Starting Six: Perugia è tricolore

ROMA- La puntata di questo martedì di Starting Six dedicata alla Superlega non può che raccontare l’epilogo del campionato che ha fatto registrare il trionfo di Perugia, al secondo scudetto della sua storia che è arrivato a sei anni di distanza dal precedente e dopo ben tre finali perse. Quinto titolo per il tecnico Lorenzetti al comando di ben quattro squadre diverse. I Block Devils hanno così completato un en plein straordinario in una stagione che li ha visti trionfare anche nel Mondiale per Club, in Supercoppa italiana e Coppa Italia. Un successo che ha avuto il suo suggello in Gara 4 a Monza, contro un’irriducibile MINT che però alla fine ha dovuto arrendersi al cospetto di uno straordinario Giannelli e dei suoi compagni ma non prima di aver vinto il primo set, trascinata dallo straordinario pubblico dell’Opiquad Arena. Determinante l’ingresso in campo di Leon che ha salutato il club del presidente Sirci con una prestazione monstre, sfoderando tutto il suo grande repertorio, in attacco, a muro e al servizio.