Starting Six: Perugia di slancio contro Monza

ROMA- Le emozioni della sfida tra Perugia e Monza nella puntata odierna di Starting Six. Gara 3 ha riportato i Block Devils in vantaggio nella serie. Gli uomini di Lorenzetti hanno disputato una partita al massimo delle loro potenzialità letteralmente dominando i primi due set ma il cuore e l’orgoglio del Monza hanno riaperto la contesa nel terzo set, un successo parziale che però non ha scalfito le certezze degli umbri che, trascinati dalla ‘torcida’ del Pala Barton, hanno saputo nel quarto parziale trovare le risorse per riprendere in mano il match chiudendo in match in tutta sicurezza. Domenica a Monza, forse, l’ultimo atto della storia di questo campionato con il primo match ball a disposizione degli uomini di Lorenzetti.