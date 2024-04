Starting Six: per Monza rimonta e pareggia con Perugia

ROMA- Nella puntata di questo martedì di Starting Six Eleonora D’Alessandro e Pasquale Di Santillo ci offrono immagini e riflessioni su Gara 2 della finale Play Off scudetto con Monza capace di un’altra grande impresa superando in rimonta al tie break Perugia che, pur giocando una pallavolo di altissimo livello, non ha ripetuto in pieno Gara 1. Il solito carattere, e la capacità di non mollare mai degli uomini di Eccheli, hanno inciso in maniera determinante sul risultato finale. La serie torna dunque in parità e c’è da giurare che i brianzoli, autentica sorpresa di questi Play Off, vorranno riservare alla squadra del presidente Sirci la stessa sorte già toccata a Civitanova e Trento. Naturalmente Giannelli e soci vorranno invece sfruttare al massimo i vantaggi dettati dal miglior piazzamento in campionato. Overthestat ci riporta in campo e racconta, con i numeri, quanto è avvenuto nei cinque spettacolari set andati in scena all’Opiquad Arena. Monza migliore in battuta con 7 ace e 17 errori mentre Perugia ha commesso 21 errori dai nove metri realizzando solo 4 ace. In attacco il rendimento delle due squadre è stato pressochè identico (52% per i Block Devils 51% per Galassi e soci). 9 i muri vincenti per i padroni di casa contro gli 8 degli umbri. Match&Play ci racconta della sfida per il 3° posto che assegnerà il pass per la Champions League 2024/2025. A contendersi l’Europa Milano e Trento, le due deluse delle semifinali scudetto. Dopo il successo al tie break dei Campioni d’Italia in Gara 1, Milano, davanti al pubblico dell’Allianz ha trovato la forza per pareggiare i conti, riuscendo ad imporsi in Gara 2 al tie break, dopo aver annullato ben sei palle match alla formazione di Fabio Soli che torna certamente a casa con più di un rimpianto.