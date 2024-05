Superlega: Cisterna allunga di un anno il contratto di Jordi Ramon

CISTERNA DI LATINA (LATINA) – Jordi Ramon , il bomber spagnolo che ha fatto molto bene nel primo anno in Superlega, prolunga di un anno il suo contratto che lo legherà anche nella prossima stagione a Cisterna. La società pontina ed il tecnico Falasca non hanno voluto privarsi del 24enne maiorchino che nel corso del campionato ha messo vinto la classifica degli aces con 39 servizi vincenti messi a segno nella stagione regolare, dopo di lui Davyskiba (Modena) e Semeniuk (Perugia) entrambi con 33 punti diretti, e occupato la sedicesima posizione nella graduatoria dei bomber con 255 punti nella regular season, al secondo posto nella squadra alle spalle solo dell’opposto Theo Faure che ha vinto la classifica assoluta.

Jordi Ramon conosce molto bene coach Guillermo Falasca perché lo aveva già allenato nella stagione precedente, prima dell’arrivo a Cisterna, quando indossava la maglia del Narbonne. Il martello iberico è anche un elemento chiave della nazionale spagnola, con cui ha preso parte a diverse competizioni internazionali come i recenti Campionati Europei.

Le parole di Jordi Ramon-

«Sono voluto restare perché mi trovo troppo bene qui e sono convinto che sono migliorato molto alla mia prima stagione nel campionato italiano ma penso che è possibile fare ancora meglio in una società che sta facendo un grande lavoro per noi. Mi piace molto la città, si vive bene qui e sono belle anche le zone che abbiamo intorno a livello di stile di vita mi trovo molto bene e mi piace sottolinearlo. Obiettivi? Continuare a crescere a livello personale e tecnico per poter dare il contributo alla squadra. Nell’ultima stagione abbiamo solo sfiorato i play-off scudetto e penso che lavorando sodo si possa raggiungere questo obiettivo. Mi sento un giocatore molto competitivo e non mi piace mai perdere, poi posso dire che sono un atleta che ama molto lavorare in gruppo e dare il suo contributo al gruppo».