi e con la voglia di ottenere subito il bis per indirizzare ulteriormente il confronto. Ci proveremo fino in fondo, perché sappiamo di avere i mezzi per farlo ».

Sabato 20 aprile 2024, ore 20.30

Allianz Milano - Itas Trentino Curto, Cesare (Serie 0-1)