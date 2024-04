Volley Mercato: Modena ingaggia l'austriaco Paul Buchegger

MODENA- Modena Volley ha riportato in gialloblu l'austriaco Paul Buchegger che già vestì la maglia gialloblu nella stagione 2020/2021. L'opposto austriaco nelle file della formazione emiliana si riprese dopo un lungo infortunio prima di proseguire la carriera nel campionato turco con lo Spor Toto Spor Kulubu, poi tornando in Italia prima con Vibo Valentia e nella stagione appena conclusa, con la maglia di Catania. Primo giocatore della Superlega 2023/2024 per numero totale di attacchi vincenti, Buchegger torna in gialloblù per conquistarsi un ruolo da protagonista nella nuova Modena Volley.