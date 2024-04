Pallavolo Maschile: Perugia conquista il secondo scudetto della sua storia

Poker per i Block Devils, che dopo essersi aggiudicati Del Monte® Supercoppa e Mondiale per Club, a gennaio hanno portato a casa anche la Del Monte® Coppa Italia SuperLega, con lo Scudetto odierno che completa così una stagione da favola per gli umbri.

Dopo aver vinto Gara 1 tra le mura amiche in quattro set, la formazione allenata da Angelo Lorenzetti ha concesso Gara 2 all’Opiquad Arena solamente al tie-break, tornando però avanti nella serie spinti dal calore del PalaBarton in Gara 3, vincendo 3-1. Gara 4, quella decisiva, ha dapprima visto la formazione umbra perdere il primo set (25-19), mentre il secondo e il terzo hanno segnato il sorpasso dei Block Devils ai danni della squadra di casa. Ma è nel quarto e ultimo set che si è concretizzata la vittoria di Leon e compagni, con il punto decisivo firmato da Semeniuk .

Per la quindicesima volta (la quarta consecutiva) la squadra seconda classificata in Regular Season ha vinto lo Scudetto. Diciassette volte sono stati Campioni d’Italia i primi classificati a termine Regular Season, otto volte i terzi, una volta ciascuno i quarti e i quinti.

Per Angelo Lorenzetti si tratta del quinto Scudetto vinto, il secondo di fila dopo quello conquistato con Trento nella scorsa stagione. Non solo: l’allenatore di Perugia diventa così il primo tecnico della storia della SuperLega a vincere lo Scudetto in quattro città diverse: Modena, Piacenza, Trento lo scorso anno e, per l’appunto, Perugia in questa stagione. Tra gli atleti raggiunge il suo quinto titolo Colaci, Giannelli mette in bacheca il terzo titolo, mentre per Solé e Candellaro si tratta del secondo. Prima volta da “Campioni d’Italia” per il capitano Leon e tutti gli altri atleti.

I PROTAGONISTI-

Thomas Beretta (MINT Vero Volley Monza)- « Non c’è nulla da dire: ogni volta che si perde una finale ovviamente fa male, però, fra qualche giorno quando ci guarderemo indietro credo che tutti noi, analizzeremo che abbiamo fatto un campionato incredibile. Siamo un gruppo pazzesco, dove nessuno ha mai mollato nulla. Abbiamo avuto le nostre difficoltà, ma ci siamo risollevati affrontando i Playoff lottando. Speravamo in Gara-5 per potercela giocare fino alla fine, però, complimenti alla Sir. Abbiamo dato l’anima e per questo un grazie a tutti ».

Simone Giannelli (Sir Susa Vim Perugia)- « Senza i miei compagni non ci sarebbe stato nulla di tutto questo, sono stati speciali tutto l’anno. L’anno scorso dopo aver perso ai quarti avevo detto che dovevamo migliorare tutti e quest’anno lo abbiamo fatto, la società, noi giocatori ed i tifosi che ci hanno sempre sostenuto. Questo scudetto è del collettivo, è di Perugia ».

Il tabellino-

MINT VERO VOLLEY MONZA – SIR SUSA VIM PERUGIA 1-3 (25-19, 23-25, 25-27, 20-25)

MINT VERO VOLLEY MONZA: Kreling 1, Takahashi 14, Di Martino 5, Loeppky 15, Maar 20, Galassi 12, Morazzini (L), Visic 0, Mujanovic 0, Gaggini (L), Szwarc 2. N.E. Comparoni, Beretta. All. Eccheli.

SIR SUSA VIM PERUGIA: Giannelli 8, Plotnytskyi 9, Resende Gualberto 8, Ben Tara 4, Semeniuk 6, Russo 7, Toscani (L), Held 0, Herrera Jaime 7, Leon Venero 25, Colaci (L), Ropret 0. N.E. Candellaro, Solé. All. Lorenzetti.

ARBITRI: Puecher, Cappello.

Durata set: 33′, 34′, 38′, 32′; tot: 137′.

MVP delle finali: Simone Giannelli (Sir Susa Vim Perugia)

Spettatori: 3.983

L’Albo d’oro aggiornato al 78° Scudetto-

1946 Robur Ravenna

1947 Robur Ravenna

1948 Robur Ravenna

1949 Robur Ravenna

1950 Ferrovieri Parma

1951 Ferrovieri Parma

1952 Robur Ravenna

1953 Minelli Modena

1954 Minelli Modena

1955 Minelli Modena

1956 Crocetta Modena

1957 Avia Pervia Modena

1958 Ciam Villa D’Oro Modena

1959 Avia Pervia Modena

1960 Avia Pervia Modena

1961 Ciam Villa D’Oro Modena

1962 Interauto Avia Pervia Modena

1962/63 Avia Pervia Modena

1963/64 Ruini Firenze

1964/65 Ruini Firenze

1965/66 Virtus Bologna

1966/67 Virtus Bologna

1967/68 Ruini Firenze

1968/69 Pallavolo Parma

1969/70 Panini Modena

1970/71 Ruini Firenze

1971/72 Panini Modena

1972/73 Ruini Firenze

1973/74 Panini Modena

1974/75 Ariccia

1975/76 Panini Modena

1976/77 Federlazio Roma

1977/78 Paoletti Catania

1978/79 Klippan Torino

1979/80 Klippan Torino

1980/81 Robe di Kappa Torino

1981/82 Santal Parma

1982/83 Santal Parma

1983/84 Kappa Torino

1984/85 Mapier Bologna

1985/86 Panini Modena

1986/87 Panini Modena

1987/88 Panini Modena

1988/89 Panini Modena

1989/90 Maxicono Parma

1990/91 Il Messaggero Ravenna

1991/92 Maxicono Parma

1992/93 Maxicono Parma

1993/94 Sisley Treviso

1994/95 Daytona Las Modena

1995/96 Sisley Treviso

1996/97 Las Daytona Modena

1997/98 Sisley Treviso

1998/99 Sisley Treviso

1999/00 Piaggio Roma

2000/01 Sisley Treviso

2001/02 Daytona Modena

2002/03 Sisley Treviso

2003/04 Sisley Treviso

2004/05 Sisley Treviso

2005/06 Lube Banca Marche Macerata

2006/07 Sisley Treviso

2007/08 Itas Diatec Trentino

2008/09 Copra Nordmeccanica Piacenza

2009/10 Bre Banca Lannutti Cuneo

2010/11 Itas Diatec Trentino

2011/12 Lube Banca Marche Macerata

2012/13 Itas Diatec Trentino

2013/14 Cucine Lube Banca Marche Macerata

2014/15 Energy T.I. Diatec Trentino

2015/16 DHL Modena

2016/17 Cucine Lube Civitanova

2017/18 Sir Safety Conad Perugia

2018/19 Cucine Lube Civitanova

2019/20 NON ASSEGNATO

2020/21 Cucine Lube Civitanova

2021/22 Cucine Lube Civitanova

2022/23 Itas Trentino

2023/24 Sir Susa Vim Perugia