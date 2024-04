Play Off 3° posto: Milano all'Allianz può festeggiare l'ingresso in Champions

MILANO - Ad un passo dalla storia. L'Allianz Milano che in Gara 3 della Finale Play Off per il terzo posto ha espugnato l'ilT quotidiano Arena portandosi in vantaggio per 2-1 nella serie con l'Itas Trento, domani alle 20.30 con una vittoria staccherebbe, per la prima volta, il pass per la prossima Champions League relegando i Campioni d'Italia uscenti in Cev Cup.

Dopo le tre sconfitte nella Finale dello scorso anno contro Piacenza, l’Allianz ora sta disputando da protagonista la corsa al terzo posto. Nonostante le difficoltà nella ricezione, gli uomini di Roberto Piazza in Gara 3 hanno registrato percentuali più alte nei muri vincenti e in attacco, distinguendosi al servizio con Paolo Porro (4 ace personali), capace anche di mandare in doppia cifra il solito Yuki Ishikawa (18 punti), Osniel Mergarejo (14), Ferre Reggers (11) e Agustin Loser (10 con 5 muri). Sul fronte opposto, il team di Fabio Soli, ancora privo di Daniele Lavia, ha trovato in Giulio Magalini e Kamil Rychlicki (10 punti a testa) i due attaccanti più pericolosi e in Jan Kozamernik una certezza a muro (4 i vincenti), mentre Alessandro Michieletto, MVP delle Semifinali Play Off, non è riuscito a esprimersi ai suoi livelli nell’arco del match e ora vuole rifarsi con una grande prestazione esterna.

PRECEDENTI: 27 (5 successi Allianz Milano , 22 successi Itas Trentino)



EX: Matey Kaziyski a Trento nel 2007/08, 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2014/15, 2015/16, 2021/22, 2022/23; Jan Kozamernik a Milano nel 2018/19, 2019/20, 2020/21; Riccardo Sbertoli a Milano nel 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21.

Paolo Porro (Allianz Milano)- « Arriviamo convinti a questa partita perché vogliamo andare in Champions, si tratta di un obiettivo che ormai abbiamo dichiarato. Servirà un po’ tutto per vincere, una prestazione importante, perché stiamo giocando contro uno squadrone, che è in finale proprio di Champions. Dovremo essere uniti fino alla fine comunque si presenti il gioco ».



Marko Podrascanin (Itas Trentino)- « Fra una partita e l'altra c'è stato poco tempo ma dobbiamo reagire alla sconfitta casalinga in tre set in Gara 3 e provare a riportare la serie a Trento grazie ad una vittoria in Gara 4. La qualificazione alla Champions League è un obiettivo troppo grande per smettere di inseguirla; possiamo ancora farcela, dobbiamo solo cancellare i ricordi negativi dell'ultimo periodo ».

GARA 4 PLAY OFF 3° E 4° POSTO-



Sabato 27 aprile 2024, ore 20.30



Allianz Milano – Itas Trentino Arbitri: Zanussi, Lot